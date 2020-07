Bryłą Volkswagena T-Roca zdecydowanie rządzi geometria. I choć całość jest mocno uporządkowana, Niemcy postawili też na kilka ciekawych akcentów. Pierwszym i najbardziej zauważalnym jest kształt tyłu - ten nie wygląda jak w SUV-ie, a hatchbacku. Przez to T-Roc daje namiastkę jazdy SUV-em coupe. Po drugie bardzo dobrze wyglądają wybrzuszenia na tylnych nadkolach. Nadają autu charakteru, sprawiają, że karoseria jest optycznie szersza, a do tego dość ciekawie kłócą się z prostą linią akcentową idącą zaraz ponad obrysem klamek. Trzecim akcentem jest… żółty lakier. Za jego sprawą Volkswagen choć ułożony, ma odrobinę szaleństwa.

Volkswagen T-Roc - wnętrze auta jest wyjątkowo trwałe!

Kierowca, który miał styczność z samochodami grupy Volkswagena, w żadnym razie nie będzie zaskoczony wyglądem kabiny pasażerskiej. Do takiej stylistyki przyzwyczaił kierowców chociażby Golf czy Tiguan. Skutek? Tak, wnętrze jest być może nieco nudne, z drugiej strony ciężko znaleźć mu równych pod względem ergonomii czy intuicyjności obsługi. Bardzo ważną zaletą Volkswagena T-Roca jest też szeroki zakres regulacji fotela i kierownicy. Wady? W aucie jest trochę za mało miejsca na tylnej kanapie. Dzieci w drugim rzędzie foteli poczują się dobrze. Dorośli nieco gorzej - szczególnie jeżeli kierowca i pasażer z przodu będą wysocy.

Test: Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150 KM DSG - racjonalny, ale… nie do końca!

W testowym T-Rocu zaskoczyło mnie jednak coś innego. Gdy wsiadłem do samochodu, zapachniało nowością. Do tego skóra na kierownicy czy gałce zmiany biegów miały fabryczną chropowatość (nie były wytarte), a fotel kierowcy nie miał żadnych zagnieceń. To sprawiło, że początkowo nie mogłem uwierzyć w przebieg auta - licznik pokazywał bowiem 54 tysiące kilometrów. Co się okazało? Żółty T-Roc przed moimi jazdami był eksploatowany jako samochód długodystansowy w jednej z redakcji. A spory przebieg i nienaruszona kabina dają jedno świadectwo - wnętrze Volkswagena powinno być naprawdę trwałe!

Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG - czy to dobry układ napędowy?

Pod maską testowego SUV-a pracował sprawdzony układ napędowy. Niemcy połączyli potencjał 150-konnego silnika 1.5 TSI ACT z 7-biegową przekładnią DSG. Zalety? Benzyniak przy spokojnej, miejskiej jeździe pracuje cicho. Do tego jest przyzwoicie oszczędny - podczas testu średnie spalanie sięgnęło 7,4 litra. Wady? Choć i silnik, i przekładnia są nowoczesne, niezbyt dobrze się komunikują. A mam na myśli to, że gdy podczas ruszania spod świateł puścicie hamulec i dodacie gazu, na początku nie zadzieje się nic, a później pojawi się szarpnięcie. To denerwujące - szczególnie że podobny efekt nie występuje np. w przypadku układu napędowego 2.0 TSI DSG.