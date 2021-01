Volkswagen Arteon R-Line: krewniak Passata? Jakiego Passata?

W pierwszym momencie - przyznam się szczerze - czerwony lakier o nazwie Kigs Red nie przekonał mnie. Powód? Jestem pokoleniem, które pamięta czasy PRL-u. A wtedy prawie wszystkie samochody były czerwone… Magię barwy zastosowanej przez Niemców w modelu testowym odkryłem tak naprawdę pierwszego słonecznego dnia. Zobaczyłem jak barwa idealnie połyskuje w promieniach. A na tym na szczęście zalety nadwozia liftbacka nie kończą się. Bo niesamowicie prezentuje się przedni grill poprzecinany srebrnymi listwami i ogromnymi LED-ami, 20-calowe felgi o wzorze Nashville czy szerokie biodra zaakcentowane schodzącą się ku środkowi nadwozia linią dachu.

Volkswagen Arteon czerwony: gwiazda polskich ulic!

Skutek? Bardzo dawno nie miałem samochodu, który równie mocno rzucałby się w oczy jak Volkswagen Arteon R-Line. Uwagę zwracali na niego nie tylko inni kierowcy, ale i przechodnie. Były momenty, w których Arteon przyciągał na tyle dużo spojrzeń, że czułem się jakbym miał na fotelu obok jakiegoś youtubowego celebrytę. Wnętrze? Testowy Volkswagen Arteon w zasadzie niczym nie różni się od standardowego Passata. Na kierowcę czekają jednak dwie niespodzianki. Pierwszą są szyby bez ramek - i z przodu, i z tyłu. Robią świetne wrażenie! Drugą akcenty wykończeniowe R-Line - czyli gruba i idealnie wyprofilowana kierownica oraz sportowe fotele z motywem karbonu ze zintegrowanymi zagłówkami.

Volkswagen Arteon R-Line Volkswagen Arteon R-Line Autor: Kuba Brzeziński

W Volkswagenie Arteonie siedzi się bardzo nisko. Kierowca ma wrażenie jakby zasiadał za kierownicą rasowego coupe, a nie majestatycznego liftbacka o długości blisko 4,9 metra. Świetnym dodatkiem są błyszczące płytki na drzwiach. Te po zmroku podświetlają się na wybrany przez kierowcę kolor. Ciekawym rozwiązaniem są też małe szybki dołożone za tylnymi drzwiami - zdecydowanie poprawiają widoczność do tyłu. Przestrzeń? Arteon to prawdziwa limuzyna. Autem bez większych trudności podróżować mogą nawet cztery osoby o wzroście oscylującym w granicy dwóch metrów i żadnej z nich nie będzie ciasno.

Volkswagen Arteon: duży bagażnik i przestronna kabina

Miejsce nad głową? Dach jest zarysowany nisko, nisko się jednak również siedzi. A to generuje dodatkową przestrzeń nad głową. Bagażnik? Kufer ma 563 litry - może nie jest głęboki, ale jest naprawdę wielki! Dodatki mniej udane? Testowy Volkswagen Arteon R-Line został wyposażony w pojemnościową kierownicę. Ta nie ma fizycznych przycisków, a dotykowe płytki. I choć powierzchnia prawidłowo reaguje na dotyk, ja wolałbym dużo bardziej praktyczne przyciski fizyczne. Dodatkowo rozczarował mnie trochę szklany dach. Choć z zewnątrz wygląda na okno panoramiczne, z kabiny prezentuje się jak szyberdach. I co więcej, ma ręcznie przesuwaną roletę.

Volkswagen Arteon R-Line Volkswagen Arteon R-Line Autor: Kuba Brzeziński

VW Arteon: jaki silnik miał model testowy?

Testowy Volkswagen Arteon R-Line jest napędzany za pomocą 2-litrowego silnika TSI. Dobra informacja? Benzyniak pracuje gładko, wyjątkowo kulturalnie i jest oszczędny. Zła informacja? Niestety nie ma 272, a 190 koni mechanicznych. Arteon 2.0 TSI bez wątpienia nie jest wolny. Mimo wszystko prezentuje się na trochę krótszy czas sprintu do pierwszej setki niż 7,9 sekundy. Wrażenia z jazdy? Tak skonfigurowanym Volkswagenem można względnie dynamicznie jeździć i w mieście, i w trasie. Wystarczy zarówno w czasie drogi do pracy, jak i wyprzedzani ciężarówki na drodze krajowej.

Czemu napisałem, że testowy Arteon niestety nie miał 272 koni mocy? Bo resorowanie i prowadzenie aż zachęcało do naprawdę sporej jazdy. Liftback precyzyjnie pokonuje łuki i ma sztywne zawieszenie, które dobrze trzyma auto na drodze. Układ napędowy testowego Volkswagena został sparowany z 7-biegowym automatem i brakowało mu jedynie czteronapędu. Ten przydałby się głównie w czasie szybkiego startu - wtedy przednie koła potrafią zabuksować. Testowy Arteon R spalał w cyklu mieszanym 8,5 litra. Jak na te gabaryty, tą pojemność i tą moc, wynik należy uznać za bardzo optymalny.

Volkswagen Arteon R-Line Volkswagen Arteon R-Line Autor: Kuba Brzeziński

Volkswagen Arteon: cena bazowa, a cena testowa?

Cennik Arteona startuje od nieco ponad 144 tysięcy złotych. To jednak nie przeszkadzało modelowi testowemu w wywindowaniu wartości do 252 200 złotych. Co składa się na tą kwotę? Mocniejszy silnik, wariant R-Line, efektowne dodatki i długa lista wyposażenia dodatkowego. Tak, z części opcji spokojnie można zrezygnować. Zostawić należy głównie pakiet sportowy, cudowne felgi i czerwony lakier.

Arteon a Passat, czyli podsumowanie testu!

Bardzo długo myślałem, że Arteon jest jedynie nadepniętym Passatem z nieco zmienionym dla niepoznaki pasem przednim. Po tygodniowym teście mogę powiedzieć jedno: to był spory błąd! Bo choć Arteon rzeczywiście ma bazę technologiczną zbieżną z Passatem, charakter ma już całkowicie inny. Z dużo większą dawką nonszalancji podchodzi do tematu praktyczności, ma urok amerykańskiej gwiazdy kina i serię akuratnych gadżetów w postaci chociażby szyb bez ramek. W skrócie Arteon nie jest kolejnym, solidnym, ale i zimnym Volkswagenem, a Volkswagenem, który wreszcie budzi emocje.

Volkswagen Arteon R-Line Volkswagen Arteon R-Line Autor: Kuba Brzeziński

Volkswagen Arteon 2.0 TSI 190 KM - dane techniczne:

Silnik: R4, doładowany, benzynowy

Pojemność silnika: 1984 cm3

Maksymalna moc: 190 KM (przy 4100 obr./min.)

Maksymalny moment obrotowy: 320 Nm (przy 1500 - 4100 obr./min.)

Prędkość maksymalna: 237 km/h

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 7,9 s.

Skrzynia biegów: automatyczna, dwusprzęgłowa, 7 biegów

Zbiornik paliwa: 66 litrów

Zużycie paliwa na 100 km w teście (cykl mieszany): 8,5 litra

Zużycie paliwa na 100 km - dane producenta (cykl mieszany): 8 litrów

Długość: 4866 mm

Szerokość: 1871 mm

Wysokość: 1460 mm

Rozstaw osi: 2835 mm

Pojemność bagażnika: 563/1557 litrów

Cena: od 144 590 zł

Volkswagen Arteon R-Line - cena i wyposażenie: