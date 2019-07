Używane: Volvo XC70 II (2000 - 2007) - opinie i typowe usterki

Pierwsza generacja szwedzkiego kombi stylizowanego na SUV-a okazała się nieśmiałym, ale mimo wszystko sukcesem. Dlatego marka w roku 2000 postanowiła kontynuować historię Volvo XC70. Druga odsłona powstała na bazie płyty podłogowej P2. Do tego pory była ona wykorzystywana przede wszystkim przez Forda oraz podczas prac nad modelem S80. A to zagwarantowało autu dość ważną zaletę - uwarunkowało dużą ilość przestrzeni wewnątrz. Na pokładzie XC70 II spokojnie zasiądzie pięciu pasażerów. Bagażnik? Ten ma od 485 do 1641 litrów.

Volvo XC70 II - przestrzeń i bezpieczeństwo

Niewątpliwą zaletą używanego Volvo XC70 II jest też możliwość szerokiej konfiguracji przestrzeni. W przypadku tylnej kanapy oddzielnie składany jest każdy z trzech elementów. Co więcej, Szwedzi oferowali kierowcom wybór dużej ilości siatek, które służą zarówno do przytrzymywania bagaży na miejscu, jak i np. oddzielania przestrzeni pasażerskiej od załadunkowej. Model otrzymał podczas testu zderzeniowego Euro NCAP pięć gwiazdek - jest więc bezpieczny. Popularność XC70 dotyczy jednak nie tylko funkcjonalności. Kierowcy chętnie kupują podwyższone kombi ze względu na atrakcyjną stylizację.

W pierwszej kolejności w oczy rzuca się duży prześwit. Ten ma wartość aż 210 mm. Do tego Szwedzi uzupełnili design nadwozia kombi elementami charakterystycznymi dla SUV-ów. Przykład? W dolnej części nadwozia pojawiają się czarne, plastikowe wstawki, a zderzaki zostały pozbawione lakierowania. To w połączeniu z charakterystycznymi dla Volvo przetłoczeniami tworzy dość efektowne nadwozie, które w ruchu miejskim staje się wojownikiem. Volvo pręży muskuły, ale robi to bez nadmiernej porcji ostentacji.

Używane Volvo XC70 II mimo wszystko jest trochę pozerem - tak samo zresztą jak SUV-y czy crossovery. Bo choć auto już w wersji bazowej było wyposażane w napęd na cztery koła, kierowcy podwyższonego kombi nie mogą liczyć na bezkompromisowy układ, który sprawdzi się w błocie czy na pustynnych bezdrożach. AWD zostało oparte o sprzęgło Haldex, które w razie wystąpienia poślizgu dołącza napęd tylnej osi i w ten sposób poprawia właściwości trakcyjne auta. Co z zawieszeniem? To jest oparte o klasyczne w segmencie E zestawienie kolumn McPhersona na przedniej i wielowahaczy na tylnej osi.

Używane: Volvo XC70 II (2000 - 2007) - wnętrze

Standardem w Volvo XC70 II jest napęd 4x4

Szwedzki napęd 4x4 jest w zasadzie bezawaryjny. Wystarczy że kierowca będzie pamiętał o wymianie oleju w układzie co 60 tysięcy kilometrów. Mimo wszystko podczas eksploatacji warto uważać na zbyt dynamiczną jazdę np. po polnych ścieżkach czy w piachu. Może wtedy dojść do awarii przekładni kątowej. W takim przypadku praca tylnej osi zostanie odcięta. Jeżeli chodzi o podwozie, niską trwałością wykazują się łożyska tylnych kół, łączniki stabilizatora czy tuleje przednich wahaczy. Ważna informacja jest taka, że wahacze przednie są stalowe. A to oznacza, że istnieje możliwość taniej wymiany samych sworzni lub tulei.