Test: Renault Megane GrandCoupe Intens TCe 140 FAP - wart swojej ceny

Megane to przecież hatchback! Co zatem w gamie modelu robi sedan? Pierwsza generacja francuskiego hitu sprzedaży stworzyła wizerunek nadwozia czterodrzwiowego jako bardziej stonowanego. Obecny model postanowił zerwać z tym połączeniem. GrandCoupe jest nowoczesny, dynamiczny i bardzo… masywny. Długie nadwozie zostało mocno upodobnione do większego Talismana. A to dość sprytny zabieg stylistyczny. W jego wyniku kupujący ma wrażenie, że dostaje więcej za mniej. Kolejne plusy? Stylizacja przodu jest niezwykle charakterystyczna. Za sprawą dużych reflektorów i świateł do jazdy dziennej w kształcie położonej litery U, Renault nie da się pomylić z żadną inną marką.

Renault Megane GrandCoupe Intens TCe 140 FAP: bagażnik ma 550 litrów

Drugim imieniem kabiny pasażerskiej powinna być przestrzeń! Renault Megane GrandCoupe oferuje wystarczającą ilość miejsca dla czterech dorosłych pasażerów, a do tego daje dostęp do 550-litrowego kufra. Osoby podróżujące na pokładzie francuskiego sedana ucieszy jeszcze jeden fakt - wnętrze jest pełne praktycznych i pojemnych schowków. Przykład? Kieszeń na rękawiczki umieszczona przed fotelem pasażera jest wprost przepastna! Na plus 4-drzwiowemu Megane zapisać warto jeszcze jedną rzecz - materiały wykończeniowe na konsoli centralnej. Być może nie zawsze są miłe w dotyku, jednak w dużej mierze okazują się miękkie i dobrze spasowane.

Nadwozie jest bardzo rozbudowane pod względem drobiazgów stylistycznych. Kabina pasażerska choć korzysta z nowoczesnych zdobyczy techniki w postaci chociażby dużych ekranów, jest w dużej mierze ascetyczna. To źle? Nie do końca. Prostota ułatwia obsługę, a ułatwiona obsługa oznacza wysoki poziom ergonomii. Wady Renault Megane GrandCoupe? Welur, którym zostały wykończone fotele nie prezentuje się najlepiej. Dużo bardziej pasowałby do Megane z lat dziewięćdziesiątych. Poza tym uchwyt na kubki na konsoli centralnej choć jest regulowany, nie posiada… blokady. To oznacza, że regulacja przy jednym kubku kawy jest po prostu mało skuteczna.

Renault Megane TCe 140 FAP - moment obrotowy jak w… dieslu!

Silnik zamontowany pod długą maską Renault Megane GrandCoupe ma 4 cylindry i 16 zaworów. Motor ma oznaczenie TCe 140 FAP. Co to oznacza? W pierwszej kolejności moc na poziomie 140 koni mechanicznych. W drugiej doładowanie, bezpośredni wtrysk paliwa oraz obecność filtra cząstek stałych typu FAP. Benzyniak stanowi jedną z większych zalet auta. Tak, w pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że cierpi na chroniczny brak mocy. Efekt turbo dziury trwa jednak wyłącznie chwilkę. A po jej minięciu na obrotomierzu pojawia się 1600 obr./min. i zupełnie jak w dieslu do akcji wkracza maksymalny moment obrotowy o wartości 240 Nm.