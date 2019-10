Test: Volvo V60 T6 AWD R-Design 310 KM - prowadzi się jak hot-hatch

Volvo od lat dopracowuje stylizację, w której prostota przeplata się z przetłoczeniami. Właśnie dlatego V-sześćdziesiątka jest prosta, ale nie ascetyczna, nowoczesna, ale nie awangardowa oraz elegancka, ale mimo wszystko dość skromna. Testowe Volvo V60 T6 miało nadwozie wykończone lakierem o nazwie bursting blue. Hipnotyzujący niebieski jest zarezerwowany wyłącznie dla wersji R-Design. Do tego wymaga dopłaty wynoszącej 5200 złotych. Jest jednak warty każdej złotówki z tej kwoty! Rzuca się w oczy, pięknie mieni się w słońcu i sprawia, że rodzinny Szwed wygląda naprawdę rasowo.

Volvo V60 T6 AWD R-Design - dźwignia niczym w… myśliwcu!

Kabina pasażerska Volvo V60 T6 AWD R-Design jest raczej ascetyczna stylistycznie. Linie są proste, podczas gdy konsolę dominuje duży ekran systemu multimedialnego. W tej przestrzeni nie zabrakło jednak miejsca na kilka wysmakowanych akcentów. Bardzo dobrze wyglądają kratki nawiewów. Są zmyślnym dodatkiem. Poza tym centralny zamek podczas blokowania i odblokowywania się wydaje dźwięk trochę przypominający wystrzał małego kapiszonu, podczas gdy do rozruchu i gaszenia jednostki napędowej służy specjalna dźwignia. Tą trzeba nie nacisnąć, a przekręcić w lewą stronę.

Volvo V60 T6 AWD R-Design jest mocnym i świetnie wyposażonym modelem. To jednak nadal rodzinne kombi. Jak zatem wygląda kwestia przestrzeni? Tej jest pod dostatkiem i to zarówno w pierwszym, jak i drugim rzędzie foteli. Przestronny jest też bagażnik. W ustawieniu podstawowym dysponuje on przestrzenią załadunkową o pojemności 529 litrów. Zmyślne gadżety? Dla przykładu roletę w bagażniku za sprawą specjalnej szyby można ustawić nieco wyżej niż normalnie. To pozwala bardziej załadować kufer podczas rodzinnego wyjazdu bez obawy, że np. w czasie mocnego hamowania któryś z przedmiotów wleci do kabiny.

Volvo V60 T6 AWD R-Design - jak na prywatnym koncercie…

W aucie testowym jedną z największych zalet kabiny pasażerskiej był… system audio. Zestaw 13 głośników o mocy 600 watów opracowanych przez firmę Harman Kardon gwarantuje idealną jakość dźwięku. Jak idealną? Kierowca słuchając muzyki podczas jazdy czuje się zupełnie tak, jakby wykupił sobie udział w prywatnym koncercie. Dla przykładu gdy słucha Lady Pank, ma wrażenie że Janusz Panasewicz wykonuje swoje utwory wprost z tylnej kanapy. Tak, system nie jest tani i wymaga dopłaty 3740 złotych. To jednak bez wątpienia jedna z najlepszych inwestycji na liście opcji!