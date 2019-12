Test: Skoda Karoq Sportline 2.0 TSI 190 KM DSG - czy SUV może być sportowy?

Opowieść o teście Skody Karoq zacznę dość nietypowo. Bo w pierwszej kolejności napiszę o… wnętrzu! Kierowca po otwarciu drzwi SUV-a w pierwszej kolejności odkryje zalety foteli. Te nie tylko wyglądają świetnie, ale równie świetnie sprawdzają się w czasie jazdy. Dobrze obejmują ciało pasażera i gwarantują mu stabilną pozycję podczas pokonywania zakrętów. Właściciela Skody urzec mogą też materiały. Praktycznie nie ma tu twardych plastików, a wszystkie części konsoli są miłe w dotyku i dobrze spasowane. Pasażerowie nie będą mogli narzekać również na ilość miejsca. W kabinie zmieszczą się cztery dorosłe osoby i przeszło 520 litrów bagażu.

Test: Skoda Karoq Sportline 2.0 TSI 190 KM DSG Autor: Kuba Brzeziński

Skoda Karoq Sportline - kierowcę wita… projektor!

Skoda jeszcze dwie dekady temu była po prostu tanim środkiem transportu. Dziś zdecydowanie zyskuje na jakości i lifestylowym charakterze. Dowód? Po otwarciu drzwi testowego Karoqa Sportline na chodniku wyświetlany jest napis Skoda. Projektorem jeszcze niedawno był zarezerwowany wyłącznie dla samochodów luksusowych! Co z wadami? Raczki na drzwiach trzeszczą - szczególnie wtedy gdy łapie się je podczas zamykania drzwi. Poza tym błyszczące plastiki w dolnej części konsoli centralnej są podatne na zarysowania, a zawieszenie przednie resoruje nierówności zdecydowanie zbyt głośno.

O karoserii Skody Karoq nie chciałem mówić w pierwszej kolejności celowo. A głównie dlatego, że nie do końca rozumiem pomysł stylistyczny Czechów. O ile dość klasyczna bryła bez wątpienia ma i zachowane proporcje, i może się po prostu podobać, o tyle zastrzeżenia mam głównie do pasa przedniego z podzielonymi lampami. Tak, bez wątpienia stał się wyróżnikiem aut Skody. Mimo wszystko ja jeszcze nie zdążyłem do końca do niego przywyknąć. Najlepszy akcent nadwozia? Bez wątpienia jest nim głębokie wklęśnięcie pojawiające się na linii bocznej. To nadaje Karoqowi charakteru. Poza tym świetny był lakier. Stonowany srebrny okazywał się dyskretny, ale mienił się w słońcu.

Skoda Karoq Sportline 2.0 TSI 190 KM DSG. Benzyniak przyjemnie powarkuje

Czesi podczas produkowania testowej Skody Karoq Sportline postawili na sprawdzoną jednostkę napędową. Pod maską SUV-a ląduje 2-litrowy benzyniak TSI - ten który debiutował pod maską Golfa GTI piątej generacji. Motor jest zestawiony z czteronapędem oraz 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową typu DSG. Karoq bez wątpienia nie jest demonem prędkości. Mimo wszystko czas przyspieszenia na poziomie 7,3 sekundy robi wrażenie. Jeszcze bardziej wrażenie robi jednak coś innego. Chodzi o dźwięk pracy silnika. Za każdym razem gdy kierowca wciśnie pedał gazu motor generuje gardłowe powarkiwanie.