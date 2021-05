Test: Nissan Leaf 62 kWh: 217-konny elektryk z dużym zasięgiem

Nissan Leaf 62 kWh pojawił się przed naszą redakcją. Pierwsze wrażenie? Wydaje się taki zwykły jak na elektryka. Czy to dobrze? Naszym zdaniem...

Nissan Leaf: taki elektryczny, a taki… zwykły!

Leaf jak na Nissana wygląda dość nietuzinkowo. Tylko czy na tle aut segmentu C wydaje się rewolucyjny? No właśnie nie. To po prostu nowocześnie wyglądający kompakt. Najciekawsze akcenty? Bardzo spodobały mi się tylne lampy - fajnie zachodzą na linię boczną, a do tego zostały zaakcentowane przez czarną wstawkę na dachu. Poza tym na tylnym dyfuzorze pojawia się niebieska listwa akcentowa, przód ma mocno skupione spojrzenie, a szary lakier prezentuje się naprawdę świetnie. Do tego choć nie przepadam za chromem, spodobały mi się nawet srebrne błyszczące klamki.

Równie pozytywnie oceniam kabinę Nissana Leaf. Fajnie, że kierownica jest spłaszczona u dołu i tak, być może zdecydowana część plastików na konsoli jest twarda - mimo wszystko całość została dobrze spasowana i nie trzeszczy podczas jazdy. Co mi się podoba szczególnie? Że tak naprawdę niewiele elementów zdradza elektryczny rodowód Leafa. W Nissanie kierowca czuje się jak w każdym innym kompakcie! Tym samym nie poczuje się przytłoczony zeroemisyjną technologią - a to często jedna z większych obaw w czasie zakupu elektryka.

Rewolucja Leafa? To rozczulająca kontrolka na tablicy zegarów

Na konsoli pojawiają się znane wszystkim przyciski (być może jest ich trochę za dużo) i ekran systemu multimedialnego. Poza tym ergonomia i intuicyjność obsługi są wzorowe. A więc co tak naprawdę zdradza elektryczny rodowód Leafa? Największą innowacją jest to, że po naciśnięciu białego przycisku rozruchowego zamiast warkotu silnika pojawia się… cisza. Poza tym uwagę przykuwa joystick pojawiający się w miejscu gałki zmiany biegów - to jeden z bardziej "futurystycznych" elementów w tym aucie oraz rozczulająca kontrolka na tablicy zegarów - zielone światełko z symbolem pojazdu informuje o tym, że układ napędowy jest gotowy do jazdy.

Subwoofer w bagażniku: tu ktoś nie pomyślał…

Nissan Leaf ma naprawdę wygodny fotel - jest mięsisty, ale ciało kierowcy nie zapada się w niego. Dodatkowo zaletą japońskiego elektryka jest ilość przestrzeni w kabinie pasażerskiej - i z przodu, i z tyłu zasiądą dorośli pasażerowie oraz otrzymają do dyspozycji przepastny bagażnik. 420-litrowy kufer ma jednak dwie wady. Po pierwsze wysoki próg załadunku. Po drugie na samym końcu podłogi inżynierowie umieścili… subwoofer. A ten utrudni załadowanie do auta np. ciężkich walizek.

Nissan Leaf 62 kWh: zerowa emisja i pełna frajda!

Nissan Leaf już od pierwszej generacji jest przedstawiany jako rozsądny elektryk na co dzień. O tej wersji ciężko jednak powiedzieć, że jest tylko rozsądna. Powód? Tak, testowy Leaf miał większy niż standardowo akumulator (62 kWh), ale też wyższą moc. Auto oferowało 217 koni mechanicznych. A to w połączeniu z momentem obrotowym o wartości 340 Nm sprawia, że kompakt na osiągnięcie pierwszej setki potrzebuje zaledwie 6,9 sek. Wyobraźcie sobie tylko zdziwione miny kierowców, którzy w czasie sprintu spod świateł chcieli spuścić baty elektrycznemu Nissanowi swoimi BM-kami, a niestety jedyne co mogli zrobić to wąchać spaliny - a no właśnie, tego też nie mogli!

Napęd elektryczny choć ma standardowy pedał gazu, działa bardziej na zasadzie włącznika i wyłącznika. Naciskasz gaz? Uwalnia moc. Puszczasz gaz? Zaczyna zwalniać i uruchamia rekuperację. Taka specyfika działania ma swoje zalety. Przy mocy na poziomie 217 koni mechanicznych kierowca nie musi obawiać się żadnej turbodziury! Naciskasz gaz i moc po prostu jest - bez żadnych opóźnień czy czasu oczekiwania. Wady? Nissan Leaf nie przepada za pasami na jezdni w deszczową pogodę. Podczas dynamicznego startu spod świateł po prostu się na nich ślizga!

Nissan Leaf i e-Pedal: ty przyspieszasz, on hamuje

Jazda elektrycznym Nissanem wkręca. Co to oznacza? Że kierowca zaczyna walczyć o eko-wyniki. A największa zabawa zaczyna się w momencie, w którym odkryje opcję e-Pedal. Po jej uruchomieniu samochód można obsługiwać tak naprawdę wyłącznie pedałem gazu - po jego puszczeniu auto zaczyna samodzielnie hamować. Zalety tej opcji są oczywiste - jazda np. w korku staje się wygodniejsza, a do tego potęgowana jest rekuperacja. Niestety e-Pedal ogranicza też osiągi układu napędowego. Dlatego najlepiej korzystać z niego w zatorze drogowym lub na uliczce osiedlowej.

Ładowanie? W domu nie mam możliwości podłączenia Leafa do gniazdka. Garaż w moim bloku nie został w nie wyposażony. Byłem zmuszony korzystać zatem z infrastruktury zewnętrznej - a konkretnie ładowarki 50 kW. Czas ładowania od 20 proc. do pełna to były jakieś dwie godziny. Po tym czasie auto było w stanie pokonać jakieś 370 kilometrów. Czy to dobry wynik? Bez wątpienia tak. Na tak naładowanym Leafie dotarłbym np. nad morze. Czy szybkie ładowarki sprawdzają się na co dzień? Raczej nie. Zdecydowanie lepiej mieć gniazdko w domu - wtedy elektryk ładuje się w nocy, czyli wtedy gdy akurat nie musi być eksploatowany i nie wymaga uwagi.

Nissan Leaf 62 kWh: nie jest ciężki i stawia na komfort

Jeździłem już kilkoma samochodami elektrycznymi i hybrydami plug-in. Wszystkie miały jedną cechę wspólną - sprawiały wrażenie niezwykle ciężkich! Leaf w tej kwestii jest inny - podczas jazdy nim nie czuć ciężaru zatopionych w podłodze baterii. Czuć natomiast coś innego - że Nissan jest nastawiony na komfort jazdy. Resorowanie zostało zestrojone w sposób miękki i dobrze tłumi nierówności. Układ kierowniczy może nie jest mało precyzyjny, ale z pewnością okazuje się dość mocno wspomagany.

Czy Nissan Leaf 62 kWh jest drogi?

Nissan Leaf wygląda jak typowy kompakt, oferuje przestrzeń typowego kompaktu i prowadzi się jak typowy kompakt. Czy kosztuje tyle co typowy kompakt? Testowa wersja została wyceniona na nieco ponad 174 tys. zł. Tak, to w segmencie C sporo. Warto jednak pamiętać o tym, że wyposażenie auta było tak bogate, że da się w nim dopłacić tylko za lakier. To raz. A dwa elektryk ma przeszło 217 koni mechanicznych - to zatem bardziej hot-hatch. I mając w pamięci te dwa fakty, można uznać że cena Leafa nie jest wygórowana. Przykład? Cennik 245-konnego Golfa GTI o tylko nieco lepszych osiągach startuje od 152 tys. zł.

Test: Nissan Leaf 62 kWh - podsumowanie:

Podczas testu Nissan Leaf 62 kWh uderzyła mnie jedna rzecz. W tym samochodzie w czasie jazdy absolutnie brakuje rewolucji - to kompakt jak każdy inny! Czy to źle? W żadnym razie - bo w ten sposób Leaf dużo lepiej od pozostałych e-aut udowadnia, że napęd elektryczny nie musi wywracać motoryzacji do góry nogami, a może jedynie ulepszyć ją i bardziej dostosować do wymogów obecnych czasów. Poza tym test Leafa wyraźnie pokazuje, że elektryków nie trzeba się bać. Bo baterie zamontowane na ich pokładzie to nie baterie starej Nokii - nie wyładowują się w tempie mrugających oczu.

Nissan Leaf 62 kWh 217 KM - dane techniczne:

Silnik: elektryczny

Maksymalna moc: 217 KM

Maksymalny moment obrotowy: 340 Nm

Prędkość maksymalna: 157 km/h

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 6,9 s.

Zużycie energii na 100 km w teście (cykl mieszany): 17,3 kWh

Zasięg w teście: 367 km

Bateria: litowo-jonowa, 62 kWh

Czas ładowania: 2h (50 kW, od 20 do 100 proc.)

Długość: 4490 mm

Szerokość: 1788 mm

Wysokość: 1545 mm

Rozstaw osi: 2700 mm

Pojemność bagażnika: 420/1161 litrów

Cena: od 123 900 zł

Nissan Leaf Tekna 62 kWh 217 KM - cena i wyposażenie: