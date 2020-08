Puma jest ważnym modelem w ofercie Forda - ma stanąć do walki z takimi tuzami rynku, jak Nissan Juke. I o ile Japończycy poszli drogą oryginalności, Amerykanie postawili na płynność linii i wyjątkową… urodę. Nowa Puma - szczególnie ST-Line - jest i muskularna, i elegancka. A gdyby tego było mało, otrzymała niebieską barwę o nazwie Desert Island Blue. Dopłata do tego lakieru została oszacowana na 3050 złotych. Tak, to niemało. Mimo wszystko barwa idealnie połyskująca w słońcu jest warta każdej złotówki z tej kwoty. To samo dotyczy obręczy dostępnych wyłącznie w wartym przeszło 8 tysięcy pakiecie X.

Ford Puma ST-Line: piękny niebieski i wzrok… Panamery!

Co jeszcze można powiedzieć o stylizacji? Podczas sesji zdjęciowej odkryłem pewną ciekawostkę. Otóż jak pod odpowiednim kątem spojrzycie na przód nowego Forda Pumy, zwrócicie uwagę że jest on podobny do nieco większego kolegi. Mowa o Porsche Panamerze - Puma otrzymała identycznie duże lampy i identycznie zezowate spojrzenie. I choć Panamera zdecydowanie nie jest najbardziej wysmakowanym samochodem z Niemiec, już skojarzenie z limuzyną segmentu F jak najbardziej dodaje Fordowi splendoru. Kolejna uwaga? Spójrzcie na lusterka. Te zastosowane w Pumie są wyjątkowo małe.

Test: Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 KM ST-Line - niebieski z… pomarańczowym Test: Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 KM ST-Line - niebieski z… pomarańczowym Autor: Kuba Brzeziński

W kwestii stylizacji wnętrza inżynierowie stojący za projektem nowej Pumy nie mieli zamiaru bawić się w specjalną zmyślność. Konsola została w całości przeniesiona z Fiesty. Czy to źle? W żadnym razie. Być może jest nieco zbyt pionowa i wysoka, jednak okazuje się dopracowana pod kątem ergonomii i nowoczesności. Z Fiesty zapożyczona jest jednak jeszcze jedna rzecz. Duża ilość twardych plastików na desce rozdzielczej i boczkach drzwi. Dodatkowo fotele w wersji ST-Line są częściowo pokryte skórą syntetyczną - i ta choć wygląda estetycznie, ogranicza komfort jazdy w czasie upałów.

Nowa Puma: grafika z kotem i kontrolka dla turbo

Zalety wnętrza Forda Pumpy ST-Line? Tych nie brakuje! Po rozruchu silnika oczom kierowcy na ekranie zastosowanym w miejscu klasycznych zegarów ukazuje się grafika z pumą. To wygląda niezwykle efektownie. Podczas jazdy prowadzący może też obserwować ciekawą kontrolkę. Gdy odpuści się gaz, ta wskazuje na ładowanie baterii. Jeżeli mocno doda się gazu, pokazuje że właśnie uruchomiona została turbosprężarka. Kolejna zaleta dotyczy sposobu pracy zawieszenia. Choć punktem wyjścia jest segment B, resorowanie pracuje cicho nawet na większych nierównościach.