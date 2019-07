Używane: Toyota RAV4 IV (2013 - 2019) - opinie i typowe usterki

Czwarta generacja Toyoty RAV4 została oficjalnie zaprezentowana w roku 2012 w Los Angeles. Auto otrzymało geometryczną linię nadwozia, która dość dobrze wpisywała się w nowy język stylistyczny dalekowschodniej marki. Kształt karoserii? Ten przypomina trochę żelazko. Został jednak uzupełniony „uśmiechniętym” przodem, dynamicznie wspinającymi się ku tyłowi oknami oraz prostym tyłem. Z tylną częścią nadwozia wiąże się jeszcze jedna ciekawostka. To pierwsza w historii RAV-ka, która otrzymała klapę bagażnika unoszoną do góry zamiast otwieraną do boku. Po liftingu model dostał od stylistów inny prezent - nowocześniej ukształtowane reflektory.

Kabina pasażerska prezentuje się dość współcześnie. Mimo wszystko ma w miarę toporną stylizację. Ogromną zaletą używanej Toyoty RAV4 IV jest przestrzeń. I w pierwszym, i drugim rzędzie siedzeń zmieszczą się wysokie osoby. Poza tym do ich dyspozycji pozostawać będzie bagażnik o pojemności aż 547 litrów. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń załadunkowa rośnie do 1746 litrów. Największa wada wnętrza SUV-a dotyczy jakości materiałów. Już po 3 - 4 latach eksploatacji tapicerka foteli traci na świeżości i mocno odgniata się. Plastiki z kolei w dużej mierze są twarde i mogą trzeszczeć szczególnie podczas mrozów.

reklama reklama



Używane: Toyota RAV4 IV - 2.0 Valvematic otwiera ofertę

Standardem w japońskiej gamie modelowej jest ograniczona paleta silnikowa. Używana Toyota RAV4 czwartej generacji sprzed liftingu występuje w trzech wersjach napędowych. Ofertę otwiera 2-litrowy benzyniak Valvematic o mocy 151 koni mechanicznych. To nowoczesna jednostka - za jej pomocą inżynierowie chcieli spełnić normy emisji spalin, jednak bez montowania doładowania. Dlatego wyposażyli ją w podwójne zmienne fazy rozrządu i regulację wzniosu zaworowego. Skutek? RAV4 2.0 przyspiesza do pierwszej setki w 9,9 sekundy. Jednocześnie spala w mieście mniej niż 10 litrów paliwa. Do tego silnik jest praktycznie bezawaryjny!

Zobacz również: Test Toyota RAV4 Hybrid 2,5 (197 KM) E-CVT

Początkowo alternatywę dla benzyniaka stanowiły dwa diesle: 2.0 D-4D i 2.2 D-CAT. Mniejszy o mocy 124 koni mechanicznych nie jest mocno dynamiczny. W zamian okazuje się oszczędny - w mieście spala często poniżej 6 litrów oleju napędowego. Wady? Silnik 2.0 D-4D ma wrażliwy i drogi w naprawach układ wtryskowy oraz dość szybko zużywającą się dwumasę podczas przeważającej jazdy w terenie zabudowanym. Jeżeli chodzi o większego ropniaka, lista problemów staje się dłuższa. Bo choć system filtrowania spalin D-CAT wydaje się całkiem udany, o tyle jednostka ma problemy z erozją tulei cylindrycznych. Naprawa wymaga remontu, a remont można przeprowadzić tylko raz.