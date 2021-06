Citroen C5 Aircross plug-in hybrid. Test francuskiego eko-SUVa

Citroen C5 Aircross plug-in hybrid: test pokazał i największe słabości, i największe zalety francuskiego SUV-a. Których jest więcej? O tym w tekście.

Citroen C5 Aircross PHEV. Czarne nadwozie z niebieskimi dodatkami

O wyglądzie karoserii i wnętrza Citroena C5 Aircross miałem już okazję szerzej się wypowiedzieć - a wszystko przy okazji testu wersji wysokoprężnej (link do testu poniżej). Cóż mogę dodać? No może to, że w tym przypadku czarnego lakieru akurat bym nie zmieniał! Tak, niemiłosiernie nagrzewał się w słońcu. Z drugiej strony pięknie współgrał z 19-calowy felgami aluminiowymi, srebrną, błyszczącą wstawką wokoło linii szyb oraz niebieskimi akcentami w dolnej części nadwozia. Hybrydowa C-piątka miała stylistyczny sznyt i rzucała się w oczy. I choć design bez wątpienia można wpisać na listę plusów tego auta, nie był to plus największy.

C5 Aircross. Po pierwsze wygoda!

Największa zaleta Citroena C5 Aircross PHEV? Identycznie jak w przypadku wersji czysto spalinowej kluczem do sukcesu jest… wygoda! Kierowca i pasażerowie zajmują miejsce na pięknych i miękkich fotelach posiadających pikowania. Plecy nie męczą się na nich nawet w dalszej trasie - siedzi się na nich po prostu jak na kanapie przed telewizorem. A to idealnie współgra z miękkim zawieszeniem. Nie, Citroen nie szoruje lusterkami w zakręcie. Z drugiej strony prawie przepływa nad progami spowalniającymi i bardzo cicho resoruje pokonywane nierówności.

Design, komfort. Co jeszcze przemawia na plus Citroena C5? Do komfortowych nastawów świetnie pasuje prowadzenie. Kierownicą podczas manewrów parkingowych można kręcić przy pomocy małego palca. To jednak nie oznacza, że układ staje się nieczuły w trasie - wymaga nieco częstszego korygowania toru, ale daje poczucie kontroli nad kierunkiem jazdy. Kolejnym plusem zdecydowanie jest też przestrzeń. Nawet gdy kierowca ma mniej więcej 2 metry wzrostu, za nim zasiądą dorośli pasażerowie. A elektrycznie unoszona klapa chroni dostępu do kufra, który w ustawieniu podstawowym ma 460 litrów pojemności.

C5 Aircross PHEV: czy hybryda plug-in jest eko?

No dobrze, a co z wadami Citroena C5 Aircross PHEV? Największa tak naprawdę dotyczy czterech liter pojawiających się na końcu nazwy - chodzi o napęd hybrydowy typu plug-in. 225-konny SUV nie jest demonem prędkości. Osiąga pierwszą setkę w 8,7 sekundy. Nie jest też przesadnie oszczędny. Francuzi deklarują zasięg na ładowaniu na poziomie 55 km. Mi samochód pokonał na baterii jakieś 50 km. I choć ta wartość wydaje się więcej niż przyzwoita, po wyczerpaniu prądu skończyła się oszczędność tego układu napędowego. W cyklu mieszanym hybryda paliła prawie 9 litrów benzyny. A to sporo - nawet jak na 181-konny silnik benzynowy!

Ile pokona na ładowaniu C5 Aircross PHEV? Test pokazał…

Kiedy zatem zakup Citroena C5 Aircross PHEV ma sens? Gdy jeździcie dużo po mieście, a do tego macie ładowarkę w garażu. W takim przypadku naładujecie 13-kWh baterię za zaledwie 7 złotych i pokonacie za tą sumę dystans na poziomie 50 km. Podczas codziennej eksploatacji to brzmi jak bajka. Dużo gorzej robi się jednak w sytuacji, w której auto stawiacie przed blokiem i musielibyście korzystać z drogich ładowarek publicznych. W takim przypadku eko-jazda nie ma sensu. Będziecie więc pewnie jeździć głównie w trybie hybrydowym, a wtedy dużo lepszym i zdecydowanie oszczędniejszym wyborem stanie się francuski diesel.

Citroen C5 Aircross plug-in hybrid test. Podsumowanie:

W Citroenie C5 Aircross strasznie przekonuje mnie miękkie resorowanie i bardzo nietuzinkowy charakter. Świetnie prezentują się przednie reflektory - wyglądają jak przecinek. A do tego niezwykle cenię design wnętrza - z pikowanymi fotelami i ekranem w miejscu zegarów, który z konstrukcją kolorowych kafelków przypomina komputer dla dzieci. W C-piątce nie chce się pędzić. W niej chce się podróżować. O ile jednak w przypadku wersji napędzanej dieslem nie podobał mi się głównie lakier, o tyle w hybrydzie nie podoba mi się głównie… silnik. Ja zdecydowanie wolałbym diesla.

Citroen C5 Aircross PHEV - dane techniczne:

Silnik: R4, doładowany, benzyna + elektryczny

Pojemność silnika: 1598 cm3

Maksymalna moc - silnik benzynowy: 181 KM (przy 5500 obr./min.)

Maksymalny moment obrotowy - silnik benzynowy: 300 Nm (przy 2000 obr./min.)

Maksymalna moc - silnik elektryczny: 110 KM

Maksymalny moment obrotowy - silnik elektryczny: 320 Nm

Maksymalna moc - hybryda: 225 KM

Prędkość maksymalna: 225 km/h

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 8,7 s.

Skrzynia biegów: automatyczna, 8 biegów

Zbiornik paliwa: 43 litry

Zużycie paliwa na 100 km w teście (cykl mieszany): 8,7 litra

Zasięg w trybie elektrycznym: 55 km

Długość: 4500 mm

Szerokość: 1969 mm

Wysokość: 1654 mm

Rozstaw osi: 2730 mm

Pojemność bagażnika: 460/1510 litrów

Cena: od 159 150 zł

