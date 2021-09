Audi Q4 Sportback e-tron: stylowy, elektryczny i dostępny w Polsce

Audi Q4 Sportback e-tron wygląda jak typowe Audi. Ma wkurzone spojrzenie i mocno sportową linię nadwozia. Jedno nie daje jednak spokoju. Ta cisza...

Audi Q4 Sportback e-tron: elektryczne, ale nadal Audi!

Jedno temu modelowi trzeba oddać. Audi Q4 e-tron Sportback robi wrażenie. To jednak w dużej mierze zasługa obecnego języka stylistycznego marki. To w jego ramach SUV otrzymał wkurzone spojrzenie, twarz w stylu kobry, masywny grill i całą serię przetłoczeń linii bocznej. Identycznie jak w Q5, A6 czy A3 projektanci mocno podkreślili przednie i tylne nadkole - tworząc tym samym coś na kształt wcięcia w talii. Co z tyłem? W Sportbacku wygląda on jeszcze lepiej niż w zwykłym Q4. Jest lekki, sportowy i podkreślony zawadiackim spojlerem.

Audi Q4 Sportback e-tron wygląda zdecydowanie lepiej od swoich grupowych bliźniaków - Volkswagena ID.3 i Skody Enyaq. Auta powstały jednak na tej samej platformie MEB.

Inżynieryjna ciekawostka? Audi Q4 e-tron Sportback oferuje współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,26. To zasługa kształtu nadwozia - a jakże. Ale nie tylko. Bo za uzyskanie takiego wyniku odpowiada też m.in. uszczelnienie szczelin tylnej klapy, kontrolowany wlot chłodnego powietrza, karb na zewnętrznej obudowie lusterka, rzeźbione spojlery 3D przed kołami czy całkowicie płaskie podwozie.

Audi Q4 Sportback e-tron

Audi Q4 Sportback e-tron podpisuje się... światłem

O wyglądzie Audi Q4 e-tron Sportback można byłoby oczywiście opowiadać godzinami. Przedstawiciele marki poczęstowali nad podczas prezentacji całą serią smaczków. Ja wspomnę jednak tylko o tych, które są szczególnie ciekawe. I na początek reflektory przednie. W sytuacji, w której kierujący wybierze opcjonalne lampy Matrix LED, będzie mógł wybrać np. jedną z czterech sygnatur świetlnych dla świateł do jazdy dziennej. Wskazuje się je z poziomu komputera pokładowego - co oznacza, że można je zmieniać w czasie eksploatacji.

Kabina pasażerska Audi Q4 Sportback e-tron jest zaprojektowana trochę tak, jak wnętrza minivanów. To oznacza chociażby lewitujący kokpit z przodu oraz brak tunelu środkowego na podłodze w tylnej części. Digitalizacja? To kolejny punkt, który jest charakterystyczny dla współczesnych Audi. Uwagę skupiają duże ekrany (w sumie mają przeszło 20 cali!), jak i jakość ich grafiki. Poza tym punktem centralnym jest nowe koło kierownicy. Jest czteroramienne, a do tego wyposażone w dotykowe przyciski (obsługiwane przez dotyk i "naciśnięcie").

Head-up w Audi Q4 pokazuje obraz jakby na drodze

Ciekawy gadżet dotyczy też wyświetlacza head-up. W Audi Q4 e-tron Sportback korzysta on z tzw. elementów rzeczywistości rozszerzonej. Oznacza to mniej więcej tyle, że np. strzałki podczas korzystania z nawigacji satelitarnej raz że są ruchome, a dwa że wyświetlają się niejako na powierzchni drogi. To samo dotyczy ostrzeżeń systemów pokładowych. Poza tym Audi w Q4 Sportback zainwestowało w nagłośnienie. Nowy system premium został opracowany z marką Sonos.

Audi Q4 Sportback e-tron

Niewątpliwą zaletą Audi Q4 Sportback e-tron jest ilość przestrzeni. I w pierwszym, i drugim rzędzie foteli wygodnie zasiądą wysocy pasażerowie. I jest to zasługą nie tylko wysoko ustawionych siedzisk, ale też długości kabiny. Odległość od pedału przyspieszenia do oparcia tylnej kanapy w Q4 Sportback jest dokładnie taka sama, jak w... Audi Q7! A przecież te dwa SUV-y dzieli kilka segmentów rynkowych... Auto może się też pochwalić pokaźnym bagażnikiem. Pojemność 535 litrów sprawia, że przestrzeń jest aż o 15 litrów większa niż w zwykłym Q4. Maksymalnie można ją powiększyć nawet do 1460 litrów.

