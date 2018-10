Używany Opel Insignia - czy warto?

Opel Insignia to auto kojarzące się wielu osobom z samochodem flotowym, używanym w korporacjach. To prawda - przy decyzji o zakupie auta do floty firmowej koszty odgrywają zasadniczą rolę, a cena Insignii zawsze była ustawiona na konkurencyjnym poziomie. Wiele firm wybierało tę flagową limuzynę Opla jako auta dla swoich menedżerów. Fakt ten sprawia, że podaż tego modelu na rynku wtórnym jest dość wysoka, cena atrakcyjna, a wyposażenie bardzo często można być zdecydowanie więcej niż satysfakcjonujące.