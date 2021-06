Test: Skoda Octavia Plug-in - nie świetna, ale zaskakująco dobra!

Skoda Octavia plug-in nie jest idealna. Mimo wszystko test zakończyłem z uśmiechem na twarzy. Powód? Nie tylko hybrydy z Japonii są oszczędne!

Skoda Octavia iV Style: czy czeski liftback rzeczywiście jest style?

Pierwsze wrażenie? Nowa Skoda Octavia jest majestatycznie wielka! Bo choć liftback wywodzi się z segmentu C, długość jego nadwozia sięga blisko 4,7 metra. To wartość o prawie 20 cm większa niż w przypadku pierwszej Octavii. Jednocześnie prawie taką samą długość ma… Volkswagen Passat B5. Ciekawe akcenty? W nowej Octavii strasznie podoba mi się przód z maską „odciętą” w okolicy nadkoli, nisko poprowadzonym grillem, nisko zadartym nosem i matrixowymi światłami (tak, w Octavii Style standardem są Matrixy!). Liftback nabiera w ten sposób nieco sportowego charakteru.

Na przednim błotniku testowej Octavii pojawia się wlew paliwa. Nie, to nie wynik fatalnej pomyłki czeskich inżynierów, a wynik tego, że mieliśmy do czynienia z Octavią iV, czyli hybrydą plug-in. Pod klapką ukrywa się zatem gniazdko do ładowania.

Kolejny plus dotyczy linii bocznej. Jest minimalistyczna, ale i przetłoczona. Mało skomplikowana, ale jednocześnie z charakterem - który wyłącznie uzupełniają 18-calowe felgi wykończone wzorem przypominającym łopatki silnika odrzutowego. Uwagi? Chyba największą mam do tyłu. Jest harmonijny i zrównoważony, ale mógłby być też nieco bardziej dynamiczny. Choć na uwagę i tak zasługuje spojler ładnie wtopiony w tylną klapę czy lampy posiadające dynamiczne kierunkowskazy.

Sportowe fotele w hybrydzie? Octavia plug-in ma świetne siedziska!

Nowa Skoda Octavia jest autem dorosłym i dojrzałym. I to widać nie tylko po nadwoziu, ale i wnętrzu. Fotele? Są masywne, mięsiste, wygodne, nieco sportowe i po dopłacie otrzymały elektryczne sterowanie. Ilość miejsca? Nawet czterech siatkarzy bez problemu znajdzie wygodną pozycję w tym aucie w czasie dalszego wyjazdu. Stylizacja? To minimalizm z odrobiną obłości. Najwięcej przycisków pojawia się na… kierownicy. Bo niemalże wszystkie funkcje ukrywają się w ekranie multimedialnym. Kolejny wyświetlacz zastępuje zegary, a skrzynią biegów steruje się za pomocą joysticka.

Jednym z najładniejszych elementów w kabinie pasażerskiej nowej Skody Octavii są klamki. Zostały wygięte w dość ciekawy kształt. Jednym z najfajniejszych był zdecydowanie system audio Canton - oferuje więcej niż dobrą jakość dźwięku. A do tego idąc za nowymi trendami, na konsoli centralnej pojawia się materiałowa wstawka i pasażerowie tylnej kanapy mogą liczyć na obecność roletek ograniczających ilość promieni słonecznych wpadających do wnętrza. Uwagi? Jakość plastików użytych do wykonania przycisków na konsoli czy boczków drzwi mogłaby być nieco wyższa...

Dwa ramiona czy trzy? Ja wolałbym trzy w Octavii iV

Poza tym osobiście dopłaciłbym przeszło tysiąc złotych za trójramienną kierownicę - dwuramienna prezentuje się nieco dziwacznie i podpowiedziałbym Czechom, aby znaleźli bardziej fortunne miejsce dla przycisku odpalającego silnik - znajduje się na kolumnie kierowniczej. Drobne uwagi mam też do systemu multimedialnego - potrzebuje dłuższej chwili na płynne działanie po porannym rozruchu silnika oraz bagażnika - jest długi, ale przez obecność baterii trochę zbyt płytki (ma też o 150 litrów mniej niż wersja spalinowa).

Skoda Octavia plug-in: benzyna, elektryk i baterie

Do testu otrzymaliśmy Skodę Octavię iV. Dwie litery pojawiające się na końcu nazwy wcale nie mają w fantazyjny sposób określać generacji liftbacka, a wyrażać jego troskę o… ekologię. Bo pod maską auta pracowała hybryda plug-in. Motor składa się z 1.4-litrowego benzyniaka o mocy 150 koni, 116-konnego elektryka i zestawu baterii 13 kWh. Skutek? Po naładowaniu z gniazdka Skoda jest w sanie pokonać blisko 70 kilometrów na samym prądzie - i wynik naprawdę jest realny do osiągnięcia! Co stanie się po wyładowaniu akumulatora? Zacznie być klasyczną hybrydą. Klasyczną, czyli naprawdę oszczędną.

Ile trwa ładowanie 13 kWh baterii w Octavii iV? Przy użyciu standardowego gniazdka 5 godzin - ze sporym marginesem auto naładuje się zatem podczas nocnego postoju w garażu - tym samym rano kierowca znowu będzie miał 70 km zasięgu. Po zastosowaniu wallboxa czas ładowania spada do 3 godzin i 30 minut.

Czy hybryda plug-in może być oszczędna? W Octavii tak!

Przez lata kierowcy zdążyli przyzwyczaić się do tego, że tylko Japończycy tworzyli oszczędne hybrydy. Teraz Czesi postanowili zmienić to przekonanie. I sprawdziłem to w teście. Ile w cyklu mieszanym paliła Skoda Octavia iV? Około 6 litrów benzyny. A to wynik, który na prawie 40-litrowym zbiorniku daje zasięg wynoszący ponad 700 kilometrów. Oczywiście hybrydowy nie znaczy… wolny! Bo Octavia była zaskakująco dynamiczna. Spalinowo-elektryczny układ napędowy dostarcza w sumie 204 konie. W efekcie liftback przyspiesza do pierwszej setki w 7,7 sekundy.

Zapał sprinterski Octavii nieco stygnie w trasie. Powód? Raczej nie chodzi o wyraźne braki mocy, a bardziej sporą wagę. Hybrydowa Skoda waży prawie 1700 kg - tym samym jest o 140 kg cięższa od wersji napędzanej 200-konnym dieslem. Z drugiej strony układ został sparowany z dwusprzęgłową przekładnią - a więc szybko reaguje na wciśnięcie pedału gazu redukcjami kolejnych przełożeń. Co jeszcze jest fajne w hybrydowej Octavii? Warknięcie, które towarzyszy uruchomieniu benzyniaka podczas jazdy. Poza tym uwagę zwraca mocna praca układu rekuperacji - podczas dojeżdżania do skrzyżowania prawie nie trzeba hamować.

Podczas jazdy Octavią iV czuć masę… baterii!

Nowa Octavia jest rodzinnym liftbackiem. Jak się zatem prowadzi? Niezwykle stabilnie zachowuje się na drodze, pewnie pokonuje zakręty i oferuje kierowcy możliwość współpracy z całkiem precyzyjnym układem kierowniczym. Mimo wszystko mówiąc o wrażeniach z jazdy, muszę wrócić do poruszanego już tematu. Skoda za sprawą masy baterii w układzie hybrydowym jest ciężka i czuć to w czasie niektórych manewrów - głównie hamowania i pokonywania progów spowalniających.

Nowa Skoda Octavia plug-in - podsumowanie:

W nowej Octavii strasznie podobało mi się to, jak wygląda jej nadwozie, przypadł mi do gustu minimalizm jej wnętrza, a do tego jej fotele uznaję za naprawdę niesamowite. Poza tym nie jestem w stanie zbyt wiele złego powiedzieć o hybrydzie plug-in, szczególnie że pracuje intuicyjnie, gładko i… oszczędnie! Cena? No ta też właśnie nie jest przesadnie wysoka. Bo Skoda wyposażona tak dobrze jak konkurenci z segmentu premium, została wyceniona na rozsądne jak na plug-ina 178 tysięcy złotych. Gdzie zatem ukrywa się haczyk? Skodą jeździło mi się świetnie i choć jest lepsza od większości konkurentów, mnie oczarowała, ale tylko prawie...

Skoda Octavia iV Plug-in - dane techniczne:

Silnik: R4, doładowany, benzyna + elektryczny

Pojemność silnika: 1395 cm3

Maksymalna moc - silnik benzynowy: 150 KM

Maksymalny moment obrotowy - silnik benzynowy: 250 Nm (przy 1550 - 3500 obr./min.)

Maksymalna moc - hybryda: 204 KM

Prędkość maksymalna: 220 km/h

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 7,7 s.

Skrzynia biegów: automatyczna, 6 biegów

Zbiornik paliwa: 39,5 litra

Zużycie paliwa na 100 km w teście (cykl mieszany): 6,0 litrów

Zużycie paliwa na 100 km - dane producenta (cykl mieszany): 5,7 litra

Długość: 4689 mm

Szerokość: 1829 mm

Wysokość: 1486 mm

Rozstaw osi: 2679 mm

Pojemność bagażnika: 450/1405 litrów

Cena: od 85 100 zł

Skoda Octavia Style iV Plug-in - cena i wyposażenie: