Top 10: Samochody na wakacje. Pojemne, oszczędne i tanie!

Wakacje to jeden z tych okresów w roku, w którym bardzo mocno rośnie… sprzedaż samochodów. Czemu? Kierowcy kupują nowe modele i wyjeżdżają nimi na urlopowe wyjazdy. Jakie modele powinni wybierać? Przygotowaliśmy krótką listę 10 najciekawszych aut. Bardzo ważne jest to, że samochody na wakacje zebrane na tej liście mają niezwykle atrakcyjne ceny. Żaden model nie kosztuje więcej niż 20 tysięcy złotych!

Renault Clio III Grandtour

Francuzi podczas projektowania kolejnych modeli lubią obierać nieco nietuzinkowe kierunki. Prace konstrukcyjne nad Renault Clio III w pierwszej kolejności poszły w stronę oryginalnej stylizacji. Nadwozie jest geometryczne, ale i nowoczesne, zachowuje klasyczne proporcje, ale z całą pewnością nie jest sztampowe. Co więcej, marka uzupełniła paletę modelu segmentu B o wariant kombi. Auto zabiera na pokład nawet 403 litry bagażu. A to oznacza, że świetnie sprawdzi się podczas wakacyjnego wyjazdu. Cena? Używane egzemplarze są dostępne już od 8 - 9 tysięcy złotych.

Opel Zafira B

Prekursorem w segmencie kompaktowych minivanów bez wątpienia był Scenic. Zafira choć otrzymała nudną stylizację, pod względem praktyczności okazywała się nieco lepsza od francuskiego rywala. Tak, Niemcy odrzucili koncepcję wszechobecnych schowków. Postawili jednak na coś ważniejszego. Mowa o przestrzeni! Druga generacja nadal mieści nawet 7 pasażerów, a do tego w konfiguracji 5-osobowej oferuje bagażnik o pojemności sięgającej 645 litrów. To prawdziwy mistrz! Ceny używanych Opli startują od 6 - 7 tysięcy złotych. Za egzemplarz godny uwagi trzeba jednak zapłacić powyżej 10 tysięcy złotych.

Nissan Qashqai

Nissan był znany z budowania samochodów terenowych. Do czasów Qashqaia były to jednak toporne modele, które najlepiej czuły się w błocie! Uśmiechnięty crossover zmienił tą sytuację i stał się... potężnym hitem sprzedaży. Ogromnej popularności auta ciężko się jednak dziwić. Występuje w wersji 5- lub 7-osobowej, ma 410-litrowy bagażnik i paletę sprawdzonych silników (PS. Najlepsze są benzyniaki). Pierwsze wyprodukowane egzemplarze mają już dekadę. Ich ceny na rynku wtórnym też zatem mocno stopniały. Za auto trzeba zapłacić co najmniej 14 tysięcy złotych. Zadbany egzemplarz z benzyniakiem pod maską będzie jednak kosztował już około 20 tysięcy złotych.