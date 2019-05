Pierwsza jazda: Volkswagen T-Cross Style 1.0 TSI 115 KM DSG

Nadwozie Volkswagena T-Cross to tak naprawdę zestaw dość prostych linii. W prostocie może jednak ukrywać się siła! Mały crossover prezentuje się muskularnie, a do tego ma mało posępne jak na niemieckie auto spojrzenie. Co więcej, wybrzuszone nadkola powodują, że auto wygląda na drodze na większe niż jest w rzeczywistości. Kolejny plus? Bardzo ciekawie wygląda paleta barw T-Crossa. Można w niej znaleźć lifestylowy i niezwykle efektowny morski - w takim właśnie kolorze było nasze auto testowe. Co z minusami? Tył mógłby otrzymać jakiś wyrazisty akcent.

Podstawą do budowy najmniejszego crossovera Volkswagena była platforma podłogowa MQB. Inżynierowie przesunęli w niej położenie przedniej osi. To zminimalizowało zwis przedni, ale także wygenerowało duży rozstaw osi. Ten wynosi 2551 mm. T-Cross ma 4,11 metra długości. To o 54 mm więcej od modelu Polo. Wysokość sięga 1,58 metra. To o 138 mm więcej niż w mniejszym bracie.

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI - stylistyczny brat Polo

Po zajęciu miejsca w kabinie pasażerskiej kierowca może się poczuć zupełnie jak w mniejszym… Polo. Tak naprawdę konsola jest identyczna. Identyczne są też materiały wykończeniowe - konkretnie plastiki są stosunkowo twarde, ale z drugiej strony oferują wysoką jakość spasowania. Podczas jazdy z okolicy deski rozdzielczej Volkswagena T-Cross nie dochodzą żadne trzaski. Ergonomia? Standardowo dla Niemców utrzymuje się na wysokim poziomie. Przyzwoicie wypada też ilość przestrzeni.

Volkswagen T-Cross mieści czterech dorosłych pasażerów. Jednak tylko w przypadku, w którym nie są oni przesadnie wysocy, a do tego maksymalnie odsunięta zostanie tylna kanapa (zakres jej ruchu to 14 cm). Niemcy w informacji prasowej dotyczącej auta wytłuścili dość ciekawą informację - otóż osoby zajmujące miejsce w pierwszym rzędzie foteli siedzą dokładnie 597 mm nad powierzchnią asfaltu.

Volkswagen T-Cross Style 1.0 TSI 115 KM DSG Autor: Kuba Brzeziński

Tylna kanapa Volkswagena T-Cross jest składana w stosunku 60:40. Opuszczane jest również oparcie fotela pasażera w przednim rzędzie - w ten sposób auto może przewozić dłuższe przedmioty. Jeżeli chodzi o przestrzeń załadunkową, bagażnik crossovera ma pojemność wynoszącą od 370 do nawet 1281 litrów.

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI - 3 cylindry i… sporo mocy!

Do końca tego roku Volkswagen T-Cross będzie oferowany w Polsce z jednym silnikiem benzynowym występującym w trzech konfiguracjach. Mowa o jednostce 1.0 TSI z serii EA 211. Motor ma 999 cm3 pojemności, 3 cylindry, bezpośredni wtrysk paliwa i… filtr cząstek stałych! Małolitrażowy benzyniak spełnia wymogi normy emisji spalin Euro 6d-TEMP. W modelach bazowych konstrukcja rozwija 95 koni mechanicznych i jest sparowana z 5-biegową przekładnią manualną. Oczko wyżej plasuje się 115-konny wariant przekazujący moc za pośrednictwem skrzyni 6 biegowej.