Audi Q4 Sportback 50 e-tron, czyli jazdy testowe

Jazda? Moje spotkanie drogowe z Audi Q4 e-tron Sportback nie trwało zbyt długo. Podczas jazd miałem do dyspozycji wersję 50 e-tron. Pod oznaczeniem tym ukrywa się moc 204 koni i 310 Nm momentu obrotowego. Co ciekawe, auto korzysta z napędu... na tył! Nie, to w żadnym razie nie oznacza że jest narowiste czy niespokojne trakcyjnie. Q4 niezwykle stabilnie zachowuje się na drodze. Tylny napęd daje mu jednak coś innego - sprawia, że średnica zawracania wynosi nieco ponad 10 metrów i jest podobna jak w Audi A1.

Audi Q4: jak nie 204 konie, to 170 lub 299

Audi Q4 Sportback e-tron w wariancie 50 przyspiesza do pierwszej setki w 8,5 sekundy. To optymalny wynik - SUV nie jest demonem prędkości, ale pozwala na bardzo sprawne przemieszczanie się. Zastrzeżenie? Tym jest prędkość maksymalna. Audi Q4 50 e-tron nie pojedzie szybciej niż 160 km/h. Q4 Sportback ma też wariant słabszy i mocniejszy. Słabszy oferuje 170 koni mocy (i jako jedyny baterię 55 kWh). Mocniejszy ma już 299 KM (dostępne jedynie w trybie boost). W najmocniejszym Audi czas sprintu do pierwszej setki to tylko 6,2 sekundy.

Audi Q4 Sportback e-tron

Audi Q4 Sportback e-tron a "spalanie" elektryka

Audi Q4 e-tron Sportback waży dokładnie 2045 kilogramów. A to sporo. Nie można się temu jednak dziwić. W końcu SUV-a dociąża 12-modułowy zestaw baterii o pojemności brutto na poziomie 82 kWh. W tym punkcie należy jednak wspomnieć o ciekawostce. W przeciwieństwie do wielu innych elektryków, Q4 Sportback nie wydaje się ociężałe. Tej masy wcale nie czuć tak mocno w zakręcie czy w czasie hamowania. A jeżeli o baterii już mowa, warto wspomnieć o zasięgu. Producent określa, że ten będzie wynosił jakieś 464 do 432 kilometrów. Mi auto "spalało" w czasie jazdy nieco ponad 17 kWh prądu. Muszę jednak zauważyć, że jazda była płynna - odbywała się na mało uczęszczanej drodze poza miastem.

Przy pojemności akumulatora netto na poziomie 77 kWh, takie zapotrzebowanie na energię daje możliwość pokonania jakiś 450 kilometrów - niewiele poniżej wskazań Audi. Baterię można ładować za pomocą gniazdka, prądu AC (do 11kW) i DC (do 125 kW). Przy maksymalnej mocy uzupełnianie zapasów prądu z 5 do 80 proc. trwa tylko 38 minut. To jednak scenariusz przede wszystkim na dalekie podróże. Ile Q4 ładuje się w domu? Przy wallboxie zamontowanym na ścianie garażu (prąd AC do 11 kW) pełne ładowanie akumulatora zajmuje 7,5 godziny. Auto bez problemu doładuje się zatem podczas nocnego postoju.

Audi Q4 Sportback jako mój elektryk?

Audi Q4 Sportback e-tron kosztuje co najmniej 206 400 zł. A to bez wątpienia niemała kwota. Niestety realia są takie, że po pierwsze nadal droga jest technologia napędu elektrycznego, a po drugie SUV należy do segmentu premium. Nie będzie zatem kosztował tyle, co Nissan Leaf czy Volkswagen ID.3. Jak obniżyć cenę kupionego egzemplarza? Przede wszystkim uważnie konfigurując auto - i korzystając np. z pakietów wyposażenia. Pomóc może też skorzystanie z programu "Mój elektryk". Tu jednak znowu trzeba powrócić do punktu pierwszego, bo dopłatą o wysokości 18 750 zł objęte są tylko te pojazdy, których cena nie przekroczy 225 tys. zł.

Wyjątek dotyczy kupujących posiadających Kartę Dużej Rodziny: wtedy nabywca dostanie 27 tys. zł i może kupić auto bez limitu cenowego.

Audi ma jednak pewien pomysł. W ramach oferty specjalnej obniża cenę Q4 Sportback. Samochody skonfigurowane na maksymalnie 239 330 zł zostaną sprzedane promocyjnie za 224 980 zł. Przy takiej kwocie pojawiającej się na fakturze kierowca zmieści się na limit dopłaty. Tym samym po transakcji otrzyma od państwa blisko 19 tys. zł zwrotu. A tym samym dodatkowo obniży się cena transakcyjna i stanie się ona bardziej atrakcyjna.

Audi Q4 Sportback e-tron

Audi Q4 Sportback e-tron - ceny:

Audi Q4 Sportback 35 e-tron - od 206 400 zł,

Audi Q4 Sportback 40 e-tron - od 230 400 zł,

Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro - od 259 600 zł.

Audi Q4 Sportback e-tron - dane techniczne: