Test: Skoda Fabia 1.0 TSI 95 KM Style - wybór rozsądny, ale nie nudny!

Na początek muszę powiedzieć, że nigdy nie byłem zwolennikiem stylizacji Fabii. Pierwsze dwie generacje prezentowały się dość… przezroczysto. Brakowało im wyrazistości. Trzecia odsłona na szczęście zmieniła tą sytuację i to mocno. Mimo upływu lat (bo model został zaprezentowany w 2014 roku), geometryczna bryła nadal wygląda świeżo, nowocześnie i dynamicznie. Po liftingu przeprowadzonym w roku 2018 mała Skoda otrzymała smuklejszy nos - przód został nieco wyciągnięty. Początkowo nie byłem zwolennikiem tego rozwiązania. W tym połączeniu zaczyna mieć jednak wielki sens.

Skoda Fabia - piękne obręcze i klamki z Audi Q8!

Co mam na myśli? Głównie zestawienie nowoczesnych reflektorów z czarnym grillem i wyraźnie przetłoczoną maską. W testowej wersji fajnie prezentował się też ciemny lakier - niebieska barwa pięknie połyskiwała w słońcu. A smaczku całości nadawały czarne obręcze aluminiowe. Miały tylko 16-cali, ale dość dobrze wypełniały nadkola miejskiej karoserii Fabii. Poza tym nadwozie małej Skody niesie też parę ciekawostek. Przykład? Wystarczy spojrzeć na klamki. Te pojawiają się w całej Grupie Volkswagena. A to oznacza, że identyczne ma nie tylko Octavia, Passat czy Tiguan, ale również Audi Q8 i Q7.

Kabina pasażerska Skody stawia na prostotę. Zegary są aż za bardzo czytelne, a komputer pokładowy ma sporej wielkości ekran. System multimedialny można obsługiwać za pomocą przycisków i dotykowego ekranu, a do tego przyciski pojawiające się na konsoli są ogromne i umieszczone w intuicyjnych miejscach. W testowej Fabii nie brakowało foteli z elementami syntetycznego zamszu, podgrzewanych siedzisk, automatycznej klimatyzacji czy nawigacji satelitarnej. Warto jednak wiedzieć, że była to topowa wersja Style doposażona o szereg dodatków.

Test: Skoda Fabia Style - plastiki są twarde. Ale czy to źle?

Co z materiałami wykończeniowymi? Plastiki są twarde - zarówno na konsoli, jak i boczkach drzwi. I choć nie rażą w oczy (bo zostały rozświetlone np. srebrną listwą akcentową), nie są przesadnie miłe w dotyku. Fabię tłumaczyć mogą jednak dwie rzeczy. Po pierwsze każdy z elementów był solidnie spasowany - podczas jazdy nie było słychać żadnych trzasków. A to dobrze wróży na przyszłą eksploatację. Po drugie to małe auto miejskie, a twarde plastiki są standardem w segmencie B. I z trendu tego nie wyłamuje się nawet Audi A1 - które potrafi kosztować ponad 200 tysięcy złotych!