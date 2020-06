Jeszcze dekadę temu Seat miał dość poważny problem. A tym były braki… modelowe. Na szczęście Hiszpanie odrobili lekcje. A ich elementem była prezentacja w roku 2018 dużego SUV-a segmentu D. Tarraco to bliźniak Skody Kodiaq i wydłużonego Volkswagena Tiguana. Na tle wewnętrznych konkurentów jedno Seatowi trzeba przyznać. Wygląda naprawdę dobrze. Nie jest tak toporny chociażby jak czeski SUV. I choć ma linię boczną identyczną jak w Tiguanie, pas przedni został oparty o dużą chłodnicę o charakterystycznym kształcie oraz… wkurzony wzrok kobry.

Seat Tarraco: bagażnik ma 760 litrów!

Gdy kierowca patrzy na Tarraco z oddali, SUV nie wydaje się taki duży. Jego rozmiar da się zauważyć dopiero przy bliższym przyjrzeniu. I być może Seatem nie jest łatwo manewrować na ciasnym parkingu, nadwozie oferuje inną zaletę. A ta dotyczy przestrzeni! W konfiguracji 5-osobowej osoby siedzące w drugim rzędzie foteli otrzymają wystarczającą ilość miejsca na kolana i nad głową. Dodatkowo do dyspozycji podróżujących będzie pozostawać przepastny bagażnik. Kufer liczy aż 760 litrów! Pojemność spada do 230 litrów przy rozłożonym trzecim rzędzie siedzeń oraz rośnie do 1655 litrów, gdy autem podróżują dwie osoby.





Seat Tarraco Test: Seat Tarraco 2.0 TSI 190 KM DSG 4Drive - komfortowy jak… nie-Seat! Autor: Kuba Brzeziński

Kabina pasażerska Seata Tarraco nie powinna zaskoczyć nikogo, kto miał do czynienia m.in. z Atecą. Konsola jest dobrze zaplanowana, ergonomiczna i stosunkowo prosta. Nie ma tu gąszczu niezrozumiałych przycisków, a najbardziej skomplikowane jest menu… komputera pokładowego. Tak, stylizacja wnętrza być może nie poraża. Z drugiej strony sprawdza się w codziennej eksploatacji. Tej ergonomii kierowca praktycznie nie musi się uczyć. Zastrzeżenia? Tak naprawdę mam jedno. Bo choć plastiki są miękkie, a detale dobrze spasowane, nie spodobała mi się tapicerka foteli.

Tapicerka w Tarraco nie jest przesadnie ładna…

Szary materiał wygląda trochę tak, jakby został Volkswagenowi jeszcze po produkcji Passata B4. Z pewnością okaże się solidny i odporny na zużycie. Z drugiej strony nie uatrakcyjniają go nawet wstawki z brązowej alkantary. Zalety? Seat Tarraco w wersji testowej został wyposażony w trzeci rząd foteli. Te są adresowane głównie do dzieci. Mimo wszystko zwiększają możliwości SUV-a, a co więcej, dostęp do nich jest naprawdę łatwy. Kierowca może nie tylko odchylić fotel w drugim rzędzie, ale również go przesunąć. W ten sposób pasażerowie zajmą miejsce w wygodny sposób.