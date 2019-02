Używane: Hyundai i30 GD (2012 - 2017) - godny uwagi i… trwały!

Hyundai po raz pierwszy zaprezentował drugą odsłonę modelu i30 podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie w roku 2011. Model został w całości opracowany w niemieckim centrum rozwojowym i przede wszystkim rzucał się w oczy za sprawą stylizacji. Masywne nadwozia wyposażone w ostrze przetłoczenia zbudowane w oparciu o język stylistyczny Fluidic Sculpture wyglądały iście europejsko i naprawdę atrakcyjnie w segmencie C. Świetnie prezentowało się również zaprezentowane niecały rok później w Genewie kombi. Auto nie wyglądało jak wersja towarowa, a bardzo ładne auto rodzinne.

Hyundai i30 GD trafił do produkcji w czeskiej fabryce na początku roku 2012. Od pierwszego dnia obecności rynkowej Koreańczyk pokazał kolejną zaletę. Mowa o przestronnej kabinie. Kompakt spokojnie mieści cztery dorosłe osoby. Do tego w wariancie hatchback zabiera na pokład od 378 do 1316 litrów bagażu, a kombi od 528 do 1642 litrów. Kierowcy cenią również dość atrakcyjną stylizację konsoli centralnej oraz fakt, że jest ona wąska. W ten sposób pozostawia więcej miejsca na nogi dla pasażerów pierwszego rzędu foteli. Wady? Ergonomia jest ograniczona za sprawą dużej ilości przycisków, a materiały wykończeniowe podatne na zużycie.

Używane: Hyundai i30 GD - wolnossący znaczy trwały

Paleta silnikowa drugiej generacji Hyundaia i30 składała się z ośmiu wersji silnikowych. Cennik otwierały modele napędzane wolnossącym benzyniakiem 1.4 MPI. Jednostka oferuje 100 koni mechanicznych. To niezbyt dużo, szczególnie że auto waży przeszło 1200 kilogramów. Skutek? Bazowy i30 II nie jest demonem prędkości. Przyspieszenie do pierwszej setki zajmuje mu 13,2 sekundy. Według danych producenta spalanie w cyklu miejskim oscyluje w granicy 8 litrów. Mocniejszy benzyniak ma 1.6 litra pojemności i 120 koni mechanicznych. Jednostka oferuje lepsze osiągi (przyspieszenie do 100 km/h w 10,9 sekundy), a jednocześnie bardzo podobne spalanie.

Wolnossące benzyniaki MPI oferowane przez Hyundaia mają jedną potężną zaletę. Są naprawdę bezawaryjne. Silniki z rodziny Gamma mają aluminiowy blok i 16-zaworową głowicę. To proste konstrukcje, które do przebiegu na poziomie 300 czy 350 tysięcy kilometrów mogą dojechać bez żadnej zasadniczej awarii. Co więcej, technologiczna prostota sprawia, że kierowca ma też możliwość przerobienia ich na zasilanie LPG. Tego samego nie da się powiedzieć o dwóch pozostałych benzyniakach. Jednostka 1.6 GDI i 1.6 T-GDI (dostępna od 2015 roku) korzystają z bezpośredniego wtrysku paliwa.

Wolnossący motor GDI dysponuje stadem 135 koni mechanicznych. To wynik dość dobry w segmencie C. W efekcie hatchback jest w stanie osiągnąć pierwszą setkę już w 9,9 sekundy. Wersja doładowana zwiększa moc do 186 koni mechanicznych. Choć wynik brzmi naprawdę dobrze, po aucie można byłoby spodziewać się lepszej dynamiki. Sprint ze startu zatrzymanego do 100 km/h zajmuje modelowi 8 sekund. Nowoczesna technologia wtryskowa poprawiła osiągi silników, ale nie do końca stonowała ich apetyt. Spalanie w cyklu miejskim w przypadku silników GDI oscyluje w granicy 9 - 10 litrów.