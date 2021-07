Nowy DS 4 jest już w Polsce. Ile kosztuje francuska awangarda?

Nowy DS 4 został oficjalnie pokazany w Polsce. Na razie nad Wisłę dotarły wyłącznie wersje pokazowe. Już dziś poznaliśmy jednak cennik auta.

DS 4: nowa stylizacja, stara... awangarda!

Standardowo dla francuskiej marki największą zaletą nowego DS-a jest... design i seria nietuzinkowych dodatków. Nadwozie prezentuje się kompaktowo i muskularne. W rzeczywistości stanowi jednak rodzaj pośrednika między hatchbackiem a crossoverem. Najważniejsze akcenty? Piękny grill składający się z serii niby-diamentów, przymrużone światła tylne, linia szyb mocno wspinająca się ku tyłowi, klamki, które wysuwają się z nadwozia po dotknięciu czy diodowe reflektory, które oświetlają drogę za pomocą 98 punktów świetlnych, a dodatkowo witają się z kierowcą fioletowym odbłyskiem.

W nowym DS 4. Świat jakby luksusowy.

I gdy kierowcy już się wydaje, że wystarczająca porcja awangardy pojawia się na nadwoziu, otwierają się drzwi auta. A tam na kierowcę czekają mięsiste i wygodne fotele, seria ambientowych podświetleń oraz diamentowe przyciski. Moją uwagę skupiło pewne pokrętło - dało się je ustawić do góry albo dołu. Jego rola nie była określona za pomocą żadnego znaczka - więc wywnioskowałem, że służy do regulacji nawiewów. Fajny jest też przycisk rozruchowy - został podświetlony na czerwono. Zaskakująca jest dotykowa płytka - przesuwając po niej palcem przesuwa się kursorem po ekranie multimedialnym.

Nowy DS 4 będzie produkowany w... Niemczech

Co może zaskakiwać w DS 4? Dość wąski ekran zamiast zegarów. Ma co prawda 7 cali, ale na 7 cali bez wątpienia nie wygląda. Z drugiej strony Francuzi zadbali o jakość materiałów wykończeniowych. Plastiki sprawiają wrażenie dobrze spasowanych - a do tego są miękkie w większej części kabiny pasażerskiej. Jakość we francuskim aucie? Takie stwierdzenie jest prawdziwe i to już od lat. Tym bardziej, że produkcją DS 4 zajmą się... Niemcy. Samochód ma opuszczać linią produkcyjną zakładu w Russelsheim.

Ile kosztuje DS 4? Ceny startują od 114 900 zł.

Cennik DS 4:

Cennik DS 4 Cross:

Nowy DS 4 - wyposażenie standardowe:

Wyposażenie oferowane w standardzie jest dość bogate. Bazowy model Bastille posiada m.in.: bezkluczykowy dostęp do kabiny pasażerskiej, czujnik deszczu, przyciemnianą i akustyczną przednią szybę, rozpoznawanie znaków ograniczeń prędkości, tempomat z ogranicznikiem prędkości, automatyczne hamowanie awaryjne do 85 km/h, ambientowe oświetlenie wnętrza, cyfrowy, 7-calowy zestaw wskaźników, 10-calowy ekran systemu multimedialnego czy reflektory LED.

DS 4 - polska gama silnikowa:

silniki benzynowe: PureTech 130 AT8: 1.2 R3, 130 KM, 230 Nm, PureTech 180 AT8: 1.6 R4, 181 KM, 250 Nm, PureTech 225 AT8: 1.6 R4, 224 KM, 300 Nm.

silniki diesla: BlueHDi 130 AT8: 1.5 R4, 130 KM, 300 Nm.

hybrydy plug-in: E-Tense 225: 1.6 R4, 180 KM, 250 Nm + 110 KM, 320 Nm = 225 KM, 360 Nm, bateria litowo-jonowa 12,4 kWh.