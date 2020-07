Pierwsza jazda: nowe Audi A3 - luksusowy kompakt z genami limuzyny!

Podczas prac stylistycznych projektantom Audi zależało na dwóch wartościach - mowa o sportowym charakterze i wyrazistości. Stąd aerodynamiczny przód schodzący się ku centralnej części, skupione lampy przednie pełne ostrych linii czy pełne "policzki" optycznie poszerzające nadwozie. Bardzo ciekawym akcentem jest charakterystyczne chociażby dla A6 "wcięcie w talii". To zostało osiągnięte poprzez podkreślone przednie i tylne nadkola. Wszystkie te elementy sprawiają, że nowe Audi A3 ma tzw. geny quattro i nawiązuje do legendy niemieckiej marki z lat osiemdziesiątych.

Nowe Audi A3 - matryca z sygnaturami świetlnymi

Na co warto zwrócić uwagę? W wersji S line między maską a pasem przednim tworzy się rasowa szczelina. Świetnie wypada też współczynnik oporu powietrza. W przypadku Spportbacka ten wynosi 0,28 (w poprzednim modelu było 0,32). Trzecią z innowacji są światła. Reflektory zostały wyposażone w specjalną, kwadratową matrycę w dolej części. Ta odpowiada nie tylko za światła do jazdy dziennej, ale również wyświetla sygnatury świetlne np. w czasie blokowania zamków za pomocą pilota. Co ciekawe, na tym innowacje związane z reflektorami nie kończą się. Bo te są np. sprzężone z nawigacją - dzięki temu lepiej doświetlają zakręty czy skrzyżowania w mieście. Minusy? Nowe A3 zamiast schudnąć, przytyło - dokładnie o 30 kilogramów. Na szczęście nie czuje się tego w czasie jazdy.

Stylistycznie kabina pasażerska nowego Audi A3 nie jest mocno zaskakująca. Deska składa się z wszystkich tych elementów, do których zdążyły nas przyzwyczaić takie modele jak chociażby Q3. Ciekawostki? Za kierownicą auta siedzi się dość nisko - to kolejne nawiązanie do sportowego charakteru. Wokoło kierownicy - niczym w Lambo - pojawiają się wloty powietrza dedykowane prowadzącemu. Poza tym już w wersji bazowej ekran multimedialny ma aż 10,1 cala i zostanie sparowany z ciekawym regulatorem umieszczonym w okolicy gałki zmiany biegów. Można przesuwać po nim palcem - ten zareaguje na dotyk i ustawi ciszej lub głośniej radio.

Fotele nowego A3 powstają z 45 butelek plastikowych

Niemcy popracowali nad ergonomią. Przykład? Nowe Audi A3 ma zminimalizowaną ilość przycisków. Większość funkcji została ukryta w ekranie dotykowym. Nowością w tym segmencie jest trójstrefowa klimatyzacja, a do tego sterowanie skrzyni automatycznej odbywa się nie z poziomu gałki, a wybieraka - ten komunikuje się z przekładnią za pomocą technologii by-wire. Nowe A3 to jednak też ekologia. Audi bardzo mocno chwali się tym, że tapicerka jednego fotela powstaje w wyniku recyklingu aż 45 butelek plastikowych. Co z bagażnikiem? Jego pojemność nie zmieniła się. Nowe A3 Sportback mieści od 380 do 1200 litrów. Dla porównania limuzyna zabiera 425 litrów bagażu.