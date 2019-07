Używane: Toyota Corolla X E15 (2006 - 2013) - opinie i typowe usterki

Gdy Japończycy w roku 2006 zaprezentowali nową gamę modelową w segmencie C, kierowcy w Europie złapali się za głowę. Czemu? Toyota postanowiła wykasować z gamy Corolli nadwozie typu hatchback. Modele 5-drzwiowe otrzymały nazwę Auris. Skąd ten zabieg? W ten sposób Japończycy chcieli przyciągnąć do Aurisa młodszych klientów. To mogło jednak oznaczać zabicie sprzedaży 4-drzwiowej Corolli. Czarne przewidywania nie sprawdziły się. A japońska legenda powtórzyła sukces poprzedników. W pierwszym roku w Europie model sprzedał się w ilości 85 tysięcy sztuk. W tym samym czasie w USA salony opuściło prawie 390 tysięcy egzemplarzy…

Na poziomie stylistycznym Toyota Corolla E15 nie jest mocno zaawansowana, a do tego jej nadwozie wyraźnie postarzało się od momentu premiery. Punktem charakterystycznym karoserii jest harmonia i prostota linii. Przednią część zdominowały duże lampy i srebrny grill, bok jest pozbawiony fajerwerków stylistycznych, podczas gdy wyznacznikiem dla tyłu stały się obłości. Nadwozie Toyoty urosło w stosunku do poprzednika. W efekcie samochód prowadzi do optycznego złudzenia - wygląda bardziej jak sedan segmentu D, a nie C.

Używane: Toyota Corolla X E15 - kabina jest przestronna

Dużej karoserii towarzyszy przestronna kabina pasażerska. We wnętrzu bez problemu zasiądą cztery dorosłe osoby. Co więcej, do ich dyspozycji pozostawać będzie 450-litrowy bagażnik. Fotele są obszerne i wygodne, a ilość przycisków na konsoli centralnej zdecydowanie zbyt duża. Deska rozdzielcza wygląda całkiem nowocześnie. Jej największym problemem są niskiej jakości materiały. Plastiki okazują się twarde, trzeszczą oraz są podatne na zarysowania. Niskobudżetowy jest też materiał obijający kierownicę - może się wytrzeć już po pokonaniu 60 - 70 tysięcy kilometrów.

Paleta silnikowa używane Toyoty Corolli X składa się z 6 motorów. Cztery z nich są zasilane benzyną, a dwa olejem napędowym. Najmniejsza z oferowanych jednostek ma 1.33 litra pojemności. Benzyniak otrzymał podwójne, zmienne fazy rozrządu i 101 koni mechanicznych. Wada? Niestety wyraźnie brakuje mu dynamiki. To samo można powiedzieć o 97-konnym silniku 1.4 VVT-i. Nieco lepiej w kwestii dynamiki radzą sobie topowe benzyniaki - 1.6 Dual VVT-i (124 KM) i 1.6 Valvematic (132 KM). Obydwa rozpędzają sedana do pierwszej setki w około 10 sekund. Czym się różnią? Pierwszy ma podwójne, zmienne fazy rozrządu. Drugi otrzymał dodatkowo regulowany wznios zaworowy.

Silniki benzynowe montowane pod maską używanej Toyoty Corolli E15 posiadają rozrząd napędzany bezobsługowym łańcuchem i bardzo dobrze spisują się w praktyce. Awarie? To pojęcie jest im niemalże obce. Jeżeli już japoński motor zaczyna szwankować, problem na ogół dotyczy sondy lambda, czujnika położenia wału korbowego, ewentualnie alternatora. Poza tym kierowca powinien kontrolować w nich poziom oleju. Benzyniaki mogą zużywać nawet litr smarowidła na tysiąc kilometrów, a ewentualne ubytki są w stanie odbić się na sposobie pracy układu zmiennych faz rozrządu.