Audi Q2 po liftingu w czerwonym kolorze stanęło przed redakcją. Recepta na sukces? Półtoralitrowy benzyniak, automatyczna skrzynia i wyposażenie.

Audi Q2 po liftingu to antyteza… nudy!

Samochody Audi są nudne? Bzdura! I żeby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na nowe Q2. Model otrzymał proste zadanie - ma być do granic wytrzymałości młodzieżowy. Dzięki temu dobrze wpisuje się w potrzeby stylistyczne dynamicznych mieszkańców dużych miast. Co zwraca uwagę? W testowej wersji krwisty lakier został połączony ze srebrną wstawką na grubym słupku C oraz 19-calowymi, czarnymi felgami aluminiowymi. Poza tym młodym klientom podobać się może geometryczna linia boczna z ciekawym przetłoczeniem zarysowanym na wysokości klamek czy kompaktowa, ale muskularna forma ubrana w format crossovera.

Jeżeli nadwoziu Audi Q2 byłbym w stanie coś zarzucić, to przyczepiłbym się głównie przednich reflektorów. Tak, dobrze pasują do geometrycznej bryły. Lepiej jednak żeby designerzy postawili np. na kształt łzy - tak żeby podkreślić dynamiczny charakter crossovera. Kwadratowe światła przypominają natomiast okulary młodego Zbigniewa Wodeckiego...

Test: Audi Q2 po liftingu Test: Audi Q2 po liftingu. Recepta jest prosta: benzyniak i automat

Nowe Audi Q2: krzykliwe nadwozie i stonowane wnętrze

Jaskrawy, czerwony lakier sprawia, że Audi rzuca się w oczy. Po otwarciu drzwi kierowcy ukazuje się jednak świat… stonowanych barw i spokojnej stylizacji. Tak naprawdę najbardziej wyrazistym punktem konsoli jest ekran w miejscu zegarów. Reszta okazuje się mocno minimalistyczna - konsola to tak naprawdę dwa wyloty powietrza, ekran i panel sterowania klimatyzacją. No i muszę przyznać, że taki stan rzeczy mi się właściwie… podoba. Po pierwsze dlatego, że stanowi odwołanie do rasowych coupe. Po drugie poprawia ergonomię i sprawia, że kierowca nie jest rozpraszany w czasie jazdy.

Audi Q2 jest typowym Audi. I z punktu widzenia kierowcy oznacza to mniej więcej tyle, że ma on do dyspozycji grubą i świetnie wyprofilowaną kierownicę oraz wygodny fotel z szeroką regulacją. Ja ustawiłem go niezwykle nisko - wolę siedzieć trochę jak w aucie sportowym. Nie będzie jednak dużym problemem jeżeli prowadzący postanowi usiąść na tyle wysoko, aby dobrze widział maskę auta. Q-dwójka ma jeszcze jedną zaletę. W tym wnętrzu czuć klimat segmentu premium. Plastiki użyte do wykończenia konsoli są miękkie, a tapicerki przyjemne w dotyku. Wady? Szukając ich nieco na wyrost jestem w stanie zauważyć, że drzwi kierowcy powinny się nieco… lżej zamykać.

Audi Q2 to… magiczne auto. Czemu? Na zewnątrz crossover wygląda na niewielkiego. W środku wydaje się jednak przestronny, a do tego oferuje przeszło 400-litrowy bagażnik.

Test: Audi Q2 po liftingu Test: Audi Q2 po liftingu. Recepta jest prosta: benzyniak i automat

Audi Q2 35 TFSI: 150 koni i lekki crossover. Połączenie idealne!

Maska nowego Audi Q2 nie jest znowu taka duża. Mimo wszystko Niemcom udało się schować pod nią półtoralitrowego benzyniaka o mocy 150 koni mechanicznych. Czy to dużo? Dużo z pewnością nie. Ale wynik jest wystarczający. Szczególnie że auto jest naprawdę lekkie. Jak się o tym przekonać? Wcale nie trzeba zaglądać do danych technicznych. Wystarczy wsiąść za kierownicą Q-dwójki i wcisnąć pedał gazu do dechy podczas startu. Koła z pewnością zabuksują. Poza tym benzyniak oferuje wysoką kulturę pracy oraz wygodę - został w końcu sparowany z dwusprzęgłową przekładnią S tronic.

150-konne Audi Q2 przyspiesza do pierwszej setki w 8,6 sekundy. Jak już wspominałem w poprzednim akapicie, silnik pracuje porywiście - są momenty, w których na koła trafia aż zbyt duża siła napędowa. Powód? Już przy 1500 obr./min. benzyniak ujawnia maksymalny moment obrotowy o wartości 250 Nm. Spalanie? Testowe Audi Q2 35 TFSI potrzebowało mniej więcej 8 litrów na pokonanie każdych 100 km. I wynik ten z powodzeniem da się obniżyć. Ja przez połowę trasy testowej poruszałem się nim w mieście na bardzo krótkich dystansach. Ciągłe gaszenia i rozruchy z pewnością miały zatem wpływ na apetyt silnika.

Audi Q2 po liftingu: najlepsze jest w trybie dynamic!

Nowe Audi Q2 jest typowym crossoverem. A to oznacza zwiększony prześwit oraz niewielkie zwisy przedniego i tylnego zderzaka. Zalety? Auto nie boi się miejskich wyzwań. Uwielbia wspinać się na… wyższe krawężniki, a do tego nie straszne mu są nawet głębokie dziury w jezdni. Oczywiście Q2 nie byłoby prawdziwym Audi gdyby nie dość sztywne nastawy. I tak, choć nadwozie znajduje się wysoko nad asfaltem, jednocześnie nie przechyla się zbyt mocno w czasie pokonywania zakrętów. A na poczucie stabilności toru jazdy wpływ ma jeszcze jeden czynnik - bardzo precyzyjny układ kierowniczy.

Test: Audi Q2 po liftingu Test: Audi Q2 po liftingu. Recepta jest prosta: benzyniak i automat

Audi Q2 oferuje za dopłatą tryby jazdy. Wybór ustawienia dynamic sprawia, że zdecydowanie usztywnia się układ kierowniczy i zawieszenie. I zmiana nie jest kosmetyczna, bo np. koła zaczynają pracować z dużym oporem. To przeszkadza w mieście, w trasie pozwala jednak trafić w każdą linię na drodze.

Test: Audi Q2 po liftingu - podsumowanie:

Nigdy nie powiem, że Audi Q2 jest idealne. Nigdy też nie przebije mojej miłości do modelu A1. Mimo wszystko Q-dwójka jest chyba najbardziej lifestylowym modelem niemieckiej marki, który dodatkowo oferuje ogromną lekkość i świetnie się prowadzi. Wady? Główna przeszkoda w przypadku modeli z czterema kołami w logo jest zawsze taka sama. I dotyczy ceny. Za 150-konnego crossovera z dobrym wyposażeniem Niemcy życzą sobie blisko 215 tys. zł. Być może w przypadku leasingu i przeliczeniu na miesięczne raty, kwota staje się łatwiejsza do „przełknięcia”. Podana w całości sprawia jednak, że część klientów będąc w salonie Audi pójdzie o krok dalej i kupi jedną z bazowych Q-piątek.

Audi Q2 35 TFSI S tronic - dane techniczne:

Silnik: R4, doładowany, benzyna

Pojemność silnika: 1498 cm3

Maksymalna moc: 150 KM (przy 5000 obr./min.)

Maksymalny moment obrotowy: 250 Nm (przy 1500 - 3500 obr./min.)

Prędkość maksymalna: 218 km/h

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 8,6 s.

Skrzynia biegów: automatyczna, 7 biegów

Zbiornik paliwa: 50 litrów

Zużycie paliwa na 100 km w teście (cykl mieszany): 8,0 litra

Zużycie paliwa na 100 km - dane producenta (cykl mieszany): 6,5 litra

Długość: 4208 mm

Szerokość: 1794 mm

Wysokość: 1508 mm

Rozstaw osi: 2601 mm

Pojemność bagażnika: 405/1050 litrów

Cena: od 114 600 zł

Audi Q2 advanced 35 TFSI S tronic - cena i wyposażenie