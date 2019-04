Używane: Hyundai i40 (od 2011) - opinie i typowe usterki

W roku 2011 nowa ofensywa rynkowa Hyundaia zajrzała do segmentu D. Podczas genewskich targów motoryzacyjnych Koreańczycy zaprezentowali wersję kombi. Kilka miesięcy później w Barcelonie pokazany został sedan. Samochód powstał w oparciu o język stylistyczny Fluidic Sculpture. To oznacza zastosowanie szeregu ostrych linii. Skutek? i40 wygląda nie tyle dynamicznie, co momentami wręcz sportowo, ma całą masę charakteru i wyróżnia się na tle europejskich rywali o ugruntowanej pozycji na rynku! Poza tym auto osiągnęło jeszcze jeden sukces. Wysyła beznamiętny wygląd znany z poprzednika - modelu Sonata - wprost do lamusa.

reklama reklama



Tak, Hyundai to auto koreańskie. Koreańska w i40 jest jednak przede wszystkim produkcja. Projekt nadwozia i technologii powstał bowiem w centrum badawczo-rozwojowym marki zlokalizowanym w niemieckiej miejscowości Russelsheim. A to widać również w kabinie pasażerskiej. i40 bez wątpienia nie brakuje przestrzeni i w pierwszym, i drugim rzędzie foteli. Poza tym choć deska rozdzielcza wygląda na skomplikowaną, okazuje się ergonomiczna w obsłudze, a bagażnik jest naprawdę spory. W sedanie mieści 525 litrów, podczas gdy w kombi 553 litry. Oczywiście Hyundai nie jest idealny. A najsłabszym punktem kabiny są materiały wykończeniowe i ich spasowanie.

Zobacz również: Używany Opel Insignia - czy warto?

Używane: Hyundai i40 (od 2011) - drobne problemy z… jakością

Już w kilkumiesięcznych autach właściciele potrafili reklamować kierownice. Skóra użyta do ich obicia łuszczyła się. Koreańczycy musieli zdawać sobie sprawę z wady, bo w każdym przypadku autoryzowane stacje bez zbędnej zwłoki obijały element nowym materiałem. Poza tym charakterystyczne dla i40 są trzeszczenia dochodzące z deski rozdzielczej po stronie pasażera. ASO raczej nie radzi sobie z usunięciem usterki. Dużo bardziej zmyślni okazują się kierowcy. Ci po prostu rozmontowują konsolę i składają ją na nowo. Robią to jednak dużo precyzyjniej. To usuwa wszelkie trzaski. Hyundai i40 przeszedł do tej pory dwa liftingi - pierwszy w 2014, a drugi 2018 roku. Zmiany stylistyczne były jednak nieznaczne.

Paleta silnikowa używanego Hyundaia i40 składa się z dwóch jednostek benzynowych i dwóch diesli. Wśród benzyniaków cennik otwiera silnik 1.6 GDi o mocy 135 koni mechanicznych. Choć motor pracuje naprawdę cicho i potrafi być oszczędny, jest zdecydowanie zbyt słaby do napędzania limuzyny segmentu D. Przyspieszenie do 100 km/h trwa 11,6 sekundy. A to tego z uwagi na zastosowanie bezpośredniego wtrysku silnik nie daje możliwości zamontowania np. instalacji gazowej. Ten sam problem z LPG ma większy benzyniak - 2.0 GDi. Motor do roku 2015 oferował 177 koni mechanicznych. Później jego moc spadła do 165 koni mechanicznych.