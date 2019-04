Używane: Toyota Prius II (2003 - 2009) - opinie i typowe usterki

Toyota Prius pierwszej generacji stała sie przełomem. Auto niestety miało serię wad. Było niezbyt ładne, oferowało ciasną kabinę pasażerską, a do tego okazało się drogie! Na szczęście w roku 2003 Japończycy dopracowali formułę samochodu hybrydowego. W efekcie na rynku pojawiła się Toyota Prius II. Generacja XW20 otrzymała nadwozie kompaktowego liftbacka. A to oznacza, że stała się łącznikiem między segmentami C i D oraz zaoferowała rodzinną przestrzeń. W kabinie hybrydy spokojnie mieszczą się cztery dorosłe osoby. Do tego do ich dyspozycji pozostaje bagażnik o pojemności 408 litrów.

Stylistycznym wyznacznikiem Toyoty Prius II jest dużo nowocześniejsza bryła. Duże przeszklenia, połączenie obłości i ostrych kształtów oraz duże reflektory stanowiły nowość na rynku w tamtym czasie. Z drugiej strony autu nadal brakowało nieco designerskiej lekkości. W kabinie pasażerskiej podobać się może ograniczona do granic możliwości konsola centralna. Jej obsługa jest intuicyjna. Z drugiej strony koło kierownicy jest zbyt duże, a materiały wykończeniowe pozostawiają wiele do życzenia. Welurowa tapicerka wygląda zupełnie tak, jakby była wzięta z Cariny E, podczas gdy plastiki potrafią naprawdę mocno trzeszczeć po kilku latach eksploatacji.

Używane: Toyota Prius II - rozsądna moc i brak… pasków!

I choć stylistyka bez wątpienia jest ważnym aspektem każdego samochodu, w Toyocie Prius II dużo ważniejszy był postęp technologiczny. Podczas tworzenia tego pojazdu Japończycy zgłosili w sumie 530 patentów. Do tego zrezygnowali np. z... pasków napędowych! Pioniersko na rynku motoryzacyjnym zastosowali np. kompresor klimatyzacji o napędzie elektrycznym. Całkowicie nowa była również jednostka napędowa. Tym razem układ HSD został oparty o półtoralitrowego benzyniaka o mocy 78 koni mechanicznych oraz elektryka o mocy 68 koni mechanicznych. Zastosowanie przekładni planetarnej sprawia, że tak skomponowany układ oferuje 110 koni mechanicznych.

Toyota Prius II nie jest demonem prędkości. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje autu 10,9 sekundy. Prędkość maksymalna została określona przez Japończyków na 170 km/h. Co ze spalaniem? W cyklu miejskim zapotrzebowanie na paliwo nie powinno przekroczyć 5 litrów benzyny. A to wynik, który mógł imponować nie tylko na początku minionej dekady, ale także i dziś! Układ napędowy ma jeszcze jedną zaletę. Jest wybitnie trwały. Wolnossący benzyniak z napędem rozrządu realizowanym przez łańcuch jest tak prosty, że właściwie przy regularnej wymianie oleju i filtrów nie ma się w nim popsuć co popsuć.