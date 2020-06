Test: Opel Corsa 1.2 Turbo 100 KM GS Line - polubisz ją, ale nie za sportowy charakter!

Być może nadwozie nowej Corsy nie jest przesadnie wyraziste, mimo wszystko rzuca się w oczy i okazuje się po prostu ładne. W przeciwieństwie do poprzednika mały Opel odrzucił toporność kształtów i postawił na przymrużone oczy z przodu, krótkie drzwi tylne i zgrabny tył. I choć bazowe felgi 16-calowe nie mają porywającego wzoru, wersje GS Line można zostawić z innym, ciekawym dodatkiem. Mowa o czarnym wykończeniu dachu. Pakiet „Czarny dach” wymaga co prawda dopłaty wynoszącej 2100 złotych, mimo wszystko świetnie dopełnia czerwoną barwę metaliczną i nadaje małemu hatchbackowi charakteru.

Test: Corsa GS Line - fotele warte milion!

Choć podczas testu miałem do czynienia z wariantem GS Line, linia nadwozia nie przejawiała tak właściwie mocno sportowego charakteru. Coś innego można jednak powiedzieć o kabinie pasażerskiej. Pierwszym jej punktem są fotele przednie. Mają czerwony pasek idący przez sam środek siedziska - przypominający trochę suwak, a do tego są sportowe. Można je ustawić naprawdę nisko, a do tego dobrze trzymają ciała nawet szczuplejszych pasażerów w zakręcie. Siedziska są stosunkowo twarde. Czy to oznacza, że podczas dalszych wyjazdów będzie bolał kręgosłup? Nic z tych rzeczy!

Jakość wykończenia jest naprawdę dobra. A przez to ta kabina aż… nie pasuje do Corsy! W przeciwieństwie do poprzedników plastiki nie trzeszczą i choć są twarde, okazują się przyjemne w dotyku. Poza tym bardzo spodobały mi się spartańsko proste zegary - są czytelne i mają przejrzysty komputer pokładowy. Na plus zapisuję też ekran systemu multimedialnego - tak, jest nieco powolny, z drugiej strony ma niespotykaną w segmencie B wielkość. Co z ilością przestrzeni? W tej kwestii Corsa wypada przeciętnie - identycznie jak np. bratni Peugeot 208. Z tyłu odnajdą się raczej niżsi pasażerowie, podczas gdy bagażnik mieści zaledwie 309 litrów.

Opel Corsa GS Line - tylko czy aż 100 koni?

Jednostka napędowa bez wątpienia jest jedną z mocniejszych stron nowego Opla Corsy. Czemu? Powody są trzy. Po pierwsze zaskakuje dynamiką! Choć benzyniak ma 100 koni mechanicznych, przyspiesza naprawdę wyśmienicie. Sprint do pierwszej setki trwa 9,9 sekundy - podczas jazdy kierowca odnosi jednak wrażenie, że czas jest krótszy. A wszystko w dużej mierze za sprawą momentu obrotowego wynoszącego 205 Nm. I choć wartość jest dość wysoka, a do tego dostępna już przy 1750 obr./min., siła jest rozwijana harmonijnie i równomiernie. W efekcie nie ma żadnych szarpnięć czy problemów z utrzymaniem trakcji przednich kół.