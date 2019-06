Używane: Lexus RX II (2003-2008) - opinie i typowe usterki

Stylistycznie Lexus RX UX30 nie przyniósł większego zaskoczenia. Stanowił tak naprawdę rozwinięcie koncepcji znanej z poprzednika. Auto nadal prezentuje się bowiem jak hatchback na szczudłach. Nowością jest np. wybrzuszony zderzak z przodu. Poza tym zmienił się kształt lamp i co najważniejsze, tylne światła zachowały efektowne, przezroczyste klosze. Lexus nie był szalony już w dniu premiery w roku 2003. Dziś to akurat się nie zmieniło. Co ważne, karoseria nie zestarzała się nadmiernie. I dziś nadal prezentuje się elegancko.

Stylistycznie wnętrze używanego Lexusa RX II nie odstaje od tego, do czego kierowców przyzwyczaiły Lexusy z początku nowego millenium. Stylizacja jest prosta, a ergonomia utrzymuje się na wysokim poziomie. Zastrzeżenia można mieć głównie do jakości materiałów. Plastiki są twarde i trzeszczą podczas jazdy. Niedociągnięcia na tym polu są jednak cechą charakterystyczną modeli „krojonych” głównie z myślą o rynku zaoceanicznym - a RX II taki właśnie był. Troskę o klienta amerykańskiego widać też w konstrukcji foteli. Te są mięsiste, obszerne, ale płaskie… Bagażnik Lexusa ma pojemność od 440 do 2130 litrów.

Używane: Lexus RX II - tylko trzy jednostki napędowe...

Lexus RX II miał staną w Europie do walki z takimi hegemonami jak Mercedes ML czy BMW X5. Niestety w jednej kwestii nie miał z niemiecką konkurencją żadnych szans - w kwestii palety silnikowej. Japończycy podeszli do listy jednostek napędowych mocno oszczędnie i zaoferowali wyłącznie trzy warianty. Co więcej, w ofercie nie było żadnego diesla! A ropniaki w pierwszej dekadzie XXI wieku stanowiły bazę w segmencie dużych SUV-ów. Na szczęście jednostki stosowane przez Lexusa miały inne zalety. A główną jest wzorowa trwałość.

Lista charakterystycznych usterek? W przypadku używanego RX II ta składa się z jednej pozycji. Mowa o możliwych wyciekach z układu chłodzenia. Paletę silnikową otwiera 3-litrowa V-szóstka o wewnętrznym oznaczeniu 1MZ-FE ukrywająca się w gamie pod nazwą RX 300. Silnik ma 204 konie mechaniczne, 283 Nm momentu obrotowego i pośredni wtrysk paliwa. Poza tym rozpędza SUV-a do pierwszej setki w 9 sekund. Oczko wyżej plasuje się wersja RX 350. Oznacza ona zastosowanie 3.5-litrowej V-szóstki o mocy 277 KM i oznaczeniu 2GR-FE. W jej przypadku czas sprintu do setki trwa 7,8 sekundy, a średnie spalanie oscyluje w granicy 11 litrów benzyny.

Początek nowego millenium to czas mocnej ofensywy hybrydowej. Nie ma się zatem co dziwić, że używany Lexus RX występuje w wersji 400h. W tym przypadku potencjał 3.3-litrowej V-szóstki łączy się z jednym lub dwoma elektrykami. Drugi jest dokładany w przypadku napędu AWD - montuje się go przy tylnej osi i jest uruchamiany np. w razie wystąpienia poślizgu kół. Całkowita moc układu hybrydowego to 272 konie mechaniczne. Hybrydowy Lexus RX przyspiesza do pierwszej setki w 7,6 sekundy, podczas gdy prędkość maksymalna sięga 200 km/h. Średnie spalanie wynosi 8,1 litra benzyny.