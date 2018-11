Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe - prezentacja

Autor: Łukasz Kuźmiuk

Można powiedzieć, że to Porsche zapoczątkowało modę na tzw. czterodrzwiowe coupe, dając światu Panamerę. Sukces sprzedażowy limuzyny z Zuffenhausen dał jasny sygnał innym producentom samochodów, że klienci pragną tego typu maszyn. Mercedes-AMG postanowił stworzyć rywala dla Porsche Panamery i tak powstało GT 4-Door Coupe.

Na prezentacji statycznej miałem okazję na żywo zobaczyć samochód i muszę powiedzieć, że się myliłem. O ile na zdjęciach prasowych samochód nie przypadł mi do gustu, o tyle na żywo Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe zrobił na mnie pozytywne wrażenie. To duża, bo mierząca 5054 mm długości, 1871 mm szerokości i 1447 mm wysokości limuzyna, która aż ocieka agresją, a prezentowany na zdjęciach egzemplarz w kolorze matowego grafitu wyglądał tak, jakby został skradziony samemu Lucyferowi. Przód z grillem Panamericana prezentuje się świetnie, a kontrowersyjny obły „tyłek” w rzeczywistości wypada znacznie lepiej.

We wnętrzu nowego Mercedesa czuć sportowy klimat połączony z elegancją i nowoczesnością. Kabina pasażerska została zaprojektowana dokładnie tak, jak oczekiwalibyśmy tego po tego typu samochodzie. Sportowe fotele, świetnie leżąca w dłoniach kierownica i inne sportowe smaczki sprawiają, że auto nawet na postoju zachęca do szybkiej jazdy. Na pokładzie nie mogło zabraknąć nowoczesnych technologii, dlatego przed kierowcą umieszczono dwa duże wyświetlacze, które może konfigurować wedle własnych potrzeb, a na kierownicy umieszczono dotykowe pola, za pomocą których można zmieniać niektóre ustawienia pojazdu. Dziwnie znajomo wygląda panel na tunelu środkowym – można odnieść wrażenie, że Mercedes zapatrzył się na Porsche. To pewnie przypadek, prawda?

Warto wspomnieć o praktyczności nowego Mercedesa-AMG GT 4-Door Coupe. W zależności od potrzeb klient będzie mógł zamówić nową limuzynę z dwoma osobnymi fotelami z tyłu, trzyosobową tylną kanapą lub dwoma osobnymi tylnymi fotelami, przedzielonymi wielofunkcyjną konsolą. Bagażnik ma pojemność 461 litrów, co jest wynikiem o 34 litry gorszym w porównaniu do Porsche Panamery.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe będzie oferowany w czterech różnych wariantach: 43 4Matic+, 53 4Matic+, 63 4Matic+ oraz 63 S 4Matic+. Pierwsze dwie wersje są wyposażone w podwójnie turbodoładowany, benzynowy silnik R6 o pojemności 3 litrów. Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 43 4Matic+ rozwija 367 KM i 500 Nm, co pozwala uzyskać przyspieszenie 0-100 km/h w 4,9 s, a prędkość maksymalna tego pojazdu to 270 km/h. Odmiana 53 4Matic+ rozwija 435 KM i 520 Nm, przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,5 s, a prędkość maksymalna to 280 km/h. Warianty 63 4Matic+ oraz 63 S 4Matic+ otrzymały podwójnie turbodoładowany silnik benzynowy V8 o pojemności 4 litrów, który w zależności od konfiguracji rozwija 585 KM (800 Nm) lub 639 KM (900 Nm). Na przyspieszenie od 0 do 100 km/h samochody potrzebują odpowiednio 3,4 s i 3,2 s, a ich prędkości maksymalne to 310 km/h i 315 km/h. Dodam, że GT 4-Door Coupe z silnikiem V8 brzmi po prostu świetnie. W zależności od wersji masa Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe wynosi od 2040 kg do 2120 kg.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe - ceny w Polsce

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 43 4Matic+ - 430 500 zł

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 53 4Matic+ - 529 999 zł

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 63 4Matic+ - 736 500 zł

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 63 S 4Matic+ - 793 500 zł

Jeśli ktoś myśli, że w Polsce nie znajdą się nabywcy na nowego Mercedesa, to jest w błędzie. Wystarczy powiedzieć, że obecnie Polska jest 4. w Europie i 12. na świecie krajem pod względem sprzedaży Mercedesów-AMG.