Sylwetka trzeciej generacji Superba jest świetnie znana kierowcom. To zestaw prostych i lejących się linii, którzy tworzy design nowoczesnego, ale i eleganckiego liftbacka. Co zmieniło się po liftingu? Tak naprawdę głównie światła przednie i tylne oraz grill (w wersji testowej polakierowany na czarno). Czy zmiany poszły na plus? Bez wątpienia tak. Za ich sprawą Skoda otrzymała nieco groźniejsze spojrzenie. Jeżeli chodzi o model testowy, to stylistycznie przypomina wersję RS np. Octavii. Na sportowy wygląd można się jednak oszukać. Bo choć wersja dostarczona przez Skodę była napędzana topowym benzyniakiem, równie dobrze pod maską może pracować silnik 1.5 TSI.

Skoda Superb - jej drugie imię to… przestrzeń!

Nadwozie Skody Superb jest długie i szerokie. A to sprawia, że cztery osoby mogą podróżować tym autem w naprawdę komfortowych warunkach. Na tym jednak nie koniec, bo potężna klapa tylna ukrywa jeszcze bardziej potężny bagażnik! Kufer jest foremny i już w ustawieniu standardowym oferuje przestrzeń na poziomie 625 litrów. A to chyba rekord w segmencie D. Niewątpliwym plusem Superba po liftingu jest cała masa schowków. W konsoli pojawia się przestrzeń na telefon (posiada nawet ładowarkę indukcyjną), na tunelu centralnym zarysowane zostały uchwyty na kubki (mieszczą także duży kubek z kawą ze stacji!), a w drzwiach pojawiają się spore kieszenie na drobiazgi.

Skoda Superb Sportline 2.0 TSI 272 KM 4x4 Test: Skoda Superb Sportline 2.0 TSI 272 KM 4x4 - nie idealny, ale… bardzo dobry! Autor: Kuba Brzeziński

Przestrzeń to jedno. Funkcjonalność drugie. Jakie jeszcze zalety ma kabina nowej Skody Superb? Bardzo spodobało mi się wyśmienite wygłuszenie. O tym, że samochód jedzie dość szybko, pasażerowie mogą się przekonać głównie za sprawą momentalnie zmieniających się obrazków za szybami. Nie ma żadnych mocnych szumów czy hałasów. Poza tym Superb to teraz synonim jakości. Konsola jest precyzyjnie złożona i w dużej mierze miękka. A fotel… ten był wyśmienity. Po pierwsze został obity miłą w dotyku alkantarą. Po drugie po pełnym ustawieniu sprawia wrażenie, jakby został uszyty na miarę. Po trzecie dobrze komponuje się ze spłaszczoną u dołu, sportową kierownicą.

Nowa Skoda Superb. Czego w niej brakuje?

Niestety od kwestii jakości w Skodzie Superb Sportline są pewne odstępstwa. Przykład? Szyberdach wyraźnie trzeszczał podczas pokonywania nierówności. A to w segmencie D znacząca wada! Na tym problemy z oknem dachowym jednak nie kończą się. Gdy patrzy się na nie z zewnątrz, wydaje się duże i szerokie. Od strony wnętrza otwór w dachu przypomina klasyczny szyberdach, a nie dach panoramiczny. Poza tym Skoda zapomniała np. o elektrycznie zasuwanej rolecie. Czego jeszcze brakuje w Superbie? Osobiście zaskoczył mnie fakt, że w aucie nie ma np. kamery 360 stopni. I nie mam jej nie tylko na liście wyposażenia modelu testowego, ale też nie znajdziecie jej w cenniku!