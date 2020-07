Opel Astra nie jest rynkową nowością. Model został zaprezentowany w roku 2015. Czemu zatem pojawił się w teście? Bo Niemcy zdążyli go liftingować. Modernizacja ma dla kierowcy dwie dobre informacje. Po pierwsze stylistom nie specjalnie chciało się przemęczać. A to oznacza, że zmieniły się wyłącznie detale. Po drugie Astra nadal prezentuje się tak samo dobrze jak w roku 2015. Hatchback ma dynamicznie poprowadzoną linię maski, boczną i dachu. Do tego ma skupione i groźne reflektory, robi wrażenie za sprawą zgrabnego „tyłeczka” oraz nie zagubiła lakierowanego na czarno łącznika między szybą tylnych drzwi a klapą bagażnika.

Zobacz również: Test: Opel Corsa 1.2 Turbo 100 KM GS Line - polubisz ją, ale nie za sportowy charakter!





Opel Astra K - rodzinne i funkcjonalne auto

Konsola Opla Astry stawia na obłości. Te mają podkreślać nowoczesny charakter auta. Poza tym Niemcy poszli w stronę minimalizmu. W porównaniu z poprzednikiem, na desce rozdzielczej nie ma wysypu przycisków. Ekran dotykowy? Ten po przejściu do głównego menu wygląda trochę zbyt ubogo. Rozumiem istotę pomysłu polegającego na zgromadzeniu ikon w górnym, lewym rogu. Z drugiej strony taki układ pozostawia duże i puste pole na wyświetlaczu. Mocną zaletą Opla Astry K jest funkcjonalność. W tunelu centralnym pojawiają się praktyczne schowki, a podłokietnik ma głęboką i pojemną skrytkę.

Opel Astra 1.2 Turbo 130 KM M6 Test: Opel Astra 1.2 Turbo 130 KM M6 - nie tylko czerwona, a biało-czerwona! Autor: Kuba Brzeziński

Opal Astra jest modelem przestronnym. W jego kabinie bez problemu zmieszczą się cztery dorosłe osoby. Poza tym do dyspozycji pasażerów pozostaje 370-litrowy bagażnik. Po zajęciu miejsca za kierownicą prowadzący odkryje miękkie i miłe w dotyku materiały wykończeniowe oraz… świetny fotel AGR. Można go idealnie dopasować do każdej sylwetki - a wtedy otacza ciało jak trochę za ciasna kurtka. I choć mam wrażenie, że kierownica Astry 1.2 Turbo jest trochę za duża, a gałka zmiany biegów wręcz monstrualna, obydwa elementy dobrze leżą w dłoniach podczas jazdy. Uwagi? Przekładnia zmiany biegów mogłaby pracować nieco precyzyjniej. Nieco archaicznie wyglądają też klasyczne zegary ukryte w stylowych tubach - zdradzają nieco wiek Astry.

Zobacz również: Silnik 1.2 PureTech - awarie, problemy, opinie

Opel Astra 1.2 Turbo - niemieckie auto i francuski silnik PureTech

Na szczycie grilla umieszczone zostało niemieckie logo. Zaraz zanim pracuje jednak… francuski silnik. Opel jednostkę spod maski Astry K nazywa 1.2 Turbo. W nomenklaturze koncernu PSA nazwa to jednak 1.2 PureTech. W tym przypadku motor oferuje 130 koni mechanicznych i współpracuje z manualną skrzynią biegów. Jak pracuje? W dolnym rejestrze obrotów jego chęć do przyspieszania jest raczej mizerna. Jednostka łapie jednak wiatr w żagle już w okolicy 2000 obr./min., a wtedy być może nie rwie do przodu, ale przyspiesza naprawdę optymalnie. Najlepiej osiągi Astry 1.2 Turbo czuć w trasie. Opel uwielbia np. wyprzedzanie.