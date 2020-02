Karoseria Skody Scali prezentuje się dość efektownie. Nie do końca przypadł mi do gustu przód auta - moim zdaniem zbyt mocno schodzi się ku dołowi. Z drugiej strony świetnie prezentuje się powiększona szyba w tylnej klapie - to opcja! Niewiele da się zarzucić również mocno wyakcentowanej linii bocznej oraz dość agresywnym światłom zastosowanym w tylnej części. Poza tym kompaktowa Czeszka robi świetne wrażenie wieczorem. To wtedy auto odpala LED-owe lampy z przodu i z tyłu oraz w świetle odbłysków z efektownego, niebieskiego lakieru ma najmocniej podkreśloną dynamikę i charakter linii nadwozia.

Skoda Scala Style - kabina w stylu minimum!

Podczas zajmowania miejsca w kabinie pasażerskiej Skody Scali Style 1.0 TSI DSG można odnieść wrażenie, że projektantom tej przestrzeni przyświecała idea przede wszystkim ascetycznego stylu. Oczywiście są tu dwa kolorowe ekrany - w tym jeden zamiast zegarów, ale z drugiej strony ilość przycisków i pokręteł została ograniczona do minimum. Minimalistyczna jest też forma stylistyczna - a przecież testowałem topową wersję. Skoda dość szybko jednak nadrabia braki chociażby ergonomią czy intuicyjną obsługą. A to jeszcze nie koniec, bo warto wspomnieć o wysokiej jakości materiałów. Plastiki są w większości miękkie, a tapicerka foteli miła w dotyku.

Test: Skoda Scala Style 1.0 TSI 115 KM DSG - Golf z Mlada Boleslav? Autor: Kuba Brzeziński

Siedziska są wyłożone dobrym materiałem, ale też choć twarde, nie męczą pleców podczas jazdy. Dodatkowo Skoda Scala jest naprawdę przestronna. Tylna kanapa jest miejscem, w którym spokojnie zmieszczą się nawet wysocy pasażerowie. A do tego do dyspozycji podróżujących nadal pozostaje bagażnik o podstawowej pojemności sięgającej 467 litrów - a to chyba jeden z rekordów w segmencie C! Świetnym dodatkiem jest też dach panoramiczny. Doświetla wnętrze i potęguje poczucie przestronności. Z drugiej strony ma na tyle dobry filtr, że z zewnątrz wygląda jak zwykły dach… pomalowany na czarno.

Skoda Scala - niektóre rozwiązania są dość dziwne

Co z wadami wnętrza Skody Scali Style 1.0 TSI? Znalazłem kilka. Po pierwsze ekran multimedialny, w którym ukryta została większość opcji auta działa dość powolnie zaraz po rozruchu. To nowy system w czeskich autach - być może wymaga jeszcze nieco dopracowania. Po drugie choć klimatyzacja ma swój panel - z przyciskami i pokrętłami, tryb dualny trzeba uruchamiać już za pomocą dotykowego wyświetlacza. To rozwiązanie dość specyficzne. Po trzecie w aucie testowym coś potrzaskiwało na konsoli po stronie pasażera w okolicy szyby. Dźwięki może nie były denerwujące, ale warte odnotowania.