Test: Skoda Kamiq Style 1.0 TSI 115 KM - crossover na co dzień

Jedno Skodzie Kamiq muszę przyznać. Nadwozie crossovera wygląda naprawdę dobrze - jest nowoczesne i zgrabne, ale nie przesadzone. Tak, ma nieco „azjatyckie” oczy. Z drugiej strony nie brakuje mu muskularnych przetłoczeń, które nadają czeskiej karoserii nieco charakteru. Lakier? Barwa o nazwie szary quarz początkowo wydawała mi się mało ciekawa i raczej nijaka. Zdanie zmieniłem dopiero w momencie, w którym postawiłem samochód na słońcu. Wtedy lakier metaliczny zaczął fajnie połyskiwać. Delikatne zastrzeżenia można mieć do wyglądu tyłu. Ten wygląda tak, jakby miał zbyt wysoko zarysowane lampy.

Test: Skoda Kamiq - kompaktowy na zewnątrz, duży w środku

Nadwozie Skody Kamiq choć muskularne, nie jest przesadnie duże. W ten sposób crossovera łatwo zaparkować w mieście. Ale co z przestrzenią? Auto jest kompaktowe na zewnątrz i duże w środku. Kamiqiem Style podróżować może czterech dorosłych pasażerów - i każdy będzie miał wystarczającą ilość miejsca na nogi i nad głową. To zatem idealny środek transportu dla rodziny w mieście. Nie można narzekać również na wielkość bagażnika. Kufer w ustawieniu standardowym ma 400 litrów pojemności, a do tego bardzo foremne kształty. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1395 litrów.

Stylistycznie deska rozdzielcza Skody Kamiq nie jest daleka od tego, do czego Czesi przyzwyczaili nas np. w Scali. Konsola składa się tak naprawdę z dużego ekranu i panelu sterowania klimatyzacją. Jeżeli dodać do tego ekran pojawiający się zamiast zegarów, kierowca otrzymuje sterylne środowisko pracy, które ma tak naprawdę tylko jeden wyznacznik. A tym jest… ergonomia! Sterowanie funkcjami w Kamiqu jest intuicyjne. Przeszkadzać może tak naprawdę tylko jedna rzecz - momentami powolnie działający system multimedialny. Materiały? Choć plastiki są dobrze spasowane, momentami bywają naprawdę twarde - np. na drzwiach.

Skoda Kamiq 1.0 TSI - układ napędowy jest udany

Pod maską testowej Skody Kamiq Style pracuje litrowy silnik TSI. Motor ma 3 cylindry, 115 koni mechanicznych i został sparowany z 6-biegową przekładnią manualną. O tym układzie napędowym powiedziałem już wiele - spotkałem się z nim pod maską Scali, Polo czy T-Crossa. I co najważniejsze, w Kamiqu jest nadal tak samo kulturalny, dynamiczny i oszczędny. Choć to konstrukcja 3-cylindrowa, rodowód ten da się poznać głównie za sprawą charakterystycznego warkotu - i to też na wyższych obrotach. Poza tym crossover chętnie wyrywa do przodu i jest wystarczająco dynamiczny zarówno w mieście, jak i trasie.