Test: Volvo 2.0 S90 T8 Inscription - 390 KM

O samym S90 pisaliśmy już wcześniej (m.in. test Tomka Korniejewa), tu postaram się skupić na tej specyficznej wersji, która obecnie trafiła do redakcji.

Odbiór ogólny

Niezależnie od wyposażenia czy wariantu, S90 niespecjalnie się zmienia. Gdyby zdjąć z testowanego egzemplarza plakietkę T8 (znając oznaczenia Volvo wiadomo, że dzięki niej że mamy do czynienia z czymś mocnym) nie odróżnimy go od mniej “wyczynowej” wersji. Nie ma obniżonego zawieszenia, nie ma spojlera czy szpery… są za to 390 konie mechaniczne łącznej mocy obu silników.

Volvo S90 T8 - Inscription - 390 KM Autor: Adam Kret

Samochód ma przez to trochę usypiający czujność charakter - wiele osób może nie spodziewać się po dostojnej limuzynie nagłego wystrzelenia do przodu i zniknięcia za horyzontem. A S90 w wariancie T8 to potrafi, rozpędzając się do “pierwszej setki” w 5.1 sekundy, nie ma też większych oporów przed osiągnięciem drugiej. To wszystko zaś dzięki raptem 2 litrom benzynowego motoru i malutkiemu, 86 konnemu silnikowi elektrycznemu napędzającego tył.

Wygląd zewnętrzny

Volvo S90 w obecnej formie to auto duże i dostojne o dość stonowanej stylistyce, która może, ale nie musi się podobać. Samochód ma blisko 5 metrów długości co stawia go w kategorii limuzyn i czasem przypomina o sobie na krótkich miejscach parkingowych lub ciasnych alejkach, w których trzeba jakoś się “złamać”. Na te 5 metrów wydaje się składać głównie długaśna maska i sporych rozmiarów kufer (tylna kanapa jest za to dość skromna jeśli chodzi o miejsce na nogi).

Volvo S90 T8 - Inscription - 390 KM Autor: Adam Kret

O nietypowych właściwościach egzemplarza informuje nas znaczek T8 (spora nowinka, bo do tej pory numery w Volvo kończyły się na 6-ce) i dodatkowa klapka na przednim nadkolu ukrywająca gniazdo do ładowania (T8 jest hybrydą plug-in). Innym elementem, który zwracał uwagę (akurat niekorzystnie) to, pozornie, niewielkie profile opon.

Volvo S90 T8 - Inscription - 390 KM Autor: Adam Kret

Testowane S90 postawiono na 18-o calowych felgach, które w każdym innym samochodzie wydawałyby się ogromne. Jednakże monstrualne nadkola, skrojone pod profile 21-o calowe (!), sprawiają, że niewiele mniejsze koła wydają się nieproporcjonalne. Na szczęście, dzięki sporemu udziałowi ogumienia, poprawiają komfort jazdy.

Wnętrze i wyposażenie

Komfort.. to słowo klucz dla opisania wnętrza S90. Fotele o potężnych możliwościach konfiguracji rozpieszczają dodatkowo opcją masażu (choć ergonomia wywołania tej akurat funkcji mogłaby być większa), całość wykończona skórą i drewnem. Każdy kąt samochodu wygląda tak, jak można się spodziewać w aucie klasy premium… poza kierownicą, co jest trudnym do wytłumaczenia fenomenem .