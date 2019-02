Używana Toyota Yaris III (od 2011) - mieszczuch na piątkę z plusem!

Toyota Yaris III ujrzała światło dzienne w roku 2011 i oznaczała dla gamy modelowej segmentu B spory powiew świeżości. Oczywiście auto zachowało pudełkowatą formę znaną z poprzedników i dwie wersje nadwoziowe - 5- i 3-drzwiową. Uzupełniło te cechy jednak zestawem ostrych linii, które miały zapewnić wyrazistość na miejskich ulicach. Styliści postawili na jeszcze jeden dość ciekawy zabieg. Zarówno przedni zderzak, jak i tył są mocno ścięte. A to zdecydowanie poprawia pewność manewrów wykonywanych na parkingu - w przypadku tyłu kierowca czuje się tak, jakby jeździł samochodem typu kombi. Na minus warto zapisać gruby słupek C, który ogranicza widoczność do tyłu.

Używana Toyota Yaris III: 25 proc. większy bagażnik

Kabina pasażerska jest nowoczesna, ale i dość prosta. Używana Toyota Yaris III ma wysoko zarysowaną i wąską konsolę. Ta została pozbawiona nadmiernej ilości przycisków, co zdecydowanie poprawia ergonomię. Poza tym Japończycy zrezygnowali z centralnie umieszczonych, elektronicznych zegarów znanych z poprzedników. W efekcie zaraz przed oczami kierowcy pojawił się zestaw klasycznych wskaźników. Co z jakością wykończenia? Plastiki nie są przyjemne w dotyku i okazują się twarde. Mimo wszystko razem z tapicerką dzielnie znoszą trudy eksploatacji. Niewątpliwym plusem wnętrza trzeciego Yarisa jest pojemny bagażnik. 286 litrów pojemności oznacza 25-procentowy wzrost w stosunku do poprzednika i wartość, która utrzymuje się powyżej średniej w segmencie B.

Yaris III przeszedł do tej pory dwa liftingi. Na mocy pierwszego z roku 2014 stylistyka przodu poszła w stronę linii X charakteryzującej współczesne modele Toyoty. Co to oznacza? Chociażby potężny grill w przednim zderzaku oraz większą porcję chromu. Druga modernizacja stała się faktem w roku 2017. To wtedy w przedniej części nadwozia wyraźniej zaznaczony został nos z logo producenta z przodu.

Używana Toyota Yaris III występuje w pięciu wersjach silnikowych. Szczególną popularnością na polskim rynku wtórnym cieszą się dwie, a czego pierwsza jest bazową. Motor 1.0 VVT-i posiada 3-cylindrową głowicę i 69 koni mechanicznych. Moment obrotowy ma symboliczną wartość 93 Nm i nawet w połączeniu z suchą masą na poziomie 950 kilogramów nie jest w stanie zdziałać cudów na drodze. Skutek? Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje aż 15,3 sekundy i towarzyszy mu spory hałas. W zamian litrowy benzyniak jest oszczędny i trwały. W mieście potrafi spalić niecałe 6 litrów paliwa i miewa problemy głównie z wrażliwym czujnikiem przy katalizatorze. Poza tym z powodzeniem był np. gazowany przez duże floty.