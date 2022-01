Samochody z fabrycznym LPG 2022 r. Oto lista!

Samochody z fabrycznym LPG 2022 r., czyli dziś sprawdzimy oferty producentów dla osób stawiających na tanią jazdę. Oto konkretna lista ofert.

Dacia Duster z LPG

Dacia Duster LPG test Dacia Duster LPG test

Duster spokojnie pomieści cztery dorosłe osoby, ma 445-litrowy kufer oraz litrowy, doładowany silnik benzynowy, który można doposażyć w instalację LPG. Po montażu układu zasilającego gazem Dacia oznacza tanią jazdę, ale i... tani zakup. Cennik tego modelu startuje bowiem od 61 200 zł. Co prawda przy tej cenie kupujący nie może liczyć na klimatyzację czy aluminiowe felgi. Wystarczy jednak dopłacić nieco ponad 7 tysięcy, a te i wiele innych elementów staną się standardem. Nic dziwnego, że po Dustera ustawiają się kolejki. W takiej cenie jest bezkonkurencyjny!

Renault Clio z LPG

Test: Renault Clio Intens TCe 100 - i to się nazywa rozsądne auto! Test: Renault Clio Intens TCe 100 - i to się nazywa rozsądne auto!

Nowe Clio ma styl, nieźle się prowadzi i nieźle wygląda. Auto jest też całkiem przestronne, a do tego może być wyposażone w... instalację LPG. Układ zasilający gazem jest parowany z 3-cylindrowym, doładowanym benzyniakiem o mocy 100 koni. W tym wariancie jest i oszczędny, i całkiem dynamiczny. A to tego oferuje 6-biegową przekładnię zmniejszającą hałas w kabinie w czasie jazdy poza miastem. Za auto w wersji bazowej trzeba zapłacić 67 400 zł.

Kia Rio z LPG

Nowa Kia Rio 2017 – wrażenia z jazdy Nowa Kia Rio 2017 – wrażenia z jazdy

Kia Rio czwartej generacji nadal jest obecna w salonach sprzedaży. Nadal także jest oferowana w wersji LPG – instalację zaprojektowała specjalnie do tego modelu firma BRC. Gaz można zamontować w silniku 1.2 DPI. Pod tym oznaczeniem ukrywa się 84-konny, wolnossący i 4-cylindrowy motor. I choć na razie wszystko prezentuje się w dość jasnych barwach, ta informacja ma też i ciemniejszą stronę. A ta dotyczy głównie ceny. Wybór LPG do Rio oznacza dopłatę wynoszącą 5,5 tys. zł. W efekcie bazowa Kijanka z przeciętnym wyposażeniem przekroczy 60 tys. zł.

Dacia Sandero z LPG

Nowa Dacia Sandero LPG Test: Nowa Dacia Sandero LPG - kciuk w górę czy w dół?

Sandero to po rumuńsku znaczy chyba tani... Zanim pojawi się czytelnik, który te słowa weźmie na poważnie, muszę dodać że to oczywisty żart. Skąd się wziął? Bo Dacia tym modelem na nowy poziom wynosi znaczenie pojęcia tanie auto. Ładnie wyglądający i nieźle wyposażony hatchback kosztuje 53 900 zł. A to w segmencie B... grosze! Szczególnie że doładowany, 100-konny benzyniak został sparowany z instalacją gazową. Poza tym posiadać nowe Sandero to żaden wstyd. Auto jest miliard razy lepsze od poprzednika.

Dacia Logan z LPG

Test Dacia Logan TCe LPG Test: Dacia Logan TCe LPG - jest tania. I co z tego?

Logan to takie Sandero, jednak z dużo mniejszą dozą uroku, ale i większym bagażnikiem. Pod tylną klapą wykonaną z cienkiej blachy ukrywa się 528-litrowy kufer. A pod jego podłogą schowana jest butla LPG. Ciekawostka dotycząca Logana jest taka, że jest on oferowany tylko w napędzie z gazem. Poza tym kosztuje minimum 54 800 zł. Tak, być może nie porusza emocji. Mimo wszystko dziś nie da się chyba kupić większego sedana za podobne pieniądze. A to przemówi do osób, które potrzebują nie pasji, a po prostu auta.

Renault Captur z LPG

Test: Renault Captur Intens TCE 130 EDC - i czego więcej potrzeba? Test: Renault Captur Intens TCE 130 EDC - i czego więcej potrzeba?

Renault Captur, identycznie jak reszta gamy Renault-Dacia, może być zasilany 100-konnym benzyniakiem. A to dało podstawę do wyposażenia crossovera w instalację LPG. Captur jest dużo bardziej cywilizowany od braci z Rumunii. Jest też i nieco droższy. Za samochód posiadający instalację gazową trzeba zapłacić co najmniej 78 400 zł. To na szczęście w obecnych realiach nie jest żadna kwota zaporowa.

Dacia Jogger z LPG

Dacia Jogger z LPG Dacia Jogger z LPG

Dacia Jogger na zdjęciach prasowych jest przedstawiana z fajnym, pomarańczowym lakierem. A do tego nazwa Jogger kojarzy się z pewnym Mickiem (mam nadzieję, że nie tylko mi). Tylko czy zwiastuje dobrą zabawę? Z całą pewnością nie. Szczególnie że Dacia nie powstała po to, aby bawić. Ona jest po to, aby przewozić. I w tej roli z pewnością sprawdzi się świetnie. Auto ma konfigurację 5- lub 7-osobową a do tego bagażnik o pojemności od 607 do 1819 litrów. Tak, jest oferowana z LPG. W tej wersji kosztuje minimum 63 400 zł, czyli skandalicznie mało!