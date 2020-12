Opel Mokka 2021 - sukces na miarę... Manty?

Nowy Opel Mokka - z nowoczesną twarzą klasycznej Manty!

Nowy Opel Mokka to kompaktowy crossover o długości 4,15 metra. Pomijając muskularną sylwetkę pełną ostrych linii, kluczowym punktem designu auta jest Opel Vizor. Nowa twarz niemieckiej marki była inspirowana klasycznym modelem Manta. Co oznacza Vizor? Pas przedni wyglądający jak jedna całość - razem ze światłami i osłoną grilla. Centralnym punktem jest logo Opla. Charakterystycznym elementem przodu nowej Mokki są też standardowe światła do jazdy dziennej LED - w kształcie skrzydeł znanych chociażby z nowej Insignii. A kolejnym, ciekawym akcentem stanie się... kolorystyka. To m.in. nowy lakier - mowa o żywej zieleni, która w nomenklaturze Opla została nazwana Mamba. Poza tym konfigurując nadwozie Mokki kupujący mogą postawić na ciekawe zestawienia barw.

Zobacz również: Test: Opel Astra Sports Tourer - nie liczy godzin i lat…





Opel Mokka 2021 Opel Mokka 2021 Autor: Kuba Brzeziński

Z technologicznego punktu widzenia nowy Opel Mokka został oparty o platformę podłogową CMP. Po pierwsze fakt ten oznacza, że tak naprawdę od razu była ona formatowana pod kątem zastosowania napędu elektrycznego. Dzięki temu inżynierowie wygospodarowali np. miejsce na akumulatory w podłodze. Po drugie nowa płyta to spora oszczędność masy. Mokka jest lżejsza od swojego poprzednika aż o 120 kilogramów.

Opel Pure Panel - nowy crossover, nowa konsola

Podczas projektowania wnętrza Niemcom zależało na stylistycznej przejrzystości. Stąd pomysł na Pure Panel - czyli połączony zestaw dwóch wyświetlaczy - zamiast zegarów i systemu multimedialnego. Te identycznie jak pas przedni, tworzą jedną całość. Inżynierom pracującym nad nową Mokką zależało jednak też na funkcjonalności i bezpieczeństwie. Dlatego nie wszystkie opcje znalazły się w ekranie pokładowym - bo poszukiwanie w nim funkcji mogłoby odrywać wzrok kierowcy od drogi. Część - jak np. nawiewy - nadal jest regulowana za pośrednictwem fizycznych przycisków i pokręteł.

Konsola Opla Mokki 2021 jest wepchnięta w stronę komory silnika. To pozwoliło na wygospodarowanie sporej ilości przestrzeni w kabinie pasażerskiej. We wnętrzu z powodzeniem zmieści się rodzina 2+2, ewentualnie czwórka dorosłych osób. Bagażnik? W wersji spalinowej kufer ma od 350 do 1105 litrów. W modelach elektrycznych przestrzeń załadunkowa jest nieco mniejsza - liczy od 310 do 1060 litrów.

Opel Mokka 2021 Opel Mokka 2021 Autor: Kuba Brzeziński

Ile kosztuje Opel Mokka?

Cennik nowej Mokki startuje od 79 900 złotych. Za tą kwotę kupujący otrzyma 100-konny silnik benzynowy 1.2 Turbo oraz dość bogate wyposażenie. Bez dopłaty crossover jest wyposażany m.in. w reflektory przednie i tylne wykonane w technologii LED, sportowe i wielofunkcyjne koło kierownicy pokryte skórą, spłaszczone u dołu, klimatyzację ręczną, tempomat, radio z 7-calowym ekranem dotykowym i 4 głośnikami oraz pakiet systemów bezpieczeństwa. Standard stanowi układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, system ostrzegania przed kolizją (również z pieszym) i automatycznego hamowania przy niskich prędkościach, system wykrywania zmęczenia kierowcy oraz utrzymania na pasie ruchu.

Zobacz również: Sprzedaż hybryd i elektryków w Polsce: 2020 r. z rekordami!

Opel Mokka - cennik:

Opel Mokka 2021 - cennik Opel Mokka 2021 - cennik

Opel Mokka-e - cennik:

Opel Mokka-e 2021 - cennik Opel Mokka-e 2021 - cennik

Opel Mokka 2021 Opel Mokka 2021 Autor: Kuba Brzeziński

Nowy Opel Mokka jest dedykowany młodszym kierowcom. Jednocześnie w charakterze alternatywy w segmencie crossover B w ofercie pozostanie model Opel Crossland.

Kiedy będzie nowy Opel Mokka w Polsce?

Poza dwoma egzemplarzami zaprezentowanymi przez Opla, w Polsce nie ma jeszcze nowej Mokki. Już dziś można jednak składać zamówienia na auto. Produkcja oficjalnie wystartuje w marcu. A to oznacza, że egzemplarze skonfigurowane teraz przez kierowców, trafią w ich ręce już pod koniec kwietnia 2021 roku.

Zobacz również: Nowy Opel Crossland - cennik startuje od 72 300 zł

Opel Mokka: dane techniczne

Nowy Opel Mokka będzie oferowany z trzema układami napędowymi. W bazowym crossover wykorzysta do napędu 1.2-litrowy silnik doładowany. 3-cylindrowy benzyniak zaoferuje 100 lub 130 koni mechanicznych, przy czym mocniejszą wersję można skonfigurować z 8-biegową przekładnią automatyczną. Kolejną propozycję stanowi 3-cylindrowy diesel 1.5 litra o mocy 110 koni mechanicznych. Uzupełnienie gamy jest układ elektryczny znany m.in. z Corsy-e. Mowa o 136-konnym silniku, akumulatorze 50 kWh i zasięgu nawet 324 kilometrów.

Opel Mokka-e został dostosowany do szybkiego ładowania o mocy do 100 kW. Przy pomocy takiej ładowarki aż 80 proc. pojemności baterii można uzupełnić już w pół godziny.

Opel Mokka 2021 Opel Mokka 2021 Autor: Kuba Brzeziński

Nowy Opel Mokka - dane techniczne:

Opel Mokka 2021 - dane techniczne Opel Mokka 2021 - dane techniczne

Nowy Opel Mokka-e - dane techniczne: