Używane: Honda Civic VII (2000 - 2006) - opinie i typowe usterki

Używana Honda Civic VII w wersji hatchback wygląda trochę jak minivan. Szczególnie jeżeli mówimy o nadwoziu 5-drzwiowym. Auto ma krótki i mocno pochylony przód, a do tego wysoko szybujący dach. Sedan prezentuje się dużo bardziej stonowanie i klasycznie. A co kontrowersyjny design oznaczał dla klientów? Civic w roku 2000 miał już opinię samochodu lubianego szczególnie przez osoby starsze. Gdy emeryci zobaczyli nową generację, złapali się zatem za głowę. Dyskusyjny design z ogromnymi, wyłupiastymi lampami nie był jednak w stanie ich powstrzymać. Ponownie pojawili się pod salonami sprzedaży.

Używane: Honda Civic VII - to hatchback czy… minivan?!

Nadwozie utrzymane w stylu minivana to jedno. Minivana przypominało też wnętrze. Gałka zmiany biegów została przeniesiona przez inżynierów na konsolę centralną, a sama konsola była naprawdę wysoka. Wysoko poprowadzone zostały też siedziska, które poza wariantem Type R są bardzo płaskie. Co z jakością? Plastiki w większości okazują się twarde. Na szczęście w tym samym czasie są dość dobrze spasowane. W kabinie używanej Hondy Civic VII czuć japoński klimat. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to choć standard w 2000 roku był dość wysoki, dziś raczej nie powala na kolana. Lista wyróżniających się opcji ogranicza się przede wszystkim do klimatyzacji manualnej.

Używana Honda Civic VII występuje w pięciu wariantach mocy. Cennik otwierał motor benzynowy 1.4 16v (90 KM). Oczko wyżej plasowała się jednostka 1.6 VTEC (110 KM), a później do dyspozycji kupującego pozostawały już tylko warianty sportowe: 2.0 i-VTEC (160 i 200 KM). Awarie? W przypadku benzyniaków 1.4 i 1.6 litra znane są przypadki uszkodzeń łożysk w manualnej skrzyni biegów. Pojawienie się usterki oznacza utrudnioną zmianę przełożeń i hałasowanie przekładni podczas jazdy. Naprawa? Ta wymaga wyjęcia skrzyni i wymiany elementów. To winduje koszt procedury do kwoty od 1500 do 2000 złotych.

Pomijając kwestię łożysk w słabszych silnikach, benzyniaki stosowane przez Hondę są wyjątkowo trwałe. Oczywiście pod warunkiem, że kierowca będzie pamiętał o ich regularnym serwisowaniu. Konieczna jest wymiana oleju i paska rozrządu. Prowadzący powinien pamiętać też o regulacji luzu zaworowego. Normalnie interwał jest ustalony na 40 tysięcy kilometrów. Warto go skrócić o połowę w przypadku, w którym właściciel auta zdecydował się na przerobienie zasilania na LPG.

Używane: Honda Civic VII - diesel z… Polski!

Ofertę używanej Hondy Civic VII w roku 2002 uzupełnił silnik diesla 1.7 CTDI. 100-konna jednostka nie jest efektem pracy japońskich inżynierów, a została zapożyczona od General Motors. Co to oznacza? To tak naprawdę diesel Isuzu, który został zmodernizowany przez twórców Opla i był produkowany m.in. w… Polsce! Silnik korzysta z technologii common rail. I o ile ta jest stosunkowo trwała (wtryski psują się głównie z uwagi na przebieg lub stosowanie paliwa niskiej jakości), w motorze zawodzi przede wszystkim turbosprężarka. Podczas oglądania egzemplarza używanego warto skontrolować jej stan.