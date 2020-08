Test: Mitsubishi ASX 2.0 MIVEC CVT Insport - wymierający gatunek…

Mitsubishi ASX jest znany na rynku od dekady. I choć 10 lat to całe wieki w motoryzacji, Japończycy dbają o to, aby samochód nie był mocno nadgryziony zębem czasu. Przykład? Pod koniec roku 2019 model przeszedł kolejną modernizację. A teraz jej elementem stała się limitowana wersja Insport. Jak bardzo jest limitowana? Powstanie zaledwie 100 sztuk. I tak, wiem że to nadużycie, ale muszę dodać, że nawet Ferrari powstają w większej ilości egzemplarzy. Zalety ASX-a Insport? W samochodzie testowym niesamowity był niebieski lakier. Pięknie połyskiwał w słońcu i robił naprawdę piorunujące wrażenie.

ASX Insport - niezbyt sportowy, ale za to… ładny!

To jednak nie koniec, bo niebieski bardzo dobrze współgrał też z czarnymi i czerwonymi wstawkami. Karoseria została ubrana 18-calowymi felgami, a to jeszcze nie koniec. Na uwagę zasługiwał jeszcze jeden akcent. Niektóre plastiki użyte do wykończenia nadwozia mają strukturę… karbonu! Wniosek? Polski oddział japońskiej firmy ewidentnie zaszalał na dziale afterparts w jednym ze sklepów motoryzacyjnych. Tylko czy to źle? Moim zdaniem nie. Muskularny ASX z przytłaczająco dużą i chromowaną kratownicą grilla zyskał w ten sposób nieco więcej charakteru.

Po otwarciu drzwi kierowcę uderzy to, że w kabinie pasażerskiej ASX-a jest niezwykle ciemno. Czarne są i plastiki, i tapicerka. Mnie to jednak nie przerażało. Po pierwsze dlatego, że ciemne wykończenie jest praktyczniejsze. Po drugie dlatego, że czarna barwa dużo lepiej maskowała niedoskonałości materiałów wykończeniowych. Na fotelach pojawia się częściowo syntetyczna skóra, plastiki w większości są twarde, a podsufitka przypomina plusz. W Mitsubishi przeszkadzać mogą też drobne niedopatrzenia. Przykład? Na podnóżku umieszczonym zamiast pedału sprzęgła brakuje niewielkiej zaślepki w punkcie mocowania.

Mitsubishi ASX Insport - miła w dotyku alkantara na fotelach

Zalety? Zegary są wyjątkowo czytelne i zostały umieszczone w tubach. A do tego między nimi pojawia się niewielki, kolorowy ekran. Tak, jakość grafiki jest dyskusyjna, mimo wszystko przekazuje wszystkie konieczne informacje. Spodobała mi się też tapicerka foteli. Część siedziska została wyłożona miłą w dotyku alkantarą. A jej przeszycia są wykonane… czerwoną nicią! Na pedałach pojawiły się aluminiowe nakładki, podczas gdy kamera cofania nie tylko jest, ale ma wręcz zadziwiająco dobrą jak na Japończyka grafikę i jej obraz jest wyświetlany na 8-calowym ekranie dotykowym.