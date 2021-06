Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

Cupra Ateca jest trochę jak Golf GTI. Taki większy Golf…

Czy Cupra stylistycznie kipi agresją? Jestem bardzo daleki od takiego wniosku. Praca inżynierów hiszpańskiej marki ograniczyła się głównie do zastosowania sportowych drobiazgów delikatnie zaznaczających charakter auta (zupełnie jak w pierwszym Golfie GTI) oraz nowego znaczka. Podobał mi się dodatkowy spojler z przodu, 19-calowe felgi ze złotymi wstawkami i zestaw czterech końcówek układu wydechowego. Najlepszym dodatkiem był jednak… znaczek. Bo to on tak naprawdę najmocniej zwracał na siebie uwagę w ruchu miejskim. Co o nim sądzę? Na moje oko wydaje się po prostu ładny.

Logo Cupry i mojego testu dotyczy ciekawa anegdota. Jedna z moich znajomych powiedziała, że jeżdżę teraz ładnym… Dodge`m!

Cupra Ateca Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

Wnętrze Cupry: znaczek "Dodge`a" i sportowy charakter

Hiszpanie nie odpuszczają sportowych akcentów również w kabinie pasażerskiej. Sportowa kierownica nie tylko świetnie leży w dłoniach, ale raczy też kierowcę pięknym znaczkiem "Dodge`a" oraz materiałem imitującym włókno węglowe. W sportowych kubełkach idealną pozycję znajdą nawet najbardziej wymagający, a system audio zbudowany przez Beatsa świetnie nadaje się do słuchania muzyki w tych momentach, w których kierowcę znudzą gustowne wystrzały z wydechu. Poza tym konsola jest prosta i intuicyjna w obsłudze. Co mi się nie podobało? Niebieska skóra. Materiał był miły w dotyku. Kolor jednak bym zmienił - choć Cupra nie przewidziała takiej opcji.

Cupra Ateca: 2 litry to mało? A 300 koni wystarczy?

Przeprojektowany przód z nowymi LED-ami, piękne obręcze aluminiowe ze złotymi dodatkami i kierownica z plastikiem imitującym włókno węglowe bez wątpienia mogą się podobać. Największą siłą Cupry nie jest jednak stylizacja, a… moc! I tej w Atece bez wątpienia nie brakuje. Pod maską SUV-a pojawia się świetnie znany z Grupy Volkswagena silnik 2.0 TSI. W tej wersji oferuje on 300 koni mechanicznych. Wartość ta jest dostępna dość wysoko - przy 5300 obr./min. W dolnych rejestrach motor ratuje jednak moment obrotowy. Już od 2000 obr./min. kierowca może korzystać z 400 Nm.

Dane silnika wyglądają naprawdę dobrze. W żaden sposób nie oddają jednak tego, co dzieje się w czasie jazdy. Bo choć Atecę można postrzegać jako niemały, rodzinny środek transportu, w tym samym czasie jest naprawdę piekielnie szybka. Sprint do pierwszej setki? Już w 4,9 sekundy. Prędkość maksymalna? Wskazówka prędkościomierza zatrzyma się dopiero na wartości 247 km/h. A na tym nie koniec… Gdy mocno wciśniecie pedał gazu, a następnie go odpuścicie, Cupra zacznie strzelać z wydechu. Rasowo powarkuje, krzyczy przy redukcjach i prycha. To wszystko sprawia, że na twarzy kierowcy pojawia się uśmiech.

Trybów jazdy jest kilka, a powinien być jeden… Po prostu Cupra!

Cupra Ateca standardowo jest wyposażona w profile jazdy. I nie jest to wyłącznie pokrętło, które zostało dodane po to, aby poprawić humor prowadzącemu. Ono rzeczywiście ma wpływ na pojazd. Szczególnie w sytuacji, w której kierowca uruchomi tryb Cupra - tak naprawdę jedyny słuszny w tym aucie. Co się wtedy dzieje? Skrzynia przerzuca się w sport i zaczyna reagować na pedał gazu bez zbędnej zwłoki, a do tego usztywnia się zawieszenie i sposób pracy układu kierowniczego. Podczas jazdy naprawdę ciężko uwierzyć, że to SUV - bo bardziej prowadzi się jak rasowy hot-hatch.

Cupra Ateca w trakcie testu paliła średnio przeszło 11 litrów benzyny. Raz, że wynik spokojnie da się obniżyć - ja chciałem się nacieszyć tym autem. Dwa, jazda tym przerośniętym sportowcem jest warta każdego mililitra paliwa!

Mówiąc o Cuprze musiałem dużo powiedzieć o emocjach, radości i wyjątkowej mocy. Z drugiej strony to też naprawdę rozsądne auto - oczywiście jak bardzo ta teoria nie brzmiałaby na naciąganą. Co mam na myśli? Moc wystarczy do sprawnego i bezpiecznego wyprzedzenia na drodze krajowej, napęd jest przekazywany za pośrednictwem gładko pracującej przekładni automatycznej i przy użyciu elektronicznie sterowanego układu 4x4, bardzo stabilnie zachowuje się na drodze, podczas gdy kabina pasażerska jest rodzinnie przestronna, a bagażnik ma blisko 500 litrów pojemności.

Test: Cupra Ateca - podsumowanie:

Cupra Ateca to nic innego jak SUV segmentu C. Ma przestronną kabinę, duży bagażnik i nowoczesną stylizację. I choć aspekt rodzinny bez wątpienia jest ważny w tym modelu, jeszcze ważniejsze są wrażenia z jazdy. To że prowadzi się nie jak SUV, a kompakt, to że uwielbia ciasne zakręty, to że pedał gazu nie przyspiesza auta, a stanowi zawleczkę odbezpieczającą ogromną wręcz moc oraz to że układ wydechowy warczy i prycha jak wydech w rasowym coupe. Skutek? Kierowca otrzymuje sportowca - ale takiego, którym miło jeździ się na co dzień, takiego, który nie boi się krawężników oraz takiego, którym da się wyjechać na dłuższe wakacje.

Cena? Przeszło 200 tysięcy to bez wątpienia nie kwota specjalnie wygórowana. Bardzo podobną cenę miał Tiguan z dieslem, którym jeździłem kilka tygodni temu. Z tą jednak różnicą, że Volkswagen był sterylny i zdecydowanie nie dawał tyle frajdy z jazdy. I te wszystkie wnioski mogą prowadzić tylko do jednej konkluzji. Choć nie jestem przesadnym zwolennikiem klasycznej wersji Seata Ateca, w tym przypadku muszę przyznać, że zauroczyłem się. I teraz strasznie brakuje mi sportowego SUV-a w garażu…

Cupra Ateca 2.0 TSI 300 KM DSG 4Drive - dane techniczne:

Silnik: R4, doładowany, benzyna

Pojemność silnika: 1984 cm3

Maksymalna moc: 300 KM (przy 5300 obr./min.)

Maksymalny moment obrotowy: 400 Nm (przy 2000 - 5200 obr./min.)

Prędkość maksymalna: 247 km/h

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 4,9 s.

Skrzynia biegów: automatyczna, 7 biegów

Zbiornik paliwa: 55 litrów

Zużycie paliwa na 100 km w teście (cykl mieszany): 11,3 litra

Zużycie paliwa na 100 km - dane producenta (cykl mieszany): 8,9 litra

Długość: 4386 mm

Szerokość: 1841 mm

Wysokość: 1599 mm

Rozstaw osi: 2630 mm

Pojemność bagażnika: 485 litrów

Cena: od 206 000 zł

Cupra Ateca 2.0 TSI 300 KM DSG 4Drive - cena i wyposażenie: