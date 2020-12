Seat Tarraco: test wersji FR z napędem 4Drive i dieslem 2.0 TDI

Seat Tarraco to największy SUV w ofercie hiszpańskiej marki. Zabiera na pokład nawet 7 osób, a w konfiguracji 5-osobowej oferuje bagażnik o pojemności - uwaga! - 760 litrów! I przestrzeń czuć nie tylko w kabinie pasażerskiej, ale i ją... widać. Dobry przykład stanowią chociażby tylne drzwi - są wyjątkowo długie. Tak, linia boczna Seata wygląda prawie identycznie jak linia boczna np. Tiguana. Hiszpanie oferują jednak wartość dodaną. Bo chłodny, niemiecki design uzupełnili w przypadku tego Tarraco wariantem FR. Czym jest Seat Tarraco FR? To tak naprawdę SUV inspirowany sportowymi klimatami.

Stąd np. bardziej agresywny kształt zderzaków, który w przypadku przodu świetnie współgra z ukrytymi pod obrysem maski światłami i nieco wystającym nosem grilla. A na tym ciekawe dodatki nie kończą się. Zdecydowanie jednym z lepszych są 20-calowe felgi aluminiowe. Za obręcze o nazwie Cosmo trzeba dopłacić nieco ponad 3 tysiące złotych. To jednak będzie najlepsza inwestycja w przypadku konfiguracji. Bo alusy prezentują się niesamowicie! Poza tym w Tarraco podoba mi się linia tylna - z czerwonym LED-em łączącym światła oraz nazwą modelu napisaną jakby odręcznie.

Seat Tarraco test Seat Tarraco FR 2.0 TDI 190 KM DSG 4Drive Autor: Kuba Brzeziński

Seat Tarraco FR: sportowy, ale z dużą nutką… komfortu!

Kabina pasażerska Seata nie przygotowała większych niespodzianek stylistycznych. Elementem linii FR są sportowe fotele wykończone częściowo alkantarą, a dodatkowo inżynierowie postawili na nowy kształt koła kierownicy - dobrze wyprofilowanego i obszytego czerwoną nitką. Przestrzeń? To zdecydowanie jedna z większych zalet Tarraco. Cztery dorosłe i wysokie osoby są w stanie wygodnie podróżować tym SUV-em nawet na dalekich dystansach. Fotele w bagażniku? Poprawiają możliwości transportowe, ale lepiej przeznaczyć je głównie dla dzieci, ewentualnie dorosłych podczas krótkich przejazdów.

Kierownica jest miła w dotyku, alkantara stabilnie utrzymuje ciało pasażera w fotelu, ogromny dach panoramiczny doświetla wnętrze nawet w pochmurne dni, podczas gdy uszy podróżujących dość skutecznie smaruje 350-watowy system audio markowany logo Beatsa. Niestety to jeszcze nie oznacza, że kabina Tarraco jest idealna. Bo zastrzeżenia można mieć chociażby do jakości - konsola oraz elementy tunelu centralnego są trochę zbyt plastikowe jak na auto warte 200 tysięcy złotych. Kierowca po tego typu pojeździe może spodziewać się większego udziału miękkich tworzyw sztucznych podczas tworzenia wnętrza.

Seat Tarraco test Seat Tarraco FR 2.0 TDI 190 KM DSG 4Drive Autor: Kuba Brzeziński

Seat Tarraco 2.0 TDI - niemodny, ale ciekawy diesel

Testowy Seat Tarraco był napędzany silnikiem 2.0 TDI. To świetnie znany diesel z gamy Grupy Volkswagena. Korzysta z wtrysku common rail, posiada filtr cząstek stałych i katalizator SCR oraz oferuje moc 190 koni mechanicznych. A na tym jego zalety nie kończą się, bo do dyspozycji kierowcy jest też 400 Nm momentu obrotowego, 7-biegowa skrzynia dwusprzęgłowa oraz napęd na cztery koła 4Drive. SUV Seata zdecydowanie nie porusza się w klasie piórkowej. Waży w końcu ponad 1,7 tony. Mimo wszystko potrafi być oszczędny - w trakcie testu spalił średnio 8,5 litra oleju napędowego.

Wady Seata Tarraco 2.0 TDI? Po 190 koniach mechanicznych można oczekiwać większej dynamiki. Sprint do pierwszej setki trwający 8 sekund to optymalny, ale tylko optymalny wynik. Poza tym auto w trasie nastraja raczej do spokojnej jazdy - za sprawą skrzyni dbającej na siłę o ekologię, potrzebuje chwili do zainicjowania redukcji w czasie wyprzedzania. Dodatkowo choć diesle Grupy Volkswagena zdążyły przyzwyczaić kierowców do wysokiej kultury pracy, ten motor zachowuje się dość głośno w czasie jazdy. To jednak pewnie nie tyle jego wina, co bardziej oszczędności poczynionych na wygłuszeniu komory silnika.

Seat Tarraco test Seat Tarraco FR 2.0 TDI 190 KM DSG 4Drive Autor: Kuba Brzeziński

Seat Tarraco FR - s jak komfortowy!

W poprzednim akapicie pisałem o tym, ze Tarraco - pomimo wariantu FR - nastraja raczej do spokojnej jazdy. I widać to również po konstrukcji podwozia. Bo choć układ kierowniczy potrafi pracować bardzo precyzyjnie i chętnie słucha poleceń kierowcy, zawieszenie raczej stawia już na komfort. Nie przepada za szybko pokonywanymi zakrętami, a do tego w czasie jazdy czuć, że środek ciężkości jest ustawiony wysoko. Podwozie ma jednak też pewne zalety. Mimo rozmiarów, auto okazuje się zwrotne. To przy długości wynoszącej ponad 4,7 metra przyda się na ciasnym parkingu przed marketem.

Ile kosztuje Seat Tarraco?

Polski cennik modelu Tarraco startuje od 125 600 złotych. Za tą kwotę kupujący otrzyma model napędzany 150-konnym benzyniakiem i skonfigurowany w wersji Style. To jednak kwota wyjściowa. Bo trwa właśnie wyprzedaż Seata Tarraco. Jaki rabat otrzyma kupujący? Ten wynosi aż 12 tysięcy złotych. Co to oznacza dla modelu testowego? Że salon sprzedaży wyceni go na niespełna 200 tysięcy złotych (normalnie prawie 210 tysięcy). Cenę auta winduje nie tylko linia FR, ale fakt czerpania napędu z topowego diesla oraz posiadania opcji inteligentnego napędu na cztery koła 4Drive. Wyposażenie dodatkowe? Za felgi dopłacić trzeba 3 tysiące, dach panoramiczny kosztuje blisko 5 tysięcy, a system audio jest wyceniony na około 2 tysiące.

Seat Tarraco test Seat Tarraco FR 2.0 TDI 190 KM DSG 4Drive Autor: Kuba Brzeziński

I choć generalnie kwota sięgająca 200 tysięcy złotych może wydawać się spora, gdy skupimy się na głównych konkurentach rynkowych Tarraco taka przestanie być. Patrząc na cenniki Kii Sorento, Hyundaia Santa Fe czy nawet Skody Kodiaq z powodzeniem można uznać, że Hiszpanie mają dość rozsądnie brzmiącą ofertę.

Seat Tarraco: test wypadł… No właśnie jak?

Seat Tarraco FR ma pewne marzenie. Chciałby być sportowym SUV-em! Czy nim jest? Robi świetnie wrażenie. Słowo sportowy pojawia się w jego kontekście jednak nieco na wyrost. Powód? Podstawowy dotyczy chociażby 190-konnego i raczej mało dynamicznego diesla. Poza tym Tarraco pomimo starań hiszpańskich stylistów, nadal pozostaje rodzinnym misiem komfortowo połykającym kolejne kilometry w czasie dalekich podróży. I w zasadzie nie ma w tym nic złego. Szczególnie że z nowymi światłami LED, odręcznym napisem na klapie bagażnika, szarym lakierem i pięknymi, 20-calowymi felgami ma więcej niż całą masę uroku.

Seat Tarraco 2.0 TDI 190 KM DSG 4Drive - dane techniczne:

Silnik: R4, doładowany, diesel

Pojemność silnika: 1968 cm3

Maksymalna moc: 190 KM (przy 3500 obr./min.)

Maksymalny moment obrotowy: 400 Nm (przy 1900 - 3300 obr./min.)

Prędkość maksymalna: 210 km/h

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 8,0 s.

Skrzynia biegów: automatyczna, dwusprzęgłowa, 7 biegów

Zbiornik paliwa: 60 litrów

Zużycie paliwa na 100 km w teście (cykl mieszany): 8,5 litra

Zużycie paliwa na 100 km - dane producenta (cykl mieszany): 7,5 litra

Długość: 4735 mm

Szerokość: 1839 mm

Wysokość: 1658 mm

Rozstaw osi: 2790 mm

Pojemność bagażnika: 760/1655 litrów

Cena: od 125 600 zł

Seat Tarraco FR 2.0 TDI - cena i wyposażenie: