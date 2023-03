rozwiń >

Fiat 500 w sportowym i mocno wystylizowanym ubraniu

Sylwetki tego modelu chyba nie da się pomylić z żadną inną. Bo choć ta konkretnie wersja została zaprezentowana w roku 2007, jej design pochodzi tak naprawdę z roku 1957. Oczywiście 695 został unowocześniony. Tyle że nie to jest najważniejsze. Dużo ważniejsze w Abarth`cie jest to, że otrzymał szereg dodatków tuningowych. Przedni i tylny zderzak wyglądają jak wysunięta szczęka. Dodają w zamian charakteru. Poza tym inżynierowie dołożyli boczne fartuchy, kilka wlocików powietrza i w modelu 695 Tributo 131 Rally, regulowany spojler. Kierowca może wziąć śrubokręt i zmienić jego ustawienie. A do tego wygląda on jak zawadiacko założona czapka z daszkiem.

Ważne Ciekawostka? Abarth niby ma te same, okrągłe oczy, co klasyczna Pięćsetka. Tyle że tu moim zdaniem są one zdecydowanie bardziej wkurzone. 695-tka wściekle patrzy na drogowych rywali. Tak, wygrywa test spojrzenia i to zdecydowanie.

Pomijając wybrzuszony zderzak, Abarth 695 nadal nie jest autem dużym. Mierzy tylko 3660 mm. Szerokość nadwozia nie przekracza z kolei 1627 mm. Za sprawą niewielkich rozmiarów i sportowych dodatków, Pięćsetka ze skorpionem na masce wygląda trochę jak żelazko. Tyle że zwarta forma ma też sporą zaletę. Ułatwia jazdę. Nie, nie chodzi mi o manewrowanie. Bardziej mam na myśli to, że gdy kierowca wygląda przez okno, widzi linie namalowane na jezdni. Dzięki temu naprawdę ciasno może brać zakręty.

Test Abarth 695 Tributo 131 Rally, Abarth 695 Tributo 131 Rally, test Abarth 695, Abarth 695, Abarth 180 KM, Abarth 500 180 KM Test: Abarth 695 Tributo 131 Rally. Ta miłość jest toksyczna. I dobrze mi z tym! Infor

Włosi nie byliby Włochami, gdyby nie zaliczyli choć jednej wpadki. Przykład? Na klapie bagażnika w miejscu logo Fiata pojawiło się logo Abartha. Po jego prawej stronie pojawia się nawet oznaczenie modelu, a więc 695. Tyle że na plastikowej osłonie rejestracji widnieje symbol 500. Włochom najwyraźniej nie chciało się przeprojektowywać tego elementu.

O co chodzi w wersji Abarth 695 Tributo 131 Rally?

Do testu dostałem Abartha 695 Tributo 131 Rally. To wersja limitowana stworzona na cześć Fiata 131 Abarth Rally z połowy lat 70. Model ten zdominował światową arenę rajdową. Odniósł 18 zwycięstw, w tym pięć potrójnych i dwa podwójne, zdobył trzy Mistrzostwa Świata Konstruktorów oraz dwukrotnie triumfował w klasyfikacji Mistrzostw Świata Kierowców. Imponujące to mało powiedziane!

Prawda jest jednak taka, że to któraś z kolei seria limitowana Abartha. Niedługo wszystkie opuszczające salon modele będą jakąś serią specjalną. Tylko czy to jest złe? Wątpliwe. Ja uważam to za urokliwe. A i fajne dla właściciela. Bo ciężko spotkać na polskich ulicach dwa takie same Abarthy 695.

Abarth 695: wnętrze z kubełkowymi fotelami i włóknem węglowym

Kabina pasażerska Abartha 695 Tributo 131 Rally niby wygląda jak kabina klasycznej Pięćsetki. Niby, bo pojawia się w niej gruba kierownica z elementami z karbonu i logo ze skorpionem, kubełkowe fotele, pas alkantary na konsoli centralnej i oczywiście wielka, aluminiowa gałka zmiany biegów. Ta wygodnie leży w dłoni i estetycznie robi potężne wrażenie. Identyczny jak w Fiacie 500 jest natomiast system multimedialny, ekran w miejscu zegarów oraz jakość plastików. Te są dość twarde. Warto jednak pamiętać, że mówimy o modelu segmentu A. To nie powinno zatem dziwić.

Ważne Bagażnik Abartha 695 ma 185 litrów pojemności. Mimo wszystko jest zaskakująco foremny i pojemny. Zmieści się w nim nawet większa walizka, niż tylko kabinowa.

Konstrukcja Abarth 695 ma już 15 lat. Tylko co z tego?

Abarth 695 bez wątpienia wygląda cudownie. I całkowicie obce jest mu poczucie skromności. To nie typ noszący skromny i sztampowy mundurek. On chce się rzucać w oczy i zrobi wszystko, żeby tak właśnie się stało. Co ważne, w tym stwierdzeniu nie ma nawet krztyny lizusostwa. To raczej stwierdzenie faktu. Tyle że z tym autem jest pewien problem. Bo Abarth to tak naprawdę Fiat 500. A ten w obecnym wcieleniu jest produkowany od roku 2007. To oznacza że konstrukcja ma już naprawdę długie 16 lat. 15 w przypadku Abartha, bo ten świat ujrzał rok później.

Tak, i Fiat, i Abarth są produkowane w Polsce w Tychach. To nasz polski Fiat. Jednak nawet ten fakt nie pozwala zapomnieć o kilku niedogodnościach związanych z tym autem. Choć słowo kilku jest mało miarodajne. Bo problemy są dość zasadnicze i jest ich raczej więcej niż kilka. Co mam na myśli?

Spójrzcie na lusterko wsteczne Abartha. Dokładnie takie samo miał Fiat Cinquecento (a więc ma ono 32 lata!). To raz. Dwa oferuje ono tak duży poziom przybliżenia, że przy pierwszym spojrzeniu, rozboli was głowa.

Testowy Abarth ma fotele kubełkowe. Nie da się w nich regulować wysokości. Można ustawić jedynie kąt pochylenia oparcia. Tyle że pokrętło zasłaniają i drzwi, i pasy bezpieczeństwa. Kierowca musi zatem wyregulować fotel przy otwartych drzwiach lub uważnie manewrując dłonią za siedziskiem – musi mieć przy tym wprawę chirurga naczyniowego.

Zapinanie pasów jest delikatnie mówiąc mało komfortowe. Trzeba po nie sięgnąć naprawdę daleko. Pozycja przypomina trochę taką, jakby kierowca sam chciał założyć sobie "dźwignię" na szyję.

Jestem wysoki, a kierownica jest regulowana tylko w pionie. To oznacza, że albo ustawię siedzisko tak, że mam wystarczającą ilość miejsca na nogi i wychylam się żeby sięgnąć kierownicy, albo z przykulonymi nogami pewnie trzymam koło w dłoniach z opartymi plecami.

Podczas jazdy możecie np. zauważyć, że elektroniczny obrotomierz... nie do końca nadąża za pracą silnika.

695 nie wie czym jest bezkluczykowy dostęp do kabiny pasażerskiej czy bezkluczykowy rozruch. Musicie użyć oldskulowego kluczyka z grotem i... efektownym logo Abartha.

Choć Abarth wywodzi się z segmentu aut miejskich, ma promień skrętu tankowca. Tak, to pewnie zasługa dużych felg aluminiowych. Mimo wszystko manewry parkingowe wymagają i kręcenia kierownicą, i czasu.

Abart 695: rozsądek mówi uciekaj. Serce bierz go i kochaj!

Tak, przyznaję to. Powyższa lista wskazuje na pewne problemy. I to problemy dość mocno... mierzalne (powiedzmy). Tyle że Abarth w żadnym razie mierzalny nie jest. Nie da się go w pełni opisać zero-jedynkowym ciągiem. Fakty w jego przypadku to jedno, a odczucia i emocje drugie. To typ eteryczny (również powiedzmy). Właśnie odczucia i emocje sprawiają, że podczas jazdy 695-tką wszystkie powyższe wady nie miały dla mnie żadnego znaczenia. Dla mnie Abarth był najlepszym samochodem świata. I jestem tego więcej niż pewny.

Zasadnicze pytanie brzmi: czemu tak sądzę? To akurat prosto wyjaśnić. Po pierwsze spójrzcie na niego. Wygląda jak żelazko, ale takie mocno, mocno sportowe i warte nie milion, a miliard dolarów. Włosi znają się na stylistyce. Poza tym 695 ma kilkukrotnie więcej charakteru od niejednego supersamochodu. Po drugie o moim uwielbieniu decyduje sposób prowadzenia. A po trzecie ilość frajdy, którą jest w stanie wam dać nawet podczas jazdy do pracy czy sklepu.

Abarth 695: wygląda jak Pięćsetka, jeździ jak torowe Ferrari

Czy Abarth ma sztywne zawieszenie? Nie, on ma zawieszenie super-sztywne! Hothatche segmentu B wydają się przy nim równie komfortowe, jak Maybach w segmencie F. W 695-tce skok amortyzatora prawie nie istnieje. Przez to auto nie przepada za dziurawymi jezdniami. Z drugiej strony nadwozie okazuje się na tyle sztywne, że nawet podczas dość szybkiego jeżdżenia po rondzie w kółko, nadwozie nie przechyla się na boki. Zachowuje się tak, jakby było zablokowane w jednej pozycji. To pozwoli autu na torze wykorzystać pełen potencjał układu napędowego. W skrócie, Abarth stanie się diabłem czasówek.

Abarth 695 Tributo 131 Rally zawdzięcza sztywność amortyzatorom KONI z zaworem selektywnego tłumienia drgań (FSD). Za ich sprawą 695-tka trzyma się drogi jak przyklejona. Przednia oś może się uślizgnąć, gdy kierowca doda zbyt dużo gazu na prostej lub zbyt szybko wejdzie w zakręt. To jednak nie kwestia zawieszenia, a raczej niskiej masy i przez to słabo dociążonego przodu.

Abarth 695 1.4 T-Jet: waga kogucia i 180 koni

Maska Abartha 695 jest krótka. To jednak nie ma żadnego znaczenia. Dużo ważniejsze jest bowiem to, że jakimś cudem inżynierowie upchnęli pod nią 1.4-litrowy silnik benzynowy T-Jet. Motor współpracuje z turbosprężarką Garrett GT 1446, dzięki temu oferuje kierowcy 180 koni mechanicznych. 180 koni w aucie, które waży zaledwie 1165 kg. Jeszcze lepsza informacja jest taka, że jednostka ma moment obrotowy wynoszący 250 Nm. Ten ujawnia swój potencjał już przy 2250 obr./min.

Abarth zbudowany na bazie Pięćsetki i skonfigurowany ze 180-konnym silnikiem jest szybki. W wersji z manualem robi pierwszą setkę w 6,9 sekundy. Prędkość maksymalna to 225 km/h. Prawda jest jednak taka, że te trzy wartości nie brzmią porażająco nawet na tle gorących hatchbacków. Tyle że w 695 to nie prędkość jest najważniejsza, a jej odczucie. I spore wyzwanie z nią związane.

Jechałem tym autem w czasie deszczu i silnego wiatru. W takich warunkach poruszając się trasą szybkiego ruchu z prędkością 110 km/h zdrowo się napociłem. Czułem się dosłownie tak, jakbym pilotował prom kosmiczny wchodzący w atmosferę z prędkością prawie 26 tys. km/h. A przynajmniej tak mi się wydaje, bo jak się zapewne domyślacie, za sterami promu kosmicznego nigdy nie siedziałem.

Ważne Ile spala Abarth 695 1.4 T-Jet 180 KM? W trasie spokojnie zejdziecie poniżej 7 litrów na 100 km. W mieście przy dynamicznej jeździe ciężko będzie wam jednak obniżyć wynik zapotrzebowania na paliwo poniżej 10 litrów.

Najcudowniejszy przycisk świata? Przycisk ze skorpionem w Abarth`cie 695!

W tym samochodzie na próżno będzie wam szukać przycisku dezaktywującego system start stop. Układu gaszącego jednostkę na postoju po prostu nie ma. I dobrze. Jeszcze lepiej, bo w jego miejscu znajdziecie inny guzik. Mowa o przycisku ze skorpionem. Po jego naciśnięciu z samochodem dzieje się kilka dość ważnych rzeczy. W wydechu przestawia się zapadka, a właściwie to aktywny zawór. Dzięki temu cztery końcówki zaczynają naprawdę fajnie warczeć. Poza tym silnik szybciej reaguje na gaz, głębokie wciśnięcie pedału przyspieszenia uruchamia automatycznie kontrolę trakcji, a kierownica usztywnia się na tyle, że na postoju kręci się nią zupełnie tak, jakby Abarth nie miał wspomagania.

Przycisk ze skorpionem jest najlepszym przyciskiem, jaki kiedykolwiek widziałem w jakimkolwiek samochodzie. Sprawia, że Abarth staje się Ferrari uwięzionym w ciele miejskiego malucha. 695 zaczyna być trochę jak włoski mafioso. Mały, niepozorny, ale rozwścieczony staje się śmiertelnie groźny.

Ile kosztuje Abarth 695 1.4 T-Jet 180 KM MT?

Zasadnicze pytanie w tym punkcie brzmi. Ile kosztuje Abarth 695? W tym wariancie nic. Nic, bo takiego modelu nie da się już kupić. To była któraś z kolei seria limitowana hatchbacka. Tributo 131 Rally powstało w ilości wynoszącej zaledwie 695 sztuk i każda z nich ma już nowego właściciela. To jednak nie oznacza, że 695-tki nie da się kupić wcale. Da się ją kupić. Tyle że jej ceny startują od 126 tys. zł za hardtopa i 133 tys. zł za model C. A to nie koniec złych informacji. Marzy wam się Abarth z manualem? No więc musicie dopłacić. Tak, dokładnie! 5-biegowa przekładnia podwyższa cenę auta o 7 tys. zł. Standardem jest automat.

Skrzynia biegów nie jest jedynym dodatkiem. Pakiet zawierający kubełkowe fotele i 17-calowe felgi kosztuje 11 tys. zł, za system Bose i ksenony trzeba zapłacić 4 tys. zł, a automatyczną klimę i nawigację kolejne 4 tys. zł. W skrócie, odpowiadające auto uszczupli wasz portfel o 152 tys. zł. A jeszcze nie zabrnęliśmy do kwestii kolorów czy pasów na nadwoziu. Dopiszcie zatem kolejne 4 do 5 tys. zł. Czy cenę można optymalizować? Można. Wariant 165-konny kosztuje minimum 106 tys. zł. Tak ustawiona kwota brzmi zdecydowanie bardziej rozsądnie.

Ważne Ciekawostka? Przy cenie na poziomie 152 tys. zł Abarth 695 nadal nie posiada np. kamery cofania, przednich czujników parkowania czy całej serii systemów bezpieczeństwa. Jest na tyle analogowy, na ile się dało. I dobrze!

Test: Abarth 695 Tributo 131 Rally – podsumowanie:

Abarth jest jak Julia. Ja w tym teście wcieliłem się z kolei w rolę Romeo. Ta miłość ze wszech miar nie powinna się zdarzyć. To auto po prostu nie jest dla mnie. Mimo wszystko zdarzyła się. Bo jak śpiewała kiedyś Sade, "this is no ordinary love". Ale co się dziwić, w końcu to nie jest "ordinary" samochód.

Jak zatem mogę ocenić Abartha 695 w skali od 1 do 10? Ja daje mu 100. Bardzo mocne 100 tylko dodam. Bo to auto jest chyba największym paradoksem, który spotkałem na drodze swojej kariery zawodowej. Abarth 695 Tributo 131 Rally jest najgorszym, ale i jednocześnie najlepszym samochodem świata. A więc pokochajcie go tak jak ja. Pokochajcie go zanim zniknie z rynku. Tym bardziej, że czasu jest coraz mniej, bo produkcja 695-tki od Abartha powoli dobiega końca...

