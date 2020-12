Nissan X-Trail 1.3 DIG-T: test z wynikiem pozytywnym?

Wysmakowany design raczej nigdy nie był zwrotem pasującym do samochodów z Japonii. Nissany zawsze były trwałe i solidne, ale nigdy ładne. Obecna generacja X-Traila pokazuje jednak, że hasło to od dawna nie jest już aktualne. Bo choć SUV być może ma nieco posępne spojrzenie, już linia boczna za sprawą mocnych przetłoczeń jest i dynamiczna, i naprawdę szykowna. Bardzo ciekawie prezentuje się też tył. Ogromne lampy zostały zestawione z chromowanymi wykończeniami na dole zderzaka i klapie, serią geometrycznych załamań linii oraz dyskretnym spojlerem wychodzącym wprost z płaszczyzny dachu.

Nissan X-Trail Tekna - panorama i… opalenizna!

Pierwszym co rzuca się w oczy kierowcy po otwarciu drzwi, jest połączenie czarnych plastików i brązowej skóry ekologicznej. Jasny materiał wygląda jakby był mocno opalony w letnim słońcu, mimo wszystko robi dobre wrażenie i skutecznie rozjaśnia wnętrze. Tak samo zresztą jak ogromnych rozmiarów dach panoramiczny, który - uwaga! - za mocno nie skrzypi np. podczas zjeżdżania z krawężnika. Fotel kierowcy choć płaski, jest naprawdę wygodny. Konsola choć wykończona w dużej mierze twardymi plastikami, robi wyjątkowo solidne wrażenie. Kolejne zalety? W kabinie jest bardzo dużo miejsca. 4-osobowa rodzina zmieści się tu bez problemu.

Nissan X-Trail 1.3 test Nissan X-Trail Tekna DIG-T 160 DCT7 2WD Autor: Kuba Brzeziński

Poza tym dostęp do przestrzeni ułatwiają drzwi, które otwierają się bardzo szeroko - za ich sprawą łatwo np. usadowić dziecko w foteliku. Wady? Kierownica jest dobrze wyprofilowana i ma spłaszczony u dołu wieniec. Niestety w tym samym czasie robi wrażenie nieco zbyt dużej. Zegary są więcej niż proste - to tak naprawdę dwa ogromne wskaźniki analogowe. Poza tym podłokietnik z tyłu w momencie otwarcia tworzy… ogromny otwór prowadzący do bagażnika. Szkoda że inżynierowie z Japonii nie zabezpieczyli go chociażby dodatkowym, plastikowym włazem.

Nissan X-Trail, czyli jak brzmi Bose?

Autorem systemu audio zastosowanego w Nissanie jest Bose. I choć logo tej marki miało gwarantować kierowcy jakość dźwięku, tym razem poszło coś nie tak. 8 głośników i subwoofer radzą sobie przeciętnie. A to nie koniec. Bo z radiem jest jeszcze jeden problem. Pracuje albo za cicho, albo za głośno. Z drugiej strony system multimedialny jest niezwykle przejrzysty. Tak, grafika ekranu mogłaby być nieco lepsza - ładne wyświetlacze to dziś domena nie tylko segmentu premium. Mimo wszystko kierowca bez trudności odnajdzie się w mało skomplikowanym menu, a do tego otrzymuje do pomocy sporą ilość przycisków fizycznych, pozwalających na bezpośrednią obsługę niektórych opcji.

Nissan X-Trail 1.3 test Nissan X-Trail Tekna DIG-T 160 DCT7 2WD Autor: Kuba Brzeziński

Testowy Nissan X-Trail nie był wersją specjalnie terenową. Pomijając chromowane dodatki na nadwoziu, które łatwo porysować poza utartymi szlakami, model miał napędzaną wyłącznie przednią oś, a do tego niskoprofilowe opony oraz twardo zestrojone zawieszenie. Resorowanie sprawdzało się idealnie, jednak głównie na trasach ekspresowych i autostradzie. Na niskiej jakości nawierzchniach pracowało dość głośno. Mimo wszystko ja raczej nie starałbym się go zmiękczać. Szczególnie że gwarantowało wysokiemu nadwoziu dużą stabilność podczas pokonywania zakrętów.

Nissan X-Trail DIG-T 160 DCT 7 2WD - nie świetny, ale optymalny

Jeżeli miałbym popracować nad którymś elementem podwozia, zdecydowanie byłby to układ kierowniczy. Ten w mieście pracuje praktycznie bez żadnego oporu - autem naprawdę łatwo się manewruje. Niestety sytuacja ma też i wady. Bo mocno wspomagane koło przenosi dość dużo uderzeń z drogi, a do tego mało precyzyjnie zachowuje się przy większych prędkościach. Silnik? Nissan X-Trail DIG-T 160 jest napędzany za pomocą 1.3-litrowego benzyniaka. Motor ma 4 cylindry, blisko 160 koni mechanicznych, a do tego został skonfigurowany z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową.

Nissan X-Trail 1.3 test Nissan X-Trail Tekna DIG-T 160 DCT7 2WD Autor: Kuba Brzeziński

Silnik benzynowy jest wystarczająco mocny dla X-Traila. Gwarantuje sprint do pierwszej setki w nieco ponad 11 sekund, przyjemnie przyspiesza spod świateł i radzi sobie bez trudności nawet na autostradzie. Potencjalny nabywca musi jednak wiedzieć o tym, że ten układ napędowy nadaje się głównie do spokojnej jazdy. Głębsze wciśnięcie pedału gazu sprawia, że nerwowy staje się zarówno napęd 2WD, jak i skrzynia. Wysoki moment obrotowy dostępny już przy 1800 obr./min. powoduje, że głębsze wciśnięcie pedału gazu na skręconych kołach skutkuje buksowaniem. Przy dynamicznej jeździe skrzynia DCT 7 zaczyna się z kolei gubić i nerwowo zmieniać biegi - raz w górę, raz w dół.

Nissan X-Trail Tekna DIG-T 160 DCT 7 2WD - podsumowanie:

Nissan X-Trail na dobre porzucił off-roadowy charakter. Ma też serię rozwiązań o dyskusyjnej praktyczności. To jednak w żadnym razie go nie przekreśla. Szczególnie że prowadzi się go bezrefleksyjnie, jest przestronny, a do tego… ma bardzo rozsądną cenę! Model wyposażony w kamerę cofania, nawigację, skórzaną tapicerkę, światła LED, automatyczną skrzynię i serię nowoczesnych systemów zostanie wyceniony na blisko 140 tysięcy złotych. A to kwota obok której obojętnie nie przejdzie bardzo wielu kierowców. I dobrze! Bo choć X-Trail z pewnością nie jest idealny, budzi sympatię kierowcy i da się go lubić.

Nissan X-Trail 1.3 test Nissan X-Trail Tekna DIG-T 160 DCT7 2WD Autor: Kuba Brzeziński

Nissan X-Trail Tekna DIG-T 160 DCT 7 2WD - dane techniczne:

Silnik: R4, doładowany, benzynowy

Pojemność silnika: 1332 cm3

Maksymalna moc: 160 KM (przy 5500 obr./min.)

Maksymalny moment obrotowy: 270 Nm (przy 1800 - 3250 obr./min.)

Prędkość maksymalna: 198 km/h

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 11,5 s.

Skrzynia biegów: automatyczna DCT, 7 biegów

Zbiornik paliwa: 60 litrów

Zużycie paliwa na 100 km w teście (cykl mieszany): 8,8 litrów

Zużycie paliwa na 100 km - dane producenta (cykl mieszany): 8,5 litra

Długość: 4690 mm

Szerokość: 1820 mm

Wysokość: 1710 mm

Rozstaw osi: 2705 mm

Pojemność bagażnika: 565 litrów

Cena: od 102 440 zł

Nissan X-Trail Tekna - cena i wyposażenie: