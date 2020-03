Top 10: Jakimi autami jeżdżą kobiety? Już wiadomo!

Czy świat motoryzacji dzieli się na męski i damski? W pewnym stopniu tak. Podział nie jest jednak dokonywany przez producentów, a raczej na poziomie wyboru marki i modelu przez przedstawicieli poszczególnych płci. Z okazji Dnia Kobiet firma ubezpieczeniowa Compensa, postanowiła sprawdzić jakie auta najczęściej kupują Panie. W tym celu sprawdzonych zostało aż 100 tysięcy polis aktywnych w lutym 2020 roku. I raport przynosi przede wszystkim dwa zaskoczenia. Pierwszym jest zachowawczość Pań. Te skupiają się przede wszystkim na autach segmentów B i C. Co więcej, o 5 proc. częściej od Panów kupują nie tylko polisę OC, ale i AC.

Po drugie okazuje się, że kobiety w Polsce poruszają się autami nawet o 2 lata młodszymi od mężczyzn. "To nie oznacza jednak, że samochody te są nowe, bo ich średni wiek wynosi 14 lat. Interesujące różnice pomiędzy paniami i panami widać także w innych kategoriach. Ubezpieczone u nas samochody kobiet mają średnio 1558 cm3 pojemności i 105 KM. Te dane pokazują, że mężczyźni jeżdżą w Polsce samochodami o bardziej pojemnych i mocniejszych silnikach, ponieważ średnie wartości w ich przypadku wynoszą 1706 cm3 i 113 KM" - powiedział Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Volkswagen Golf

Zakładając, że średni wiek auta kobiety to 14 lat, spokojnie można przyjąć że jednym z najczęściej kupowanych Volkswagenów jest Golf piątej generacji. Model stanowi o tyle dobry wybór, że wygląda jeszcze naprawdę dobrze, w standardzie posiada np. komplet poduszek powietrznych i ESP, a do tego oferuje dużą ilość przestrzeni. W kabinie zasiądą cztery dorosłe osoby, podczas gdy bagażnik hatchbacka zabierze 350 litrów bagażu. W kombi pojemność rośnie do 505 litrów. Co ważne, Golf to też paleta sprawdzonych i wiecznych silników - wystarczy wspomnieć chociażby o 8-zaworowej jednostce 1.6 litra. Ceny używanych Golfów V startują od 6 - 7 tysięcy złotych.

Opel Astra

Jeżeli nie Golf, to może zatem… Astra. Opel jest drugim producentem w rankingu popularności, a samochodem z logo marki z Russelsheim najczęściej wybieranym przez Panie okazuje się Astra. Co można powiedzieć o trzeciej generacji? Ta wreszcie pokazała, że kompaktowy hatchback z Niemiec może i wyglądać, i przyzwoicie prowadzić się. A to jedynie spotęgowało sukces tego auta. Nadwozie nawet dziś wygląda dość dobrze, a do tego oferuje 380-litrowy bagażnik. Astra to też szeroka paleta silników. Podstawowe benzyniaki idealnie nadają się do zasilania gazem. Diesle były świetne, jednak dziś - z uwagi na duże przebiegi - mogą wymagać większej uwagi ze strony mechaników.