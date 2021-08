Alfa Romeo Stelvio ma spojrzenie sowy i pięknie zaprojektowane wnętrze. Czy w przypadku SUV-a z Włoch uroda to wszystko? No właśnie nie.

Alfa Romeo Stelvio: ma wydatne biodra i skupione spojrzenie

Stelvio - identycznie jak Giulia - rodziło się w bólach. A decydowały o tym prawdopodobnie braki technologiczne Grupy Fiata. Ostatecznie pierwszy produkcyjny SUV Alfy Romeo ujrzał światło dzienne w roku 2016 i tak naprawdę z miejsca... zauroczył wszystkich kierowców. Pierwsze wrażenia? Stelvio ma oczy sowy, a do tego wyjątkowo wydatne biodra. Przez to wydaje się być zdecydowanie większym autem niż jest w rzeczywistości. Co więcej, cechą charakterystyczną Stelvio są liczne przetłoczenia.

Stelvio z łopatkami z... Ferrari!

Alfa Romeo Stelvio wyróżnia się na tle takich konkurentów jak Audi Q5 czy BMW X3 nie tylko nietuzinkowym wyglądem. To auto ma również przepiękne wnętrze. Kierownica wygląda jak dzieło sztuki, a do tego została uzupełniona ogromnymi łopatkami do zmiany biegów - wyglądają jak zapożyczone z Ferrari! Ogromny plus dotyczy też fotela - ma masywne wzmocnienia boczne, które w wersji testowej dało się elektrycznie zacisnąć. W efekcie świetnie trzyma ciało kierowcy w zakręcie.

Alfa Romeo Stelvio test Alfa Romeo Stelvio: test włoskiego SUV-a. Czy uroda to wszystko?

Wnętrze Alfy Stelvio to... sala koncertowa

O ile na konsoli centralnej rządzi minimalizm przycisków, o tyle nieco więcej jest ich na tunelu centralnym. Tam pojawia się pokrętło sterowania multimediami, radiem i system DNA. Przycisk rozruchowy? Ten stał się elementem kierownicy - a to również akcent, który wyraźnie nawiązuje do Ferrari. I w kabinie na uwagę zasługują jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze piękny dekor - w kolorze srebrnym i z prążkowanym wzorem. Po drugie system nagłośnienia Harman Kardon - grał wyśmienicie.

Jakość spasowania Alfy Romeo Stelvio jest więcej niż dobra. Od czasu do czasu było słychać drobny trzask dochodzący z deski rozdzielczej. Były to jednak sytuacje raczej sporadyczne. Poza tym włoski SUV na oferuje przesadnej ilości przestrzeni. Gdy kierowca jest wysoki, za nim usiąść może już raczej nastolatek, a bagażnik oferuje 525 litrów.

Diesel w Alfie. 2.2 litra pojemności, 210 koni i automat

Zaraz za swoimi oczami i zaraz pod pięknie ukształtowaną maskę Włosi ukryli silnik diesla. Jednostka ma blisko 2.2 litra pojemności, dysponuje 4 cylindrami i oferuje 210 koni mechanicznych mocy. Osiągi? Przy starcie Stelvio jest wyraźnie leniwe. Niechętnie przyspiesza do prędkości mniej więcej 20 - 30 km/h. Później - gdy ujawnia się maksymalny moment obrotowy o wartości 470 Nm - zaczyna dosłownie rwać do przodu (dlatego dobrze, że ma czteronapęd!). Skutek? Sprint do pierwszej setki trwa tylko 6,6 sekundy.

Kultura pracy? Alfa Romeo Stelvio JTDM jest cicha, ale głównie w trasie - gdy prędkość obrotowa spada. W mieście motor diesla potrafi być hałaśliwy. W kabinie wyraźnie słychać też pracę czteronapędu.

Alfa Stelvio: dieslowi nie brakuje mocy. Słabym punktem jest skrzynia

Układ napędowy Alfy Romeo Stelvio ma dwa główne problemy. Po pierwsze auto jest dość ciężkie - waży blisko 1700 kg i wyraźnie to czuć szczególnie w czasie przyspieszania i hamowania. Po drugie przekładnia automatyczna ma 8 biegów, ale w zamian potrafi szarpać w czasie jazdy. To jednak być może nie jej wina, a... ekologii. Skąd ten pomysł? Podczas jednostajnego utrzymywania prędkości skrzynia wrzuca na luz - szarpnięcie pojawia się wtedy, gdy kierowca doda gazu, a przekładnia wrzuci bieg.

Alfa Romeo Stelvio to ciężki SUV ze sztywnym zawieszeniem

Masę czuć jednak nie tylko w czasie przyspieszania i hamowania. Dość mocno obciążone nią jest również zawieszenie - zawieszenie, które jednocześnie jest bardzo sztywne. Skutek? Trakcyjnie Stelvio nie miałoby problemów z szybkim wchodzeniem w zakręty. Jednocześnie z uwagi na masę, nadwozie SUV-a wychyla się dość mocno. Poza tym takie połączenie sprawia, że Alfa Romeo nie jest przesadnie komfortowa i raczej nie przepada za niskiej jakości nawierzchniami. Na nierównej drodze resorowanie może pracować dość głośno.

Ile kosztuje Alfa Romeo Stelvio Veloce?

Cennik Alfy Romeo Stelvio startuje od kwoty na poziomie 159 900 zł. Wersja testowa - posiadająca najmocniejszego diesla i bogate wyposażenie - zostanie wyceniona już na ponad 275 tys. zł. Czy to dużo? Generalnie tak - na tle konkurencji wartość wydaje się jednak całkiem rozsądna. Dobrze wyposażone Q5 czy X3 z mocnym dieslem będzie pewnie o jakieś 30 - 40 tys. zł droższe. A tu w promocji kierowca otrzyma jednocześnie bardzo unikalny charakter - bo Stelvio w przeciwieństwie do Audi czy BMW nie jest widziane na każdym skrzyżowaniu w dużym mieście.

Test: Alfa Romeo Stelvio - podsumowanie:

Podczas jazdy Alfą Romeo Stelvio wyraźnie czuć, że auto nie jest tak cyfrowe, jak jego rynkowi rywale. Przez to kierowca doskonale wie o tym, że to on - a nie elektronika - decyduje o tym, gdzie pojedzie ten SUV i jak agresywnie będzie zachowywał się na drodze. Czy Stelvio jest zatem typem sportowca? Z pewnością nie. Oferuje sportowe atrybuty, ale to mimo wszystko auto rodzinne, które ma jedynie dać namiastkę sportowości. Największa zaleta Stelvio? Rzuca się w oczy - bo ten samochód, identycznie jak modelka na wybiegu, dość ostentacyjnie prezentuje swoje atrybuty podczas każdego przejazdu ulicami.

Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDM 210 KM AT8 Q4 - dane techniczne:

Silnik: R4, doładowany, diesel

Pojemność silnika: 2143 cm3

Maksymalna moc: 210 KM (przy 3750 obr./min.)

Maksymalny moment obrotowy: 470 Nm (przy 1750 obr./min.)

Prędkość maksymalna: 215 km/h

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 6,6 s.

Skrzynia biegów: automatyczna, 8 biegów

Zbiornik paliwa: 58 litry

Zużycie paliwa na 100 km w teście (cykl mieszany): 8,3 litra

Długość: 4687 mm

Szerokość: 1903 mm

Wysokość: 1671 mm

Rozstaw osi: 2818 mm

Pojemność bagażnika: 525/1600 litrów

Cena: od 159 900 zł

Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDM Veloce - cena i wyposażenie:

cena wersji testowej: 275 120 zł,

światła biksenonowe,

napęd na cztery koła,

lakier perłowy,

deska rozdzielcza obszyta skórą,

elektrycznie unoszona tylna klapa,

system nagłośnienia Harman Kardon,

20-calowe felgi aluminiowe,

sportowe fotele,

skórzana tapicerka,

system Alfa DNA,

system ostrzegający przed zmianą pasa ruchu,

dwustrefowa klimatyzacja automatyczna,

automatyczna regulacja fotela kierowcy i pasażera.