Peugeot 3008 po liftingu. Pierwsza jazda nowym SUV-em

Jak wygląda Peugeot 3008? Lifting dodał sporo akcentów!

Peugeot 3008 to niezwykle udana konstrukcja. Auto wybrało do tej pory ponad 800 tysięcy kierowców, przez co dziś jest jednym z ważniejszych pojazdów w segmencie kompaktowych SUV-ów. Sukces cieszy francuzów, ale miał też dla nich znaczenie w czasie prac liftingowych. Inżynierowie nie chcieli popsuć dobrej recepty na auto, a jedynie ją poprawić. Stąd zmiany, które choć dyskretne, mają znaczenie dla ogólnego odbioru samochodu.

Peugeot 3008 po liftingu - główne zmiany to:

nowy grill bez obramowania,

listwy pod światłami z rasowymi liniami,

numer modelu pojawiąjcy się na masce,

boczne wloty powietrza połyskujące czarnym lakierem,

większe reflektory z przodu wyposażone w standardzie w technologię LED,

tylne światła wyposażone w technologię full LED oraz przezroczyste klosze,

nowa wersja i-Cockpit z nowym ekranem o wielkości 12,3 cala zamiast zegarów,

system multimedialny z ekranem dotykowym HD o wielkości 10 cali,

System noktowizyjny Night Vision, unikatowy w segmencie kompaktowych SUV-ów.

Peugeot 3008 po liftingu - jazda wersją PureTech 130

Niebieski Peugeot 3008, którym miałem okazję jeździć, był napędzany 3-cylindrowym benzyniakiem. Motor PureTech to świetnie znana jednostka w gamie francuskiego producenta. W tym wariancie oferowała 130 koni mechanicznych, a do tego układ napędowy był sparowany z 8-biegowym automatem. Sprint do pierwszej setki? Trwał 9,7 sekundy. Odczucia z jazdy? Samochód był wystarczająco szybki. Choć np. podczas wyprzedzania w trasie potrzebował potrzebował chwili do zebrania mocy.

Zastrzeżenia? Automatyczna przekładnia zdecydowanie lepiej sprawdzała się w przypadku diesla, którym miałem okazję jeździć w poliftingowym 5008. Tu były momenty, w których podejmowała nerwową reakcję po naciśnięciu gazu. Diesel stanowi lepszy wybór z jeszcze jednego powodu. Pracuje zdecydowanie kulturalniej od benzyniaka. Peugeot 3008 1.2 PureTech zachowuje się cicho podczas delikatniejszej jazdy. W sytuacji bardziej dynamicznej zaczyna mocno warczeć trzema cylindrami.

Peugeot 3008: spalanie i prowadzenie

Oficjalna specyfikacja wskazuje, że nowy Peugeot 3008 spala w cyklu mieszanym 6,9 litra. Podczas jazdy testowej mój model wskazywał zapotrzebowanie na paliwo na poziomie 7,5 litra. To jednak nadal dobry wynik - szczególnie że prowadzący ma do czynienia z masywnym crossoverem oferującym przestrzeń dla czterech pasażerów i 520-litrowy bagażnik.

Peugeot 3008 to bez wątpienia przykład auta rodzinnego. Całe szczęście rodzinny charakter we francuskiej nomenklaturze nie wyklucza dobrego prowadzenia. Crossover pewnie zachowuje się na asfalcie. Stabilnie pokonuje nierówności i chętnie wchodzi w zakręty. Spora zaleta dotyczy układu kierowniczego - pracuje miękko na postoju i wyraźnie utwardza się w czasie jazdy. A przyjemność płynąca z prowadzenia nowego 3008 byłaby jeszcze większa, gdyby samochód nieco za mocno nie wychylał się w czasie pokonywania łuków.

Peugeot 3008: hybryda też będzie dostępna?

Peugeot 3008 po liftingu mocno stawia na elektryfikację. Auto będzie oferowane z napędem hybrydowym typu plug-in w aż dwóch wariantach. Sercem obydwu układów stanie się 1.6-litrowy benzyniak. 4-cylindrowa konstrukcja zaoferuje 180 lub 200 koni mechanicznych. Model Hybrid 225 będzie sparowany ze 110-konnym elektrykiem. Wersja czteropędna Hybrid4 300 ma posiadać elektryka o mocy 110 i 113 koni mechanicznych. Co ważne, hybryda jest nie tylko ekologiczna, ale i... mocna. Peugeot 3008 Hybrid4 300 osiąga pierwszą setkę już w 6,1 sekundy!

Peugeot 3008 - dane techniczne:

Peugeot 3008 po liftingu Peugeot 3008 po liftingu - dane techniczne

Peugeot 3008 po liftingu Peugeot 3008 po liftingu - dane techniczne silniki benzynowe

Peugeot 3008 po liftingu Peugeot 3008 po liftingu - dane techniczne silniki diesla

Peugeot 3008 po liftingu Peugeot 3008 po liftingu - dane techniczne silniki hybrydowe plug-in

Peugeot 3008 - cennik:

Peugeot 3008 po liftingu Peugeot 3008 po liftingu - cennik

Nowy Peugeot 3008 - podsumowanie:

Lifting wprowadził serię nowości zarówno do designu, jak i technologii Peugeota 3008. Nie dotknął jednak kwestii najbardziej znaczącej dla tego auta. Crossoverem z Francji nadal jeździ się niezwykle przyjemnie. Robi wrażenie solidnego, pewnie zachowuje się na drodze i może zaczarować prowadzącego nowoczesną konsolą centralną. Skutek? 3008 ma tyle samo zalet, co konkurencja z Niemiec. W efekcie już przed liftingiem zyskał miano lidera na rynku kompaktowych SUV-ów. Teraz ten sukces może być wyłącznie spotęgowany.