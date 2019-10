Test: Renault Talisman Grandtour Intens Blue dCi 150 - po prostu go polubisz!

Stylizacja Renault Talismana Grandtour jest typowo… francuska! Przód został zdominowany przez potężny grill, mocno przetłoczoną maskę i masywne lampy. Samochód prezentuje się dobrze i naprawdę bogato. Rzuca się w oczy, a do tego łączy nowoczesność z odpowiednią porcją elegancji. Co niezwykle ważne podczas jazdy w mieście, „nos” kombiaka jest osadzony niezwykle wysoko. To oznacza mniej więcej tyle, że kierowca może parkować przodem przy krawężników bez obawy o podrapanie dolnej części zderzaka. Talisman jest duży i kierowca to czuje w czasie jazdy. Mi jednak rozmiary auta absolutnie nie przeszkadzały.

Test: Renault Talisman Grandtour - zupełnie jak w domu!

Osoba, która miała styczność ze współczesnymi Renault, w kabinie pasażerskiej Talismana poczuje się jak w domu! Deska rozdzielcza jest praktycznie identyczna jak w Megane, Scenicu czy Kadjarze. Tak, być może ekrany pozostawiają sporo do życzenia w kwestii grafiki, jednak temu autu nie da się odmówić jednego. Obsługa systemu multimedialnego jest naprawdę intuicyjna, a do tego pracuje on sprawnie i bez zbędnej zwłoki. Ilość przestrzeni? Tej w Renault Talisman Grandtour nie zabraknie. Auto pomieści cztery dorosłe osoby, a 572-litrowy bagażnik będzie dosłownie połykał kolejne bagaże.

Zobacz również: Test Renault Talisman 1.6 dCi 160 KM Initiale Paris

Fajnym rozwiązaniem jest stworzenie otwieranej półki w kufrze. Dzięki niej małe bagaże nie będą się przemieszczać po przestrzeni załadunkowej w czasie jazdy. Poza tym na uwagę zasługują fotele. Te są obszerne i naprawdę mięsiste. A do tego miękkie materiały wykończeniowe - w tym wnętrzu jest naprawdę mało twardych plastików. Zastrzeżenia? Fotel kierowcy jest zbyt płaski. Nie gwarantuje praktycznie żadnego podparcia bocznego. Nieładny jest też welur zastosowany na fotelach - wygląda staromodnie. Całości dopełniają nie zawsze przemyślane wykończenia. Przykład? Schowek przy skrzyni biegów ma delikatne zamknięcie, które z pewnością zepsuje się po kilku latach.

Test: Renault Talisman Grandtour Intens Blue dCi 150 - po prostu go polubisz! Autor: Kuba Brzeziński

Test: Renault Talisman Grandtour Intens Blue dCi 150 - co z tym dieslem?

Diesel o pojemności na poziomie 1.7 litra choć korzysta z wtrysku typu common rail oraz posiada filtr cząstek stałych i koło dwumasowe, jest trochę wykonany w zgodzie ze starymi zasadami. Co to oznacza? Pracuje dość głośno, a do tego nabiera ochoty do dynamicznej jazdy dopiero od drugiego przełożenia. To na szczęście jeszcze nie oznacza, że Renault Talisman Grandtour 1.7 Blue dCi jest powolny. Być może nie nadaje się do wyścigów spod świateł. Z drugiej strony dynamikę ma absolutnie wystarczającą np. do bardzo sprawnego wyprzedzenia ciężarówki w trasie.