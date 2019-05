Używane: Ford Fiesta Mk7 (2008 - 2017) - opinie i typowe usterki

Zmiana w ofercie skierowanej do segmentu B w gamie Forda nastąpiła w roku 2008. I spokojnie można ją nazwać mocnym powiewem świeżości. O ile poprzedni model być delikatnie mówiąc prosty stylistycznie, o tyle tutaj nastąpiła dosłowna eksplozja designerskich pomysłów. Przedni grill jest najwyraźniej inspirowany Astonem Martinem, linia boczna kipi dynamizmem, podczas gdy tył jest miły dla oka. Projektanci przekombinowali jedynie nieco w kabinie pasażerskiej. W efekcie kierowca po zajęciu miejsca w aucie może się poczuć przytłoczony ilością przycisków. Co z jakością materiałów? To nadal segment B i nadal Ford. Tym samym plastiki są twarde i nie zawsze dobrze spasowane.

Używane: Ford Fiesta Mk7 - ciasna kabina i spory bagażnik

Fiesta jest samochodem miejskim. Nie można zatem wymagać od niego nadmiaru przestrzeni. O ile pasażerowie siedzący na przednich fotelach będą mogli zająć wygodną pozycję, o tyle w drugim rzędzie najlepiej sadzać przede wszystkim dzieci. Z drugiej strony Amerykanie przyłożyli się podczas projektowania przestrzeni załadunkowej. Bagażnik jest całkiem foremny. To ułatwia kierowcy możliwość pełnego wykorzystania podstawowej pojemności utrzymującej się na poziomie 295 litrów. Po złożeniu oparć tylnej kanapy przestrzeń załadunkowa rośnie do 980 litrów.

Ford Fiesta Mk7 był produkowany w sumie przez 9 lat - to na rynku motoryzacyjnym szmat czasu! Aby móc utrzymać wyniki sprzedaży, Amerykanie musieli go zatem w międzyczasie zmodernizować. Lifting stał się faktem w roku 2012 i tak naprawdę wyłącznie poprawił kilka drobiazgów stylistycznych. Na jego mocy projektanci m.in. podzielili przedni grill na dwie części i zmienili kształt dużych reflektorów wcinających się w maskę. Dużo ważniejszą zmianą liftingową była nowa paleta silnikowa. Ford zrezygnował z części wolnossących silników benzynowych i zamienił je na nowoczesną jednostkę 1.0 EcoBoost.

Zobacz również: Porównanie silników TwinAir, TSI i EcoBoost

Jeżeli o układach napędowych już mowa, używany Ford Fiesta Mk7 jest spotykany przede wszystkim w jednym z 13 wariantów silnikowych. Oferta jest naprawdę potężna! Wśród ogłoszeń dominują dwa motory - mowa o 4-cylindrowej jednostce benzynowej 1.25 litra i dieslu 1.4 TDCi. Pierwszy z silników to konstrukcja opracowywana razem z Yamahą, które oferuje 60 lub 82 konie mechaniczne. Zalety? Napęd jest całkiem oszczędny i stosunkowo trwały. Dopiero po pokonaniu jakiś 200 tysięcy kilometrów potrafi zacząć pobierać olej. Niestety pamięta jeszcze czasy Fiesty o kilka generacji wcześniejszej, zatem jest mocno przestarzały. Poza tym ma bardzo ograniczone osiągi. 60-konny wariant rozpędza auto do setki w… 16,9 sekundy.