Przez rok jedno się nie zmieniło. Toyota RAV4 nadal stylistycznie robi na nasz świetne wrażenie. Jest potężna, muskularna i nieco amerykańska. A dodatkowo Japończycy wreszcie zadbali o… kolorystykę. Pierwsza RAV-ka, którą testowaliśmy miała lakier bordowy. Tak, chromowane felgi wyglądały dobrze. Jednak barwa nadwozia była już nieco „dziadkowa”. W tym przypadku dalekowschodni producent postawił na modniejsze połączenie barw. Bo o ile nadwozie było białe, o tyle dach oraz np. felgi polakierowano już połyskującą czernią. A to tworzy efektowne i rzucające się w oczy zestawienie.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid - z turbinami, ale we… wnętrzu!

Nadwozie nowej Toyoty RAV4 AWD-i jest mocno geometryczne. Geometria rządzi jednak również designem kabiny pasażerskiej. Czy to źle? Nie, w żadnym razie. Za sprawą połączenia prostych linii konsola japońskiego SUV-a robi wrażenie ułożonej i ergonomicznej. A to jeszcze nie koniec zalet tego wnętrza. Świetnie prezentuje się duża gałka zmiany biegów zapożyczona ze starych Lexusów. I bardziej od niej podobają mi się wyłącznie pokrętła nawiewów w kształcie turbin - wyglądają jak milion dolarów, a do tego są duże i funkcjonalne - można je obsługiwać nawet w dwupalczastych rękawiczkach.

Test: Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD-i - czteropędna i hybrydowa Test: Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD-i - czteropędna i hybrydowa Autor: Kuba Brzeziński

W testowym egzemplarzu podobały mi się też wstawki na fotelach - nadawały kolorystyce charakteru oraz standardowy, niebieski przycisk odpalania układu napędowego. Niewątpliwym plusem Toyoty RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force jest też przestronność. I w pierwszym, i drugim rzędzie foteli zasiądą wysokie osoby. To oznacza, że tym autem nie trzeba podróżować wyłącznie z dziećmi, ale też można zabrać na dłuższy wyjazd np. znajomych. A to jeszcze nie koniec, bo elektrycznie unoszona klapa ukrywa przepastny bagażnik. Do linii okien kufer mieści 580 litrów. Spokojnie zmieści zatem więcej niż dwie duże walizki.

Toyota RAV4 - nowoczesny SUV z odrobiną japońskiego oldskulu

Wady? Toyota RAV4 mogłaby postawić na nieco wyższą jakość materiałów. Tak, Japończycy wykonali obicia ze skóry, jednak… syntetycznej. Materiał okaże się z pewnością trwały. Niestety jest nieco mało estetyczny i odstaje od tego co proponuje europejska konkurencja. Po drugie fajnym pomysłem jest połączenie ekranu z analogowymi wskaźnikami na tablicy zegarów. Za pomocą wskaźników można np. precyzyjnie obserwować sposób pracy układu hybrydowego. Fajnie by jednak było, gdyby ekran okazał się nieco bardziej zaawansowany i atrakcyjniejszy graficznie.