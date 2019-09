Toyota Avensis już od momentu pojawienia się na rynku pierwszej generacji była potężnym hitem sprzedaży! Właśnie dlatego w roku 2008 Japończycy podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu zaprezentowali trzecią odsłonę modelu. Avensis T27 był produkowany w Wielkiej Brytanii i już na początku roku 2009 pojawił się w salonach sprzedaży. Model segmentu D był dwukrotnie liftingowany. Po raz pierwszy nadwozie zostało delikatnie przeprojektowane w roku 2011. Po raz kolejny trafiło na deski kreślarskie cztery lata później. Ostatecznie limuzyna markowana logo Toyoty zniknęła ze sprzedaży w roku 2018.

Używana Toyota Avensis III ma dużo nowocześniejsze nadwozie od poprzednika. Poza tym bardzo ważnym elementem prac projektowych była aerodynamika - w sedanie inżynierowie uzyskali współczynnik oporu powietrza 0.28. Z drugiej strony auto nadal jest dość toporne i mało finezyjne. Nie, to nie oznacza że sedan jest brzydki. Mimo wszystko wielkie przednie lampy i niemalże pionowy grill nie wyróżniały auta niczym specjalnym na tle konkurentów spod znaku Opla, Peugeota czy nawet Renault. Prostota stylistyczna sprawiła, że Avensis T27 bardzo szybko zaczął się starzeć.

reklama reklama



Używane: Toyota Avensis III (2009 - 2018) - opinie i typowe usterki

Używane: Toyota Avensis III - w kabinie dość… ciasno

Toyota Avensis T27 wygląda na pełnoprawną limuzynę segmentu D. Mimo wszystko kabina pasażerska auta jest raczej mało przestronna w porównaniu z konkurentami. W sytuacji, w której na przednich fotelach zasiądą wysokie osoby, z tyłu miejsca na nogi wystarczy przede wszystkim dla nastolatków. Dość dobrze wypada za to pojemność bagażowa. Kufer sedana liczy 510 litrów. W kombi pasażerowie mogą wykorzystać od 543 do 1610 litrów. Zastrzeżenia? Przestrzeń załadunkowa ma mało foremny kształt. To ogranicza jej funkcjonalność np. w przypadku zastosowania sztywnych walizek.

Zobacz również: Test Toyota Avensis Touring Sports 2.0 D-4D 143 KM

Pozycja za kierownicą jest dobra. Nawet bazowe fotele obejmują ciało kierowcy i dają mu poczucie stabilnej pozycji. We wnętrzu używanego Avensisa III czuć klimat starych Toyot. Po lewej stronie koła kierownicy pojawiają się kwadratowe przyciski wykonane z tandetnego plastiku, pokrętła okazują się duże, a wyświetlacze są głównie monochromatyczne. Jakość materiałów wykończeniowych jest raczej średnia. Plastiki na konsoli centralnej potrafią potrzaskiwać podczas jazdy, skóra na kierownicy wyciera się dość szybko, a w toku eksploatacji zaczynają się łuszczyć "chromy" na listwach wykończeniowych.