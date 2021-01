Audi e-tron Sportback S line 55 quattro: wcięcie w talii i ostry design

Audi e-tron Sportback to typowe Audi. Nadwozie pojazdu składa się z serii ostrych linii, w przednim zderzaku inżynierowie znaleźli miejsce dla ogromnych wlotów powietrza, podczas gdy z tyłu w oczy rzuca się chociażby LED-owa wiązka rozciągnięta między reflektorami. Na zdjęciach e-tron wygląda na rozmiarami podobnego do Q5. To jednak mylne wrażenie. W rzeczywistości elektryczny SUV ma prawie 5 metrów długości i blisko 2 metry szerokości. Jest zatem duży i po prostu majestatyczny. Jeżeli pod względem wielkości i odczuć w czasie jazdy miałbym go gdzieś pozycjonować, to zdecydowanie bliżej mu do Q7 niż Q5. Warto o tym pamiętać.

Czy nadwozie zdradza elektryczny rodowód? Tak naprawdę nie. Identycznie jak w pozostałych SUV-ach Audi maska jest długa, spojrzenie wściekłe, tył niezwykle zgrabny i zadziorny zarazem, a linia boczna mocno przetłoczona i wyposażona w szerokie biodra. Wprawne oko dostrzeże tak naprawdę jeden szczegół. Klapka "wlewu paliwa" nie pojawia się w tylnej części nadwozia, a w przednim nadkolu od strony kierowcy.





Audi e-tron Sportback 55 quattro Audi e-tron Sportback 55 quattro: SUV też może być... elektryczny! Autor: Kuba Brzeziński

Audi to jednak Audi. Klapki do ładowania w e-tronie Sportback nie otwiera się poprzez jej naciśnięcie. Kierowca naciska, ale przycisk - wtedy klapka automatycznie opuszcza się. Nawet klapka dająca możliwość podłączenia szybkiej ładowarki zaczepia się na magnes - tak żeby nie przeszkadzała w czasie ładowania. Drobiazgi, ale bardzo znaczące.

Wnętrze Audi e-tron Sportback: luksus przez duże L

Kabina pasażerska? Za kierownicą Audi e-trona Sportback S line 55 quattro można się poczuć dokładnie tak samo jak w Q7 czy Q8. Identycznie jak w topowych SUV-ach konsola jest przeładowana ekranami. Są aż trzy! Pierwszy wciela się w rolę wirtualnych zegarów, drugi obsługuje multimedia, a trzeci klimatyzację. Deska rozdzielcza Audi idealnie łączy miękki plastik, skórzane wykończenia i drewniane wstawki. W wersji testowej była jasna, ale niezwykle gustowna. Wiele dobrego można też powiedzieć na temat foteli. Te mają regulowaną nie tylko wysokość czy kąt oparcia, ale też sposób pracy wzmocnień bocznych czy długość podparcia dla ud.

Audi e-tron Sportback jest wygodne, ale też wyjątkowo przestronne. To elektryczne, ale nadal bardzo rodzinne auto z przeszło 600-litrowym bagażnikiem. Komfort? Ten dodatkowo poprawia świetne wygłuszenie kabiny - przy niskich prędkościach we wnętrzu panuje absolutna cisza. Poza tym na pokładzie auta testowego pojawił się system audio Bang & Olufsen 3D. Powiedzieć, że jest idealny to mało powiedzieć! Elektryczny rodowód sprawił, że inżynierowie musieli przeprojektować niektóre elementy. Tunel centralny przestał być tylko podłokietnikiem. Stał się głęboką kieszenią - z jego wnętrza zniknął bowiem wał napędowy znany ze spalinowych wersji 4x4.

Co mi się nie podobało w kabinie e-trona? Szczególnie drażniły mnie... wirtualne lusterka. Po pierwsze wyglądają trochę jak uszy Shreka - odbierają urok nadwoziu zamiast go dodawać. Po drugie wymagają przyzwyczajenia i mają spore ograniczenia. Początkowo patrząc w lusterka wdziałem tylko wystające patyki za oknem. Dopiero po kilku godzinach jazdy zacząłem patrzeć na ekrany. A gdy już patrzyłem, miałem ograniczone pole widzenia. Bo w zwykłym lusterku można przestawić głowę i zmienić kąt widzenia. Tu się tak nie da... Wniosek? Ja podczas zakupu e-trona zaoszczędziłbym 7670 złotych - nie dodałbym wirtualnych lusterek do listy opcji.

Audi e-tron Sportback: zasięg i możliwości napędu

Choć e-tron Sportback wygląda jak typowe Audi, ma dość nietypowy silnik. Bo w miejscu, w którym Niemcy normalnie montują widlastego diesla lub benzyniaka, w tym przypadku pojawia się układ elektryczny. Co to oznacza? Nie jeden, a dwa silniki o łącznej mocy 408 koni mechanicznych. A gdyby ta wartość nie zrobiła na kimś wrażenia, warto dodać że prowadzący e-trona ma sposobność sprawdzenia siły aż 664 Nm momentu obrotowego. Moc w sportowym SUV-ie pojawia się na zasadzie włącznika. Naciskasz pedał gazu, po czym układ napędowy uwalnia całą swoją siłę.

Audi e-tron Sportback 55 quattro przekazuje moc na cztery koła - bo ma dwa silniki. Poza tym przyspiesza do pierwszej setki w 5,7 sekundy oraz pozwala na osiągnięcie 200 km/h. Co więcej, autu nie brakuje krzepy nie tylko w mieście, ale również w trasie. Do bezpiecznego wyprzedzenia ciężarówki nie potrzeba dużej przestrzeni na drodze - i okazało się to niezwykle cenne w czasie mojego testu, bo trafiłem na okres, w którym TIR-y zasypywały drogi lodowym gradem.

Audi e-tron Sportback 55 quattro: ile pokona na ładowaniu?

Zasięg? Ten mnie nawet zaskoczył. Tak, był daleki od deklarowanego przez Audi. W specyfikacji auta pojawia się zapis mówiący o tym, że model może pokonać nawet od 375 do 444 kilometrów. W moim aucie wskaźnik pokazywał 280 kilometrów. Czemu mnie zatem zaskoczył? Latem pewnie byłby wyższy. Ja testowałem e-trona w temperaturach w okolicy 0. Poza tym tyle ile pokazywał wskaźnik, auto spokojnie mogło pokonać. Zasięg przy normalnej jeździe spadał dość wolno - nie np. o 10 kilometrów po pokonaniu 2. Średnie „spalanie” SUV-a w teście wyniosło 33,1 kWh/100 km. Przy ładowaniu z domowego gniazdka daje to koszt na poziomie… nieco ponad 18 złotych. I to zdecydowanie najlepsza opcja, bo „tankowanie” na mieście będzie kosztować już ponad 72 złote.

Podczas jazdy testowej doszedłem do wniosku, że Audi e-tronem Sportback chętnie zrobiłbym wakacyjny trip. Wybrałbym się nad morze lub w góry - z planowaniem trasy i blisko 2-godzinnych postojów na ładowanie włącznie. Chętnie bym zobaczył jak niemiecki elektryk spisuje się w dalszej trasie. To byłaby trochę moto-przygoda!

Audi e-tron Sportback: jak prowadzi się elektryczny SUV?

Podczas jazdy czuć, że Audi e-tron Sportback jest ciężki. 95-kWh bateria na tyle dociąża SUV-a, że ten waży blisko 2,5 tony! Mimo wszystko świetne zawieszenie i precyzyjny układ kierowniczy dają sporą frajdę w czasie jazdy. Elektryczny SUV jest niezwykle stabilny w czasie jazdy. To prawdziwy krążownik, który oczywiście sprawdza się w mieście, jednak powstał z myślą o dalszych przejazdach. Jest komfortowy, wygodny, a momentami nawet relaksujący. Tak, poza miastem trochę brakuje dźwięku silnika. Bez powarkiwania V-szóstki kierowca lepiej może się jednak skupić na… możliwościach układu napędowego.

Audi e-tron Sportback i cena, czyli jak drogi jest e-SUV?

Kwestia ceny zawsze jest tym tematem, który w przypadku samochodów Audi - szczególnie pochodzących z parku prasowego - nie jest najprzyjemniejszy. A więc ile kosztuje e-tron Sportback? Wersja bazowa zostanie wyceniona na 319 700 złotych - to sporo. Testowa była jednak solidnie droższa. Model S line 55 quattro z dodatkowym wyposażeniem uszczupli portfel kierowcy o jakieś 508 tysięcy złotych. I choć dla przeciętnego kierowcy będzie to kwota zaporowa, przestanie być zaporowa dla kogoś, kto rozgląda się za luksusowym i dużym SUV-em. Na tle Audi Q8 czy Mercedesa GLE o podobnych osiągach wartość wydaje się „normalna”.

Audi e-tron: test wersji Sportback udany?

Czas powrócić do pytania zadanego na początku tekstu. Czy e-Audi to nadal Audi? Bez wątpienia tak! Ma tak samo sportową stylizację jak bracia, tak samo dobrze się prowadzi, jest takim samym krążownikiem szos i może być tak samo… drogi. Jak duże znaczenie dla Audi e-trona Sportback 55 quattro ma zatem elektryfikacja? Wprowadza nieco inne spojrzenie na podróżowanie. W mieście? W mieście - ładując e-trona we własnym garażu - kierowca odczuje głównie oszczędności. Pomijając ciszę płynącą spod maski, nie znajdzie większej różnicy w stosunku do napędu spalinowego. Bo SUV prowadzi się jak "normalne" auto. W trasie - np. w czasie wyjazdu z rodziną - będzie musiał wcześniej planować i liczyć się z postojami. W zasadzie tylko tyle - eko-zmiana przyzwyczajeń wystarczy.

Audi e-tron Sportback - dane techniczne:

Silnik: dwa elektryczne

Maksymalna moc: 408 KM

Maksymalny moment obrotowy: 664 Nm

Prędkość maksymalna: 200 km/h

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 5,7 s.

Zużycie energii na 100 km w teście (cykl mieszany): 33,1 kWh

Zasięg w teście: 287 km

Zużycie energii na 100 km - dane producenta (cykl mieszany): 25,7 kWh

Bateria: litowo-jonowa, 95 kWh

Czas ładowania: 1h 40 min (50 kW, od 12 do 100 proc.)

Długość: 4901 mm

Szerokość: 1935 mm

Wysokość: 1616 mm

Rozstaw osi: 2928 mm

Pojemność bagażnika: 615/1655 litrów

Cena: od 319 700 zł zł

Audi e-tron Sportback S line 55 quattro - cena i wyposażenie: