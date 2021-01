Na początku powinienem przyznać, że nie byłem zwolennikiem designu pierwszej generacji Nissana Juke. I choć druga pod względem kształtu czy dyskusyjnego ułożenia świateł czerpie z poprzednika, w tym przypadku odczucia mam całkowicie odmienne. Nowy Juke z twarzy wygląda trochę jak wkurzony transformers - szczególnie z ukośnymi LED-ami w górnej części pasa przedniego. Ma masę przetłoczeń i nowoczesnych kształtów - na tyle dużo, że wygląda trochę jak koncept, a nie wersja produkcyjna. I to w żadnym razie nie jest złe. Dzięki temu Juke wygląda świeżo i świetnie pasuje do centrum dużego miasta.

Motoryzacyjna rzeźba nowoczesna przygotowana przez Nissana została uzupełniona klamką w dachu. Tak, za jej sprawą nadwozie wygląda na dwudrzwiowe. Warto jednak pamiętać o tym, że rozwiązanie ma ograniczoną praktyczność. Szczególnie wtedy gdy obładowani zakupami wychodzicie z marketu i chcecie wrzucić jedną z toreb za fotel kierowcy.

Nissan Juke Nissan Juke N-Design DIG-T 117 KM MT - wkurzony transformers? Autor: Kuba Brzeziński

Nissan Juke w środku: jak wygląda?

Konsola Nissana Juke wydaje się być pełna - sporo się na niej dzieje. Przy bliższym przyjrzeniu kierowca zauważy jednak, że efekt został osiągnięty za sprawą dużych kratek nawiewów i sporej ilości obłości. Bo z obsługowego punktu widzenia Juke stawia na minimalizm - ma spory ekran i tylko kilka przycisków. Tak, w kabinie Nissana Juke jest dużo twardych plastików. Warto jednak pamiętać o tym, że to mimo wszystko crossover segmentu B. Nie ma się zatem co spodziewać perfekcyjnej jakości wykończenia. W zamian Japończycy postawili na absolutnie cudowny wynalazek - wyłożyli boczki drzwi i część konsoli alkantarą. Materiał pewnie jest syntetyczny, ale za to wyjątkowo przyjemny w dotyku.

Na plus Nissanowi zapisać warto też fajną kierownicę. Nie dość, że koło jest spłaszczone u dołu, to jeszcze okazuje się małe i poręczne. Przestrzeń? Na przednich fotelach Juke można się rozsiąść! Wtedy jednak z tyłu zmieszczą się głównie dzieci. Jeżeli chodzi o bagażnik, ten po opuszczeniu podłogi oferuje 422 litry - czyli więcej niż kompakty segmentu C. Wady? Lakierowane plastiki we wnętrzu są podatne na powstawanie zarysowań, widoczność do tyłu jest ograniczona (auto testowe na szczęście korzystało z kamery 360 stopni), a nawigacja satelitarna zaraz po zjechaniu z drogi głównej miała problem z danymi kartograficznymi.

Nissan Juke Nissan Juke N-Design DIG-T 117 KM MT - wkurzony transformers? Autor: Kuba Brzeziński

Jaki silnik w Nissanie Juke? Litr pojemności i 3 cylindry

Nissan Juke prezentuje się masywnie. Do napędu auta wyznaczony został jednak benzyniak o symbolicznej pojemności na poziomie jednego litra. Motor choć ma 3 cylindry, otrzymał doładowanie i bezpośredni wtrysk paliwa. W efekcie oferuje 117 koni mechanicznych. Japoński crossover ma rozsądną moc, a to oznacza że nie jest żadnym demonem prędkości - osiąga pierwszą setkę w 10,4 sekundy. Mimo wszystko jeżeli kierowca będzie umiejętnie korzystał z precyzyjnej, 6-biegowej skrzyni, auto sprawdzi się nie tylko w mieście, ale również podczas wyprzedzania w trasie.

Kolejną zaletą jest przyzwoita oszczędność. Eksploatowałem Juke w cyklu mieszanym. Spalanie w czasie testu wyniosło 7,5 litra benzyny. A to wynik, który z powodzeniem można uznać za przyzwoity. Wady? Niestety są momenty, w których 3-cylindrowy rodowód benzyniaka jest mocno wyczuwalny. Zaraz po rozruchu potrafi powodować spore wibracje, a do tego przy wyższych obrotach dość głośno powarkuje charakterystycznym gangiem.

Nissan Juke Nissan Juke N-Design DIG-T 117 KM MT - wkurzony transformers? Autor: Kuba Brzeziński

Bo Nissan Juke to… lubi ostrzegać!

Nissan Juke najlepiej czuje się w mieście. Z drugiej strony stawia na dobre właściwości jezdne. Kierownica pracuje dość precyzyjnie, a zawieszenie jest raczej sztywne. Podczas jazdy crossoverem bardziej od mechaniki przeszkadza… elektronika. System ostrzegania o kolizji jest wyjątkowo czuły. Skutek? Gdy przejeżdżałem przez skrzyżowanie i na sąsiednim pasie stały auta oczekujące na możliwość skrętu w lewo, najpierw informował mnie o możliwości kolizji. Jeżeli nie reagowałem - a nie reagowałem, bo miałem swój pas, zaczynał delikatnie przyhamowywać. Poza tym np. czujnik światła nie reagował na deszcze - nie przerzucał świateł do jazdy dziennej na mijania.

Nissan Juke: opinia po teście

Nissan Juke N-Design to bardzo przyjemne auto. Nie udało mi się go pokochać - być może z uwagi na stosunkowo niską moc, ale bez wątpienia mocno go polubiłem. Ale nie to w tym aucie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że za 100 tysięcy złotych kupujący otrzymuje wyróżniającego się i charakterystycznego crossovera, który w tym wydaniu całkowicie stracił płeć. Nie jest już typowo damski, a sprawdzi się także z facetem za kierownicą. Najmocniejsze zalety? Design to raz. Dwa, spory plusem jest sposób prowadzenia oraz sposób zaprojektowania kabiny pasażerskiej.

Nissan Juke Nissan Juke N-Design DIG-T 117 KM MT - wkurzony transformers? Autor: Kuba Brzeziński

Nissan Juke DIG-T 117 KM MT - dane techniczne:

Silnik: R3, doładowany, benzynowy

Pojemność silnika: 999 cm3

Maksymalna moc: 117 KM (przy 5250 obr./min.)

Maksymalny moment obrotowy: 180 Nm (przy 1750 - 4000 obr./min.)

Prędkość maksymalna: 180 km/h

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 10,4 s.

Skrzynia biegów: manualna, 6 biegów

Zbiornik paliwa: 46 litrów

Zużycie paliwa na 100 km w teście (cykl mieszany): 7,5 litra

Zużycie paliwa na 100 km - dane producenta (cykl mieszany): 6,3 litra

Długość: 4210 mm

Szerokość: 1800 mm

Wysokość: 1595 mm

Rozstaw osi: 2636 mm

Pojemność bagażnika: 422/1305 litrów

Cena: od 69 830 zł

Nissan Juke N-Design DIG-T 117 KM - cena i wyposażenie